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"Correctiv"-Bericht

Recherche: AfD nutzt KI-Plattform für queer­feindliche Kampagnen

Auf Social Media ist die AfD mit ihren Kampagnen erfolgreich wie keine andere Partei. Dabei hilft laut einer "Correctiv"-Recherche eine KI, die auf Knopfdruck Propaganda ausspuckt.


Die "Stolzmonat"-Kampagnen der AfD richten sich während des Pride Months seit Jahren gegen queere Menschen (Bild: IMAGO / Hanno Bode)

Eine verdeckte Recherche des investigativen Medienhauses "Correctiv" hat die Nutzung einer internen Plattform namens "Alternita" durch die AfD offengelegt. Das System basiert auf kommerziellen KI-Modellen aus den USA wie ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) und Claude (Anthropic) und dient dazu, im Stil der Partei Social-Media-Beiträge, Pressemitteilungen und Grafiken zu generieren.

Ziel der Plattform ist es laut Marketing-Angaben der Partei, Mitgliedern die schnelle Erstellung von Wahlkampfinhalten zu erleichtern und eine einheitliche politische Linie im Netz sicherzustellen. "Man füttert es mit einer Nachricht, und heraus kommt fertige Propaganda: Posts, Pressemitteilungen, Grafiken, in Minuten, im Stil der Partei", meldet "Correctiv".

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Ergebnisse der verdeckten Tests

Reporter*innen von Correctiv verschafften sich unter dem Vorwand, AfD-Mitglieder zu sein, Zugang zu dem Tool. Die Plattform erzeugte im Rahmen der Tests auch queerfeindliche Botschaften. Unter anderem wurde ein Beitrag generiert, der vor vermeintlicher "Regenbogendiktatur" warnte. Dieser Text wurde automatisch mit einer KI-generierten Grafik verknüpft, die eine brennende Regenbogenfahne darstellt.

Auch fremdenfeindliche Inhalte lassen sich so leicht produzieren: Nach dem Hochladen von Artikeln mit Migrationsbezug generierte die KI auf Anfrage zunehmend provokante Formulierungen und forderte unter anderem eine "sofortige und umfassende Remigration" sowie einen "Einbürgerungsstopp". Bei den Quellen ist die KI nicht wählerisch: Testweise hochgeladenes Material aus einer Neonazi-Publikation wurde von dem System ohne Blockade oder Fehlermeldung verarbeitet, um daraus neue Beiträge zu erstellen.

AfD kennzeichnet KI-Propaganda meist nicht

Die Recherche wirft erhebliche Fragen bezüglich der Kennzeichnungspflicht und der Transparenz im digitalen Wahlkampf auf. Da die durch "Alternita" erzeugten Beiträge bei der Veröffentlichung in den sozialen Medien in der Regel nicht als KI-generiert gekennzeichnet sind, besteht die Sorge, dass Wähler*innen über den Ursprung der Inhalte getäuscht werden. Darüber hinaus zeigt der Fall, wie bestehende Sicherheitsbarrieren kommerzieller KI-Anbieter durch die Einbindung in Drittplattformen wie "Alternita" umgangen werden können, um gezielt polarisierende Kampagnen zu steuern  eigentlich verbotene Hassrede inklusive.

Markus Beckedahl, der Geschäftsführer des Zentrums für Digitalrechte und Demokratie, erklärte gegenüber "Correctiv", die AfD bewege sich mit der Nutzung dieses Werkzeugs in einer "rechtlichen Grauzone". "Was wir da sehen, könnte auch die Kommandozentrale einer Bot-Armee werden, die automatisiert rechtsaußen Inhalte im Sekundentakt in soziale Netzwerke pumpt", befürchtete er. Die Frage bleibe offen, "ob OpenAI, Anthropic und Google ihre Regeln auch ernst nehmen und durchsetzen, wie sie es in anderen Staaten schon gemacht haben". (cw)

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