US-Senator Lindsey Graham gestorben

Heute, 12:19h 3 Min.

3 Min.

Der langjährige republikanische Senator und Trump-Verbündete Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabend nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben, hieß es in einer Mitteilung seines Büros, die auf seinen Profilen bei X und Facebook veröffentlicht wurde. Graham hatte erst am Donnerstag seinen 71. Geburtstag gefeiert.



Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026 / LindseyGrahamSC

|

Wie überraschend sein Tod kam, macht nicht zuletzt sein voller Terminkalender deutlich. Erst kurz zuvor hatte er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew die Hand geschüttelt, für Sonntag war ein Interview im US-Fernsehen geplant. Bei den wichtigen Zwischenwahlen im November wollte er für eine fünfte Amtszeit im Senat antreten. US-Präsident Donald Trump hatte ihm dafür seine "uneingeschränkte und volle Unterstützung" ausgesprochen.



Trump: "einer der großartigsten Menschen"



"Senator Lindsey Graham, einer der großartigsten Menschen und Senatoren, die ich je gekannt habe, ist gestorben!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, kurz nachdem sich die Nachricht in der US-Nacht verbreitet hatte. "Er war immer am Arbeiten und war ein wahrer amerikanischer Patriot. Lindsey wird uns sehr fehlen!!!"



Graham vertrat den US-Bundesstaat South Carolina ab Mitte der 1990er Jahre zunächst im Repräsentantenhaus. 2003 begann seine erste Amtszeit als Senator. Er galt als erfahrener Außenpolitiker und beschäftigte sich bis zuletzt mit den großen Konfliktherden. Vor wenigen Tagen konnte er der Ukraine die Botschaft überbringen, dass das Weiße Haus ein neues Sanktionsgesetz unterstütze. Im Iran sprach er sich für einen Machtwechsel aus. Kanzler Friedrich Merz (CDU) lobte Graham in diesem Zusammenhang bei der Münchner Sicherheitskonferenz, "weil er gesagt hat, dass dieses Regime verschwinden muss".

- Werbung -



"Konservativer Problemlöser"

Mit welchem Selbstverständnis Graham Politik gemacht hat, wird direkt im ersten Satz seiner Biografie auf seiner Webseite deutlich. "Lindsey Graham hat sich den Ruf als konservativer Problemlöser und als einer der entschiedensten Verfechter einer starken Landesverteidigung erworben", heißt es dort. Graham sicherte sich bei der Wahl 2002 erstmals einen Sitz im Senat und gewann die Wiederwahlen in den Jahren 2008, 2014 und 2020. Zuletzt war er Vorsitzender des Haushaltsausschusses in der Kongresskammer.



Gleichzeitig galt Graham auch als einer der homophobsten US-Bundespolitiker. 1996 gehörte er im Repräsentantenhaus zu den Mitverfassern des "Defense of Marriage Act" (DOMA), der die Ehe bundesweit auf die Verbindung von Mann und Frau festlegte. Im Jahr 2000 sprach er sich gegen ein Bundesgesetz gegen Hassverbrechen aus und argumentierte, es würde die Amerikaner "spalten". Die Ehe für alle verglich er noch 2015 mit Polygamie.

Gerüchte über sexuelle Orientierung

Über die sexuelle Orientierung von Lindsey Graham gab es seit Jahren Spekulationen. TV-Komiker*innen ahmen gerne seinen exaltierten Südstaatenakzent und seine affektierten Gesten nach  und deuten dabei oft an, dass der Junggeselle mit dem meist weiblichen Vornamen schwul sein könnte. Außerdem wurde gemutmaßt, dass der erklärte Fan von Ex-Präsident Donald Trump sich so entschieden gegen LGBTI-Rechte ausspreche, um von seiner eigenen sexuellen Orientierung abzulenken.



Immer wieder fordern auch Stars den Senator zum Coming-out auf, etwa Musicallegende Patti LuPone oder Komikerin Chelsea Handler. 2020 deutete der Pornostar und Escort Sean Harding an, dass Graham gerne männliche Sexarbeiter zu sich bestelle (queer.de berichtete).



| Direktlink | Lindsey Graham bewarb sich 2016 bei den republikanischen Vorwahlen um die Präsidentschaft  und musste die Frage beantworten, warum er als einer der wenigen konservativen US-Politiker keine Ehefrau vorzuweisen hat

LGBTI-Aktivist*innen zeigten sich gespalten darüber, ob die Spekulationen über Graham etwas Positives sind. Viele sehen diese als homophob an, da der Politiker wie alle anderen Menschen auch ein Recht auf Privatsphäre habe und  sollte er homosexuell sein  selbst entscheiden dürfe, ob er über seine sexuelle Orientierung offen spricht. Andere verweisen auf die queerfeindlichen Gesetze und Initiativen, die Graham unterstützte. In einem solchen Fall gehe ein Outing gegen den Willen des Betroffenen in Ordnung, weil er offensichtlich mit seiner Homophobie die eigene sexuelle Orientierung überspielen wolle und sich und anderen schade. (cw/dpa)