Die Welt hungert nach queeren Gedanken

Von Steven Cloos

Heute, 13:58h 5 Min.

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New York, Anfang der 1970er Jahre: Wenn in den Kinos und Theatern der Stadt schon längst keine Lichter mehr brennen, lädt Jack Smith zu seinen mitternächtlichen Performances. Sein Loft in Downtown Manhattan  "The Plaster Foundation Of Atlantis" genannt  ist Theater und Zuhause zugleich. Hier erhebt sich, irgendwo zwischen Kunst und alltäglichem Leben, das überbordende Bühnenbild aus Schrott, Müll und Gerümpel: verdorrte Weihnachtsbäume, eine Toilettenschüssel, Puppen, Dosen, Flaschen. "Trash ist das Material der Schöpfer", schreibt er in einem seiner Texte. Im vermeintlich Wertlosen, Weggeworfenen, Vergessenen sucht er nach Schönheit.



An einen dieser "schönsten und unschuldigsten Theaterabende" erinnert sich auch der Filmemacher Jonas Mekas mit Witz und feiner Beobachtung. Er beschreibt die kratzige, leiernde Musik vom Plattenspieler, das kleine Publikum von zehn Leuten und Jack Smith inmitten seines Bühnenbildes, der nach Freiwilligen fragt und ihnen dann fortwährend Anweisungen zuruft. Die Erinnerung an diese Sommernacht, in der sich die Grenzen zwischen Probe und Aufführung auflösten und die zur hoffnungsvollen "Beerdigung einer kapitalistischen Zivilisation" wurde, ist einer der persönlichsten Beiträge in dem von Marc Siegel herausgegebenen Band "What's Underground About Marshmallows?" (Amazon-Affiliate-Link ), der Texte von und über Jack Smith erstmals in einer umfangreichen deutschsprachigen Auswahl versammelt.

Schöpfer einer queer-utopischen Ästhetik



Das zweisprachige Buch "What's Underground About Marshmallows?" ist im Februar 2026 im Alexander Verlag erschienen

Jack Smith (1932-1989) war Performer, Filmemacher, Fotograf, Autor, Wegweiser  und eine der prägendsten Figuren der queeren New Yorker Underground-Szene der 1960er bis 1980er Jahre. Seine Arbeiten beeinflussten Künstler wie Andy Warhol, John Waters oder Robert Wilson. Der Queer-Theoretiker José Esteban Muñoz nannte ihn den Schöpfer einer queer-utopischen Ästhetik. Smith schuf intensive, schonungslose und opulente Bildwelten, die sich der Heteronormativität und geschlechtlichen Binarität verweigerten. Obwohl sich nach seinem Tod  er starb 1989 an den Folgen von Aids  auch in Deutschland Ausstellungen, Retrospektiven, Veranstaltungen und Festivals mit seinem Werk beschäftigten, dürfte Smith einem breiten Publikum dennoch nahezu unbekannt sein.



Wie gut also, dass man ihn nun auf rund 300 Seiten (wieder oder neu) entdecken darf. Der Sammelband "What's Underground About Marshmallows?" nähert sich seinem Schaffen und Denken aus unterschiedlichen Perspektiven. Neben Fotografien (großartig: Smith mit blauem Glitzer-Make-up, tanzend mit seinem ebenfalls glitzernden Stoffpinguin Yolanda), Zeichnungen, Dokumenten, Essays und Beiträgen unter anderem von Susan Sontag oder Stefan Brecht  dem Sohn von Bertolt Brecht und Helene Weigel  stehen vor allem Smiths eigene Texte im Fokus.



Glücklicherweise sind sie sowohl im englischen Original als auch in der deutschen Übersetzung abgedruckt. Sie richten sich gegen jede Form der Vereinnahmung und sind dabei wunderbar komisch, eigensinnig, auch fordernd, verwirrend, widerspenstig, grotesk, streitbar. Darin zeigt er sich als Gegner der Kommerzialisierung von Kunst, entwickelt eine revolutionäre Schauspielmethode, plädiert für Film als visuelle Erfahrung und widmet sich ganz seiner Obsession für die Schauspielerin María Montez, einen Filmstar der 1940er Jahre. Sie zieht sich als Inspirationsquelle geradezu durch sein gesamtes Werk. Wenn er schreibt: "Diejenigen, die Träumen vertrauen, wurden ihre Fans", zeigt sich darin nicht nur das schwule Motiv der Diva als Projektions- und Identifikationsfigur, es steckt auch eine große Liebe und Zärtlichkeit darin, sich größeren Vorstellungen von Schönheit zu öffnen.

Sein Film "Flaming Creatures" wurde in mehreren US-Bundesstaaten verboten

Bekannt ist Smith aber vor allem für "Flaming Creatures". 1963 entstanden  also sechs Jahre vor den Stonewall-Unruhen und in einer Zeit, in der queeres Leben massiven staatlichen und gesellschaftlichen Repressionen ausgesetzt war -, gilt er heute als eines der wichtigsten Werke des amerikanischen Avantgarde-Films. In ihm debütierte auch Mario Montez, Ikone des frühen Queer Cinemas, die 2012 mit dem Special Teddy Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Camp, sexuelle Ekstase, bebende Erde, lateinamerikanische Schlager, eine Vampirin, nackte Körper, verschwimmende Geschlechtergrenzen  unter dem Vorwurf der Obszönität wurde der Film in mehreren US-Staaten verboten. Susan Sontag hat dazu einen großartigen Essay geschrieben, der sich als flammende Verteidigung gegen Zensur und moralische Vorwürfe liest.



| Direktlink | Ausschnitt aus "Flaming Creatures"

Auch wenn man sich an einigen wenigen Stellen mehr editorischen Kontext wünscht, zeichnet die Auswahl der Bilder und Texte doch ein erstaunlich vielschichtiges Bild von Jack Smith. Dabei ist der Band keineswegs nur all jenen zu empfehlen, die sich schon viel mit Avantgarde oder Performancekunst beschäftigt haben. "What's Underground About Marshmallows?" lädt auch alle anderen dazu ein, sich mit queerer Kunst und ihren prägenden Akteur*innen auseinanderzusetzen und dabei eine Brücke in die Gegenwart zu schlagen.



Und genau darin liegt eine ganz große Qualität: In einer Zeit, in der queere Geschichte wieder vermehrt infrage gestellt oder gar ausgelöscht werden soll, erinnert Jack Smiths Werk daran, dass queeres Leben und queere Kunst auch in Zeiten heftiger Repressionen existierten. Sein lustvolles Spiel mit Gender als selbstverständlicher Teil seiner prallen Bildwelten wird auch heute noch zur ästhetischen Liebeserklärung, zur queeren Provokation, zum Widerstand. Queere Geschichte ist nicht allein eine Geschichte von Verfolgung und Unterdrückung, sondern auch eine von Humor, Schönheit, Kultur und utopischer Vorstellungskraft. Vielleicht bleibt deswegen einer von Smiths Sätzen, den er im Gespräch mit Sylvère Lotringer gesagt hat, so lange im Kopf: "Die Welt hungert nach Gedanken". Dieser Sammelband jedenfalls ist voll davon.

Infos zum Buchi



Marc Siegel (Hrsg.): What's Underground About Marshmallows? Texts by and about / Texte von und über Jack Smith. Englisch/Deutsch. Aus dem amerikanischen Englisch von Benjamin Dittmann-Bieber und Gregor Runge. 288 Seiten. 103 Abbildungen. Alexander Verlag, Berlin 2026. Taschenbuch: 35  (ISBN 978-3-89581-622-2)