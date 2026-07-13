Stefan Evers übt leise Kritik an Julia Klöckner

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Der offen schwule Berliner Finanz- und Kultursenator Stefan Evers, der nach dem Rückzug des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner CDU-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl im September werden soll, hat dem CSD Berlin den Rücken gestärkt. "Der CSD gehört zur DNA Berlins", sagte der 46-Jährige in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Dabei wurde er auch zum von seiner Parteifreundin Julia Klöckner ausgesprochenen Regenbogenfahnenverbot am Bundestag befragt. Die Bundestagspräsidentin hatte letztes Jahr die in der vorherigen Legislaturperiode übliche Hissung der Regenbogenfahne zum CSD mit Verweis auf die Neutralitätspflicht des Staates untersagt und dafür viel Kritik von queeren Organisationen erhalten. Klöckner attestierte letzten Monat jenen Personen "überschaubare intellektuelle Tiefe", die ihre Verbotshaltung als gegen queere Menschen gerichtet ansehen (queer.de berichtete).

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Evers: "Wir halten unterschiedliche Auffassungen aus"

Evers erklärte, in einer Partei wie der CDU gebe es eben Meinungsverschiedenheiten: "Die Union ist eine Volkspartei. Deshalb halten wir unterschiedliche Auffassungen aus. In dieser Frage bin ich klar: Der CSD steht für Vielfalt, Respekt und Menschenwürde. Dafür tritt unser Berlin sichtbar ein."



Auf die Frage, welches Angebot der als gesellschaftspolitisch liberal geltende Evers konservativen Wähler*innen machen werde, antwortete er: "Ich stehe für einen modernen Konservatismus. Und ich werde alles tun, eine linksgrüne Regierung in Berlin zu verhindern. Die Linkspartei will mit ihrer Enteignungspolitik unsere Soziale Marktwirtschaft zerstören, sie hat ein Antisemitismusproblem, sie will unsere Polizei schwächen. Wer das nicht will, muss CDU wählen." Hintergrund ist, dass nach neuesten Umfragen die Linke in Berlin stärkste Kraft werden könnte und die CDU droht, auch noch hinter Grüne und AfD zurückzufallen.



Evers gilt insbesondere in der Fiskalpolitik und Fragen der inneren Sicherheit als konservativ. Als Finanzsenator führte er eine restriktive Haushaltspolitik, zudem fiel er insbesondere während seiner Zeit als Generalsekretär als "Law and Order"-Mann auf.



Die CSD-Demo in Berlin wird am 25. Juli unter dem Motto "Haltung ist hot" stattfinden. Evers hat im Interview bereits erklärt, dass er nicht zur Veranstaltung komme könne: "Ich habe an dem Wochenende familiäre Verpflichtungen und kann deshalb leider nicht teilnehmen", sagte der Christdemokrat der FAZ. (cw)