Freund*­innenschaft im Schatten des Faschismus

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Heute, 06:12h 5 Min.

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Hermann ist der stille Beobachter dieser Geschichte. Judith Fanto zeichnet durch seine Augen eine Freund*innenschaft, die aus sechs sehr unterschiedlichen Menschen besteht, die sich im Kindesalter begegnen. Er ist "Der Betrachter" (Amazon-Affiliate-Link ): jemand, der genau wahrnimmt, sich Sorgen macht, Zusammenhänge erkennt  aber nur selten selbst in das Geschehen eingreift. Während sich die Welt um ihn herum politisch radikalisiert und die Freund*innenschaft zunehmend durch die gesellschaftlichen Umbrüche ihrer Zeit belastet wird, bleibt Hermann häufig in der privilegierten Position des Zuschauenden.



1948 erhält er einen Brief von Franzi, zu der er durch die äußeren Umstände den Kontakt verloren hat. Dieser Brief bildet die erzählerische Klammer von Judith Fantos neuem Roman: Ausgehend von dieser Nachricht taucht Hermann in die Erinnerungen an seine Jugend und die Geschichte seiner Freundschaft mit Béla, Franzi, Max, Bertl und Lotte ein. Kennengelernt haben sie sich in einer musikalischen Sommerschule am Altaussee; jedes Jahr erneuern sie ihre Verbindung bei gemeinsamen Ferien, bis Hermann in Wien erneut Teil dieser Gruppe wird. Über Jahrzehnte hinweg begleitet der Roman ihre Freund*innenschaft  und zeigt, wie politische Verhältnisse auch in die intimsten Beziehungen eindringen.

Als Halbwaise nach Wien geschickt



Der Roman "Der Betrachter" ist am 13. Juli 2026 im Kein & Aber Verlag erschienen

Die geografischen Fixpunkte der Geschichte sind dabei die niederländische Kleinstadt Haarlem und Wien, die ehemalige Hauptstadt einer zerfallenden Monarchie. Hermanns eigene Biografie beginnt bereits mit Verlust: Sein Vater kehrt als gebrochener, alkoholkranker Soldat aus dem Ersten Weltkrieg zurück, die Großmutter erleidet einen Herzinfarkt, die Mutter stirbt bei einem Unfall. Seine Kindheitssicherheit zerbricht vollständig, er findet wenig Gehör: "Das Schluchzen war nur vom Geschrei der anderen übertönt worden." Mit diesem Verlust im Gepäck wird Hermann als Halbwaise nach Wien geschickt, wo er bei seiner Tante lebt, die ihn wegen seiner niederländischen Herkunft verachtet und misshandelt. Sie selbst bewegt sich als Kurtisane durch eine Gesellschaft, deren alte Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg zerfallen ist.



Hermann landet in einem Wien zwischen Vergangenheit und Zukunft: geprägt vom Zusammenbruch der Monarchie, von sozialer Unsicherheit, wachsendem Antisemitismus und der Kriminalisierung queerer Lebensweisen. Umso stärker wirken die Gegenwelten, die Fanto immer wieder erschafft. "Wenn die Sommerferien begannen, hatte ich wieder Lust, am Leben teilzunehmen; es war, als würde ein dunkler Schleier gelüftet und ich aus der Finsternis in die strahlende Schöpfung treten." Orte wie der erwähnte Altaussee in der Kindheit, eine Reise zu Bélas Familie nach Ungarn, der Hof einer Freundin mit seinen Narzissenfeldern oder die Wanderungen auf dem Loser werden zu temporären Utopien  Räume, in denen Herkunft, Religion oder Sexualität scheinbar keine Rolle spielen.



Wie konnten die Nazis gesellschaftlich "salonfähig" werden?



Doch diese Freiheit bleibt brüchig. Im antisemitischen Wien wird die Freundschaft zunehmend politisch, und spätestens mit dem "Anschluss" Österreichs an NS-Deutschland 1938 werden die Unterschiede innerhalb der Gruppe unübersehbar. Béla ist schwul, Max und Franzi sind jüdisch und politisch aktiv, während Bertl und Lotte schließlich der NSDAP beitreten. Hermann beginnt, die politischen Überzeugungen seiner Freund*­innen zu hinterfragen: Wie konnte eine Partei, die Gewalt und Ausgrenzung propagiert, gesellschaftlich "salonfähig" werden? Wie konnten Übergriffe als bloße Taten einzelner "Querulanten" abgetan werden? Stellenweise greift Fanto dabei auf eine problematische Gleichsetzung politischer Extreme zurück, die an die Hufeisen-Theorie erinnert  gleichzeitig zeichnet sie damit realistisch die Verunsicherung und Verdrängung jener Menschen nach, die den Aufstieg des Faschismus nicht wahrhaben wollten.



Fantos Stärke liegt in ihrem ruhigen, einfühlsamen und sinnlichen Erzählen. Sie arbeitet mit einem feinen Foreshadowing, das die späteren Brüche bereits früh erahnen lässt, ohne die Figuren zu einfachen Stellvertreter*­innen politischer Positionen zu machen. Besonders Béla erhält als Nebenfigur eine bemerkenswerte Tiefe. Er widmet sich der Welt der Düfte und des Parfüms, lebt seine Homosexualität vorsichtig, aber selbstbewusst und führt eine Liebesbeziehung mit einem Mann. Gleichzeitig wird sichtbar, wie brutal die Gesellschaft auf queere Menschen reagiert: Bei einer Polizeirazzia in einer Schwulenbar wird Béla Opfer der zunehmenden Verfolgung homo­sexueller Männer. Auch seine Geschichte zeigt, wie zerstörerisch der politische Fanatismus in die Freundschaftsgruppe eindringt  bis hin zu den schlimmsten Konsequenzen.

Seine Passivität wird zum politischen Thema

Gerade Hermanns Verhältnis zu dieser Realität ist dabei ambivalent. Obwohl er jüdische und schwule Freund*innen hat, besitzt er immer wieder das Privileg, sich zurückzuziehen und den politischen Konflikten auszuweichen. Während des nationalsozialistischen Putschversuchs 1934 und der Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers zieht er sich mit Robert und Thea Eigenberger an einen See zurück, wo sie ein Ferienhaus gemietet haben. Hermann bleibt der "Betrachter": jemand, der beobachtet und versteht, aber nicht handelt. Seine Passivität wird damit selbst zu einem politischen Thema.



Besonders eindrücklich verdichtet Fanto diese Figur über Hermanns späteren Beruf als Kunstrestaurator. In einer Vorlesung als Professor  für die er selbst einen "Ariernachweis" unterschreiben musste  beschreibt er Gemälde als fragile Zusammensetzungen verschiedener Elemente. Alle Teile arbeiten miteinander, doch jede Komponente folgt ihrer eigenen Beschaffenheit; verändert sich ein Teil, gerät das gesamte Kunstwerk aus dem Gleichgewicht. "Kein Wunder, dass Restauratoren ständig nach den besten Methoden suchen, sämtliche Komponenten wieder stabil miteinander zu vereinen, um so den Erhalt des Kunstwerks als Ganzes zu sichern."



Die Metapher verweist dabei nicht nur auf Kunst, sondern auch auf Hermann selbst. Während andere gestalten, kämpfen und zerstören, ist seine Rolle die des Restaurators: Er bewahrt, ordnet und versucht festzuhalten, was bereits verloren zu gehen droht. Doch darin liegt auch seine Tragik. Restaurieren bedeutet, einen bestehenden Zustand zu erhalten  nicht, selbst etwas Neues zu erschaffen oder die Bedingungen zu verändern, unter denen ein Kunstwerk überhaupt beschädigt wurde. Hermann bleibt derjenige, der zurückblickt. Und genau daraus entsteht die zentrale Frage des Romans: Wie belastbar ist Freundschaft, wenn gesellschaftliche Verhältnisse nicht länger erlauben, unbeteiligt zu bleiben?



Noch bis 20. Juli 2026: Wir verlosen fünf Bücher

Infos zum Buch



Judith Fanto: Der Betrachter. Originaltitel: Narcis. Aus dem Niederländischen von Christiane Burkhardt. 464 Seiten. Kein & Aber Verlag. Zürich 2026. Gebundene Ausgabe: 26  (ISBN: 978-3-0369-5188-1). E-Book: 18,99 