Schlagerstar Gitte Hænning: "Ich bin gegen Kinderstars"

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Schon als Kind wurde Gitte Hænning (80) zum Star, aber davon hält sie bis heute wenig. In einem Interview mit "Bild" blickt die Sängerin auf ihre frühen Jahre zurück und betont: "Ich bin gegen Kinderstars." Sowieso sei sie mehr gegen ihren Willen zur Sängerin geworden.



Schon als Achtjährige stand Hænning in Dänemark mit ihrem Vater, dem Liedermacher Otto Johansson, auf der Bühne. Ein Produzent wünschte sich damals ein Duett von Vater und Tochter, doch die kleine Gitte hatte daran zunächst kein Interesse. "Ich wollte nicht. Meine ältere Schwester schon. Sie war aber schon zu alt für das Lied", erinnert sich Hænning. Ihre Eltern hätten ihr schließlich ein Fahrrad versprochen, "wenn es ein Hit wird. Und es wurde leider ein Hit."

"Ich hatte keine Ambitionen"

Sie habe dennoch keinen Ehrgeiz gehabt, sich auf diesem Erfolg eine Karriere aufzubauen. "Ich wollte gar nicht irgendwie glänzen. Ich hatte keine Ambitionen", stellt die Dänin klar. Den Status als gefeierter Star habe sie deswegen als Last empfunden. "Ich mochte es nicht, berühmt zu sein. Gar nicht. Dieses Bewundertwerden fand ich grauenvoll", betont sie. Nur ihre Eltern hätten aus ihrem Erfolg und Dasein als Kinderstar keine große Sache gemacht. "Ich bin da sehr gesund durchgekommen. Vielleicht auch deshalb, weil meine Familie mich nie auf Ruhm reduzierte", so Hænning.



Trotz allem steht die Musikerin auch heute mit 80 Jahren noch regelmäßig auf der Bühne, aktuell mit ihrer Tour "Ich bin stark  80 Jahre Gitte Hænning". Musik sei "gut für die Seele", erklärt sie. "Sie ist erfüllend."

Kein Cowboy als Mann  und auch keine Scheinehe mit einem versteckt lebenden schwulen Star

Nach dem Erfolg von "Ich heirate Pappi" 1954 mit ihrem Vater galt Hænning bald als beliebtester Kinderstar Dänemarks. Es folgten zahlreiche Fernseh- und Filmauftritte, bevor sie auch auf Deutsch veröffentlichte und 1963 mit "Ich will 'nen Cowboy als Mann" richtig durchstartete. In den Folgejahren bildete sie gemeinsam mit Rex Gildo (1936-1999) als "Gitte und Rex" das beliebteste Paar des deutschen Schlagers. Rex Gildos Manager und heimlicher Lebenspartner setzte sich einst dafür ein, dass Hænning den Schlagerstar heiratet  doch die Dänin sagte Nein (queer.de berichtete). 1973 trat sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest an und belegte mit "Junger Tag" den achten Platz.

Aber auch ihren größten Erfolg und ersten Nummer-1-Hit in den deutschen Charts, "Ich will 'nen Cowboy als Mann", sah Hænning immer kritisch. "Ich habe das Lied nie verstanden und wollte das  wie so viele andere Sachen  nicht machen, nicht singen", bekannte sie im vergangenen Monat im ARD-Magazin "Brisant". "Ich fand das völlig idiotisch. Es wurde ein Riesenhit." (spot)