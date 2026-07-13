Heute, 14:53h 2 Min.

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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe an queere Menschen. Sie ist mit 290 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Zur Erweiterung des Teams Housing First Queer für wohnungslose Menschen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:



Sozialarbeiter:in in Teil-/Vollzeit (30-39 Std./W.).



Aufgaben:

● Durchführung von Gesprächen mit queeren Personen ohne Wohnung zur Aufnahme in das Programm Housing First in Absprache mit der Teamleitung

● Vermittlung von in das Projekt aufgenommen queeren Klient:­innen in eine geeignete Wohnung

● Begleitung und Unterstützung von queeren Klient:­innen im Projekt

● bedarfsgerechte Unterstützung mit besonderem Blick auf sozialrechtliche Hilfeansprüche und psychosoziale Stabilisierung

● regelmäßige Kotaktaufnahme und Hausbesuche von queeren Klient:­innen

● bei Bedarf die Vermittlung und Begleitung zu anderen Diensten und Angeboten wie z.B. der Gesundheits­versorgung, Beratung oder Bildung

● Dokumentation und Evaluation der Arbeit

● Teilnahme an Teambesprechungen und Supervision,

● Kooperation mit anderen Organisationen im queeren Bereich und im Housing First Verbund



Voraussetzungen:

● Abgeschlossenes Studium im Bereich soziale Arbeit mit staatlicher Anerkennung

● Sicherer Umgang mit MS Office

● Deutsche (C1 oder höher) und Englische Sprachkenntnisse

● hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

● teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

● Relevante Berufs-/Praxiserfahrung im sozialen/ sozialpädagogischen Bereich

● Erfahrungen in der Arbeit mit vulnerablen Gruppen und Interkulturelle/Diversity Kompetenz

● Erfahrungen in Konfliktmanagement

● Spezifische und fundierte LSBTIQ*-Lebensweltkenntnis



Wir bieten:

● Unbefristeter Arbeitsvertrag mit sechs Monaten Probezeit

● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 10 je nach Qualifikation

● 30 Tage Urlaub und Jobticket

● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen

● Gute und humorvolle Arbeitsatmosphäre



Bewerbungen mit Motivationsschreiben bis einschließlich 02. August 2026 mit dem Kennwort 2026-A3-6 per Email an



Bei Fragen bitte an Anjes Sanogo wenden: