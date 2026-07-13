Grüne und Linke warnen vor Versorgungsunsicherheit bei geschlechtlichen Minderheiten



Nyke Slawik und Maik Brückner sind zwar in verschiedenen Parteien, bei queeren Rechten ziehen sie aber an einem Strang (Bild: Leo Draeger, Die Linke im Bundestag)

Heute, 16:34h 3 Min.

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Die queerpolitischen Sprecher*innen von Grünen und Linken, Nyke Slawik und Maik Brückner, wollen mit zwei inhaltlich eng aufeinander abgestimmten Anträgen ein gemeinsames Signal für die Gesundheitsversorgung von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen setzen. Die Anträge mit den Titeln "Selbstbestimmung und Versorgungssicherheit bei Geschlechtsinkongruenz gewährleisten" (Grüne) bzw. "Versorgung von transgeschlechtlichen und nichtbinären Menschen sicherstellen" (Linke) sind hauptsächlich eine Reaktion auf ein Urteil des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2023, in dem die Bezahlung von geschlechtsangleichenden Operationen durch die Krankenkasse erheblich eingeschränkt wurde (queer.de berichtete).



Im Grünen-Antrag heißt es deshalb etwa, dass "aufgrund der entstandenen Rechtslücke eine für die Betroffenen belastende Versorgungsunsicherheit" bestehe. So werden berichtet, "dass teilweise zuvor genehmigte Leistungen von den Krankenkassen nachträglich infrage gestellt oder zurückgefordert werden". Beide Anträge fordern eine schnelle gesetzliche Klarstellung, damit notwendige Behandlungen wieder verlässlicher Bestandteil der gesetzlichen Gesundheitsversorgung sind und bereits begonnene Therapien nicht unterbrochen werden.

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"Heute nehmt ihr uns unsere Hormone, morgen nehmt Ihr uns die PrEP?!"

"Hormontherapien oder andere geschlechtsangleichenden Maßnahmen sind fundamentale Voraussetzungen für die Gesundheit und eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen wie mich", erklärte Nyke Slawik, die queerpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion. "Heute nehmt ihr uns unsere Hormone, morgen nehmt Ihr uns die PrEP?! Ich sage klar und deutlich: Queere Menschen haben ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung und die freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Die Bundesregierung darf Patient*innen hier nicht im Stich lassen, sondern muss endlich Rechtssicherheit schaffen und ihre Versorgung absichern."



Maik Brückner, der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion, ergänzte: "Wir sprechen hier von einer Zielgruppe, die größer ist als eine Kleinstadt. Das ist weder ein Randthema noch eine bloße queerpolitische Angelegenheit." Gesundheit gehe alle Menschen an und deshalb müssten alle bei diesen Fragen zusammenstehen. "Das gilt für den Widerstand gegen das katastrophale Gesundheits-Sparpaket der Bundesregierung genauso wie für den Kampf für eine gute medizinische Versorgung von trans, inter und nicht-binären Menschen", so Brückner.



Die bei der Entscheidung des Sozialgerichts regierende Ampel-Regierung hatte eigentlich im Koalitionsvertrag die vollständige Übernahme der Kosten geschlechtsangleichender Maßnahmen durch die gesetzlichen Krankenkassen vereinbart. Nach dem Urteil des Sozialgerichts regierte die Ampel auch noch über ein Jahr lang, setzte aber ihr Versprechen nicht um. Im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot gibt es hingegen praktisch überhaupt keine queerpolitischen Ambitionen. Aus der Union kommen sogar Forderungen, die Selbstbestimmung von trans und nichtbinären Menschen wieder zurückzudrehen (queer.de berichtete). (dk)