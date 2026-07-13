Protestaktion gegen Polizei beim CSD Kiel



Linke protestieren auf dem CSD gegen die Polizei (Bild: Instagram / TKKG Kiel)

Heute, 15:31h 4 Min.

4 Min.

Beim CSD Kiel ist es dieses Jahr erneut zu Protesten gegen die Teilnahme der Polizei bei der Veranstaltung gekommen. Die vom Landesverfassungsschutz beobachtete linke Organisation TurboKlimaKampfGruppe Kiel (TKKG) protestierte am Samstag auf dem Straßenfest unter anderem an einem Stand der Polizei, etwa mit Transparenten und lautstarken Redebeiträgen. Vorausgegangen war, dass die TKKG vom CSD-Verein keine Genehmigung für einen Stand erhalten hatte.



In einer Stellungnahme kritisierten die Organisator*­innen des CSD, dass die Gruppe "keinen Kontakt zu uns als Veranstaltende" gesucht und ihre Aktion nicht als Versammlung angemeldet habe. "Diese Aktion fand innerhalb der laufenden, genehmigten Versammlung statt und störte deren Ablauf in erheblichem Maße. Wir forderten die Gruppe mehrfach auf, die Versammlung aufzulösen oder das Veranstaltungsgelände zu verlassen  dieser Aufforderung kam sie nicht nach. Zum Schutz des störungsfreien Verlaufs wurde daraufhin die Polizei hinzugezogen", so der CSD-Verein.



Zwar seien spontane Versammlungen grundsätzlich zulässig, was "jedoch nicht bedeutet, dass eine unangemeldete Gegenversammlung innerhalb einer bereits stattfindenden, genehmigten Veranstaltung zulässig ist  insbesondere dann nicht, wenn dadurch Ablauf, Sicherheit oder das Versammlungsrecht der ursprünglichen Veranstaltung beeinträchtigt werden".



Die Anti-Polizei-Aktion sei "schlicht unsolidarisch", so die CSD-Veranstalter*­innen weiter. "Es zeigt keine Wertschätzung gegenüber der enormen Arbeit, die wir leisten, um einen sicheren, sichtbaren Raum für queeres Leben in Kiel zu schaffen. Solche Aktionen gefährden das Miteinander  und das können und werden wir nicht unkommentiert hinnehmen."



Die TKKG zog hingegen eine positive Bilanz: "Viele Menschen unterstützten diese Aktion, wir haben gut Gespräche führen können und uns wurde Wasser vorbeigebracht", schrieb der Verband auf Instagram. Einige Menschen hätten sich spontan dem Protest angeschlossen und mit Kreide Slogans wie "no cops" oder "acap" (englische Abkürzung für "All cops are bastards" oder "Alle Polizist*­innen sind Schweine") mit Kreide auf den Boden gemalt.



Protestierende: Polizei trägt autoritäre und rechte Entwicklungen mit



Die linke Organisation begründet ihren Protest mit den Worten: "Auf CSDs bekommt die Perspektive von queeren Menschen, die Polizeigewalt erleben, oder sich aus anderen Gründen mit der Polizei auf dem CSD nicht wohlfühlen, oft wenig Raum." Es gehe darum, "dass die Polizei als Institution gerade die autoritären und rechten Entwicklungen dieses Staates mitträgt und vorantreibt und damit die vor allem rassistische Gewalt weiterführt und ausweitet."



An der Aktion der TKKG gab es viel Kritik  auch in deren eigenem Instagram-Profil. So wurde etwa kritisiert, dass der Safe Space CSD zu einer fast militärischen Kampfzone gemacht worden sei. Zudem verfehle die Aktion das Thema: "Wir sind nicht mehr im Jahr 1969, und auch nicht in San Francisco! Hier in Kiel gibt es queere PolizistInnen, die zu Gesprächen bereit sind!", hieß es in einem Kommentar. Trans Aktivistin Julia Monro erklärte: "Ich finde es schwierig, Teile der Community und Organisationen, die sich mit uns solidarisieren, auszuschließen. [...] Ohne die queeren Strukturen der Polizei wären wir heute nicht dort, wo wir jetzt sind."



Der schleswig-holsteinische Verfassungsschutz hat die TKKG als "linksextremistischen Hauptakteur im Bereich der Klimabewegung" eingestuft und beobachtet die Organisation. Der Gruppe wird vorgeworfen, den Klimaschutz mit einer grundlegenden Ablehnung des kapitalistischen Systems und des demokratischen Rechtsstaates zu verbinden.

- Werbung -



Schleswig-Holsteinische Polizei geht seit Jahren auf queere Menschen zu

Die Polizei Schleswig-Holstein hatte bereits 2018 eine zentrale queere Ansprechstelle geschaffen, um mehr Vertrauen in der queeren Community zu gewinnen (queer.de berichtete). Zudem werden Polizist*innen für queere Belange gezielt sensibilisiert (queer.de berichtete). Mit Präventionskampagnen wie "Stop the Hate" versucht die Landespolizei zudem, die Öffentlichkeit für das Thema Hasskriminalität gegenüber queeren Menschen zu sensibiliseren (queer.de berichtete).



Bereits mehrfach kam es beim CSD Kiel zu Protesten gegen die schleswig-holsteinische Polizei. 2023 wurden etwa Polizist*innen an ihrem Stand bedrängt (queer.de berichtete). Die Gewerkschaft der Polizei erklärte damals, das aggressive Verhalten sei "in keiner Weise" zu rechtfertigen gewesen.

Polizei tritt auch heute noch offen queerfeindlich auf

Allerdings gibt es auch innerhalb der Polizei deutliche antiqueere Tendenzen: Letztes Jahr behauptete etwa Rainer Wendt, der damalige Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, dass queere Menschen "uns ihre sexuelle Orientierung ständig aufdrängen" wollten. Er rief dazu auf, keinen Kniefall "vor einer Laune des Zeitgeistes" zu machen (queer.de berichtete). Wendt sprach als langjähriger Bundesvorsitzender der Polizeigewerkschaft für 100.000 Mitglieder. (dk)