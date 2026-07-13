https://queer.de/?58758
Stellenausschreibung
Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter:in
- Heute, 14:53h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet vielfältige Hilfe an queere Menschen. Sie ist mit 290 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Zur Erweiterung des Teams Housing First Queer für wohnungslose Menschen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
Sozialarbeiter:in in Teil-/Vollzeit (30-39 Std./W.).
Aufgaben:
● Durchführung von Gesprächen mit queeren Personen ohne Wohnung zur Aufnahme in das Programm Housing First in Absprache mit der Teamleitung
● Vermittlung von in das Projekt aufgenommen queeren Klient:innen in eine geeignete Wohnung
● Begleitung und Unterstützung von queeren Klient:innen im Projekt
● bedarfsgerechte Unterstützung mit besonderem Blick auf sozialrechtliche Hilfeansprüche und psychosoziale Stabilisierung
● regelmäßige Kotaktaufnahme und Hausbesuche von queeren Klient:innen
● bei Bedarf die Vermittlung und Begleitung zu anderen Diensten und Angeboten wie z.B. der Gesundheitsversorgung, Beratung oder Bildung
● Dokumentation und Evaluation der Arbeit
● Teilnahme an Teambesprechungen und Supervision,
● Kooperation mit anderen Organisationen im queeren Bereich und im Housing First Verbund
Voraussetzungen:
● Abgeschlossenes Studium im Bereich soziale Arbeit mit staatlicher Anerkennung
● Sicherer Umgang mit MS Office
● Deutsche (C1 oder höher) und Englische Sprachkenntnisse
● hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten
● teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel
Erwünscht:
● Relevante Berufs-/Praxiserfahrung im sozialen/ sozialpädagogischen Bereich
● Erfahrungen in der Arbeit mit vulnerablen Gruppen und Interkulturelle/Diversity Kompetenz
● Erfahrungen in Konfliktmanagement
● Spezifische und fundierte LSBTIQ*-Lebensweltkenntnis
Wir bieten:
● Unbefristeter Arbeitsvertrag mit sechs Monaten Probezeit
● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 10 je nach Qualifikation
● 30 Tage Urlaub und Jobticket
● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen
● Gute und humorvolle Arbeitsatmosphäre
Bewerbungen mit Motivationsschreiben bis einschließlich 02. August 2026 mit dem Kennwort 2026-A3-6 per Email an
Bei Fragen bitte an Anjes Sanogo wenden: