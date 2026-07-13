Queeres Zentrum will Rechtsextremen die Party verderben

Von Christian Höller

Heute, 07:10h 4 Min.

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In der Wiener Ramperstorffergasse prallen einige Gegensätze aufeinander. Im Gebäude mit der Nummer 39 befindet sich Qwien, Österreich größtes queeres Kulturzentrum mit Ausstellungsräumen, einer Bibliothek, einem Archiv und einem Forschungszentrum. Nur wenige Häuser weiter betreibt die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" ein Veranstaltungs- und Schulungszentrum, das intern auch als "patriotisches Zentrum" genannt wird. Das Lokal dient "als Schulungs-, Vernetzungs- und Veranstaltungsort für Rechtsextreme. An diesem Ort werden rassistische, sexistische, homophobe schlichtweg menschenfeindliche Ideologien gesponnen und verbreitet", heißt es in einem Antrag von Wiener Politiker*­innen. Darin werden das österreichische Innenministerium und die Landespolizeidirektion Wien aufgefordert, das Vereinslokal der Rechtsextremen zu schließen. Doch bislang ohne Erfolg.



Die Identitären und andere rechte Gruppierungen geben sich in Österreich selbstbewußt und wollen am 25. Juli wieder eine große Sommerdemo veranstalten. Dazu ist geplant, dass Rechtsextreme aus anderen europäischen Ländern  wie aus Deutschland und aus Italien  nach Wien kommen. Die Polizei hat den Aufmarsch nicht untersagt. Die Aktion der Rechten sorgt für Empörung. Denn um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, haben die Rechten vor, durch die Wiener Innenstadt zu ziehen. Sie werden an mehreren bekannten Plätzen in der Wiener Innenstadt Kundgebungen abhalten. Um sich darauf einzustimmen, wollen die Identitären am Vorabend der Demo in ihrem Vereinszentrum in der Ramperstorffergasse feiern.

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Draqshows vor dem rechten Vereinslokal

Doch queere Aktivist*innen möchten den Rechten die Party verderben. Die Betreiber*innen von Qwien laden am 24. Juli gemeinsam mit anderen Organisationen und Parteien zu einer Gegenkundgebung mit einem bunten Straßenfest ein. Diese soll direkt vor der Haustüre des rechten Vereinslokals stattfinden. Geplant sind Dragshows und Live-Musik. Dragqueens und Dragkings sind zentraler Bestandteil der queeren Community. Sie zeigen, dass Geschlechterrollen gesellschaftlich erlernt und nicht biologisch starr sind. Sie sind daher für die Rechten ein Feinbild.



"Wir wollen nicht schweigen, wenn menschenverachtendes Gedankengut in unserem Grätzl verbreitet wird. Stattdessen feiern wir Vielfalt, Zusammenarbeit und Solidarität mit einer überparteilichen Kundgebung und einem Straßenfest", erklären Qwien und verbündete Organisationen. Sie wollen dabei am Erfolg vom Vorjahr anknüpfen. Damals kamen hunderte Menschen, um gegen den Aufmarsch der Rechten zu demonstrieren. Neben Qwien werden sich die Grünen, die Partei Links, die SPÖ, die liberalen Neos und die KPÖ am bunten Straßenfest gegen die Rechten beteiligen.



FPÖ-Verflechtungen zu Identitären



In den vergangenen Tagen sorgten in Österreich Verflechtungen der queerfeindlichen Freiheitlichen Partei (FPÖ) zu den vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Identitären für Aufregung. "Kein Tag vergeht, ohne dass wieder ein Identitärer in den Reihen der FPÖ Schlagzeilen macht  und das gesamte Parlament unsicher", sagte der offen schwule Politiker Yannick Shetty, Klubobmann der liberalen Neos. "Erst vor wenigen Wochen haben die Blauen beteuert, dass sich in ihrem Klub nur 'lupenreine Demokraten' befänden  in Wahrheit versorgen die Abgeordneten der FPÖ offenbar seit Jahren Mitglieder der verfassungsfeindlichen Bewegung mit Jobs." Shetty fordert daher, dass die FPÖ ihre Mitarbeiter*innen im Parlament einer Sicherheitsüberprüfung unterzieht. "Niemand will, dass Rechtsextreme und Identitäre im Hohen Haus ein und aus gehen!"



Ähnlich äußerte sich ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl: "Die neuerliche Trennung der FPÖ von einem parlamentarischen Mitarbeiter mit Identitären-Hintergrund ist einmal mehr nicht der leidlich bemühte Einzelfall, sondern reiht sich in eine lange Serie an höchst problematischen Vorfällen im parlamentarischen Umfeld der Freiheitlichen ein. Wer hier verharmlost, Warnungen des Verfassungsschutzes ignoriert und von 'lupenreinen Demokraten' spricht, um sich dann erst recht vom nächsten Mitarbeiter zu trennen, offenbart ein massives Glaubwürdigkeitsproblem und gefährdet die Demokratie", betonte Gerstl. "Die Identitäre Bewegung ist rechtsextrem und demokratiefeindlich. Von Schlägertrupps, die mit Baseballschläger und maskiert durch die Straßen ziehen, hat sich jede demokratische Partei zu distanzieren. Wer wie die FPÖ ihre Proponenten in das Herz unserer parlamentarischen Demokratie holt, spielt vorsätzlich mit dem Feuer."



SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim erinnerte daran, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl die rechtsextremen Identitären als "unterstützenswertes Projekt" und "NGO von rechts" bezeichnet habe.

Alice Weidel: Fühlt sich "im Kreise der FPÖ zu Hause"

In Österreich ist die queerfeindliche FPÖ bei den vergangenen Parlamentswahlen zur stimmenstärksten Partei aufgestiegen. Vor Kurzem feierte die FPÖ in der Wiener Hofburg und einem "Volksfest" am Stephansplatz ein Parteijubiläum. Zu Gast waren neben AfD-Chefin Alice Weidel auch der frühere ungarische Premierminister Viktor Orbán sowie weitere Vertreter*innen europäischer Rechtsparteien. Weidel sagte, sie sei "stolz, in Wien zu sein", beim "Volkskanzler" und FPÖ-Chef Herbert Kickl. Sie fühle sich "im Kreise der FPÖ zu Hause" und schätze "insbesondere die positive Energie".



Die FPÖ sorgt immer wieder mit zahlreichen queerfeindlichen Aktionen für Aufregung. So warf ein FPÖ-Politiker eine Regenbogenfahne in den Müll (queer.de berichtete). Die FPÖ lehnt  ähnlich wie die AfD  viele Rechte für queere Menschen ab. Sie will beispielsweise die Ehe für alle wieder abschaffen. Im Vorjahr sprach sich ein FPÖ-Politiker für ein CSD-Verbot in Österreich aus (queer.de berichtete).