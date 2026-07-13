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Die Melde- und Informationsstelle Queerfeindlichkeit (MIQ NRW) hat ihren ersten Jahresbericht vorgelegt. Seit dem Start am 17. März 2025 wurden für das Kalenderjahr 2025 insgesamt 258 queerfeindliche Vorfälle in Nordrhein-Westfalen gemeldet und ausgewertet  sowohl strafrechtlich relevante Fälle als auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze.



Das Spektrum reicht laut Bericht von Diebstahl und Vandalismus an queeren Symbolen über Mikroaggressionen bis hin zu Beleidigungen, Drohungen und physischer Gewalt. Die meisten Meldungen  196 beziehungsweise 76 Prozent  kamen von Betroffenen selbst, 42 (16 Prozent) von Zeug*innen und 20 (8 Prozent) von Organisationen. Zusätzlich registrierte MIQ NRW 30 Angriffs- und Hassmeldungen gegen die Stelle selbst.

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Queerfeindlichkeit im öffentlichen Raum am häufigsten

Knapp zwei Drittel der Vorfälle (64 Prozent) werden Belästigungen wie Anfeindungen, Beleidigungen, Erniedrigungen oder Mobbing zugeordnet. Gemeldet wurden zudem physische Gewalt, etwa Körperverletzung und Sachbeschädigung, sowie subtilere Formen wie Lächerlichmachen, die Ansprache mit falschem Pronomen oder Deadname sowie verwehrte Zugänge zum Wohnungsmarkt oder zu Toiletten. Mehr als ein Fünftel der Vorfälle (56 Fälle, 22 Prozent) betraf Mehrfachdiskriminierung, etwa in Überschneidung mit Rassismus, Sexismus oder Frauenfeindlichkeit.



Am häufigsten wurde Queerfeindlichkeit im öffentlichen Raum registriert (111 Vorfälle, 43 Prozent), gefolgt von Bildungseinrichtungen (31 Vorfälle, 12 Prozent), dem Einzelhandel- und Dienstleistungssektor (25 Vorfälle, 10 Prozent) sowie digitalen Räumen (23 Vorfälle, 9 Prozent).

Nur 11 Prozent erstatten Anzeige

Die Ergebnisse decken sich mit der 2025 veröffentlichten Lebenslagenstudie "Queer durch NRW" des Landes: Trans und/oder nichtbinäre Menschen sind mit 94 von 196 selbstbetroffenen Meldenden (48 Prozent) überproportional betroffen. Trans- und Schwulenfeindlichkeit sind mit jeweils 35 Prozent die häufigsten gemeldeten Formen. Nur ein Zehntel der Betroffenen und Zeug*innen (11 Prozent) erstattet den Angaben zufolge Anzeige bei der Polizei, knapp 4 Prozent suchen Beratungsstellen auf.



Die Folgen für Betroffene sind laut Bericht erheblich: Knapp 39 Prozent berichten von Angst-, Ohnmachts- und Minderwertigkeitsgefühlen sowie Hilflosigkeit.



"Der Jahresbericht von MIQ NRW bestätigt, was queere Menschen seit Jahren wissen: Queerfeindlichkeit richtet massiven Schaden an", sagte Patrick Orth vom Vorstand des Queeren Netzwerks NRW. Die politische Zögerlichkeit bei der Bekämpfung von Queerfeindlichkeit sei nicht hinnehmbar.



Der vollständige Jahresbericht steht kostenfrei im Online-Shop des Queeren Netzwerks NRW zum Download bereit. (cw)