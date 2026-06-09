Zehntes Nummer-eins-Album: Madonna schreibt Musikgeschichte

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Madonna (67) hat mit ihrem neuen Studioalbum "Confessions II" (Amazon-Affiliate-Link ) zum zehnten Mal die Spitze der US-Charts erobert. Für die Pop-Ikone ist es der erste Nummer-eins-Erfolg der 2020er-Jahre. Besonders bemerkenswert ist dabei der Blick auf ihre bisherige Bilanz: Laut "Billboard" ist Madonna der erste Musicact, der in vier verschiedenen Jahrzehnten ein Album auf Platz eins platzieren konnte. Drei Spitzenpositionen gelangen ihr in den 1980er-Jahren, vier in den 2000ern und zwei in den 2010ern.



Nur die Beatles schafften Vergleichbares



Mit diesem Erfolg stößt Madonna in einen äußerst exklusiven Kreis vor. Laut "People" ist sie neben den Beatles der einzige Musikact, der sowohl in den Billboard 200 und den britischen Albumcharts als auch in den Billboard Hot 100 und den britischen Singlecharts jeweils mindestens zehn Nummer-eins-Erfolge vorweisen kann. In den US-Albumcharts ist "Confessions II" zudem bereits ihr 24. Top-Ten-Album.



In Deutschland reichte es für die Queen of Pop dagegen nur zu Platz zwei. An der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, behauptet sich Finch mit "Außenseiter Spitzenreiter".



Madonnas neues Album kam am 3. Juli in den Handel und knüpft an "Confessions on a Dance Floor" von 2005 an. Erneut holte sich Madonna dafür Produzent Stuart Price an ihre Seite, der schon den Vorgänger geprägt hatte. "Confessions II" ist ihr erstes Studioalbum seit "Madame X" aus dem Jahr 2019. Als erste Single erschien vorab "Bring Your Love" mit Sabrina Carpenter. (spot/cw)