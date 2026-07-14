Geld und Medien befördern Großbritanniens Trans-Backlash

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Heute, 13:10h 5 Min.

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Es ist schon lange her, dass in Sachen trans gute Nachrichten aus Großbritannien kamen. Das haben die unmittelbar Betroffenen dort natürlich zuerst wahrgenommen und am eigenen Leib gespürt. Ich erinnere an Shon Fayes "The Transgender Issue" von 2021, das bereits im Jahr darauf in deutscher Übersetzung unter dem Titel "Die Transgenderfrage. Ein Aufruf zu mehr Gerechtigkeit" erschienen ist. Die Brisanz des Buches hat offenbar nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil.



Fayes Schlusswort: "Wir sind keine 'Frage', die es zu diskutieren, kein 'Thema', das es zu verspotten gilt. Auch für viele nicht-trans Menschen sind wir ein Symbol der Hoffnung dafür, dass es möglich ist, ein erfüllteres, freieres Leben zu führen. Manche hassen uns gerade deshalb: Der schillernde Reichtum unserer Freiheit macht ihnen Angst. Unsere Existenz bereichert die Welt."



Worte, die mich beeindruckt haben  in einem Buch, das mich in seiner Schonungslosigkeit ebenso erschüttert hat. Dabei ist mir bewusst, dass wir als trans Menschen in Deutschland  nüchtern betrachtet und trotz Selbstbestimmungsgesetz  kaum besser dastehen. Gleichstellung ist auch bei uns noch eine Utopie. Auch zeigt sich: Die Rede von der angeblich mächtigen trans Lobby wäre für uns zwar wünschenswert, entspräche sie der Realität  tatsächlich entspringt sie aber nur der Fantasie einer transfeindlichen rechten Ideologie und dient allein dazu, Ängste zu schüren.

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Kulturkampf gegen trans

Und wie sieht die Lage der trans Community auf der Insel fünf Jahre später aus? Diese Frage beantwortete im Mai ein Bericht von Amnesty International, der unter dem Titel "Like a snowball: the growth and impact of the gender critical movement in the UK" (PDF) Forschungsergebnisse zusammenfasst. Es ist ein Bericht über die in den letzten Jahren vermehrte Aktivität rechter und konservativer Organisationen im Vereinigten Königreich und ihre teils massiv gestiegenen Etats für den Kulturkampf gegen trans.



Amnesty International (AI) hatte sich bereits im letzten Jahr die genderkritische Bewegung als einen Hauptmotor für Transfeindlichkeit in Großbritannien genauer angeschaut. AI nennt hier beispielsweise die britische Filiale von Alliance Defending Freedom, einer in den USA beheimateten christlich-konservativen Organisation. Aber auch eine Community-Organisation wie LGB Alliance gehört in ihrer Fixierung auf das biologische Geschlecht dazu. Neu in der Runde ist die Gruppe Sex Matters, die den Kampf für das biologische Geschlecht und gegen trans aufgenommen hat.



Für all diese Organisationen gelten ein besorgniserregendes Wachstum und ein enormer Einfluss, der auch daran abzulesen ist, dass die britischen Medien sie nicht nur anerkennen, sondern in ihrer Berichterstattung maßgeblich unterstützen. Beängstigend erscheinen mittlerweile die finanziellen Ressourcen. Die Ausgaben stiegen bis 2024 auf insgesamt 3,6 Millionen Pfund. Eine Zahl, die sich aus den veröffentlichten Geschäftsberichten ergibt. Allein die 2024 neu hinzugekommene Organisation Sex Matters gab in ihrem ersten Geschäftsbericht Ausgaben in Höhe von 900.000 Pfund an. Das klingt banal, aber: Geld bedeutet Macht.



Medienberichterstattung überproportional hoch



Wer wie die genderkritische Bewegung ausschließlich auf das biologische Geschlecht setzt, für den kann geschlechtliche Selbstbestimmung nur ein absolutes No-Go sein  mit entsprechend heftiger ideologischer Abwehr. Sie ist der Feind schlechthin. Wir erinnern uns nur zu gut an den TERF-Jubel, als "For Women Scotland" vor Gericht in Sachen Gleichstellung (Equality Act) einen Sieg einfuhr, der die Zugänglichkeit zu geschlechtsspezifischen Räumen ausnahmslos über das biologische Geschlecht festlegt. Wir kennen diese Diskussion und deren Vorliebe für Bedrohungsszenarien zur Genüge. Ihr Kern ist in Wirklichkeit nicht Angst, sondern Hass.



Zu den Analysen des AI-Berichts gehört ebenfalls eine detaillierte Sprachanalyse der medialen Behandlung des trans Themas. Auch nahm AI eine Kartierung der genderkritischen Bewegung vor, die sichtbar macht, wo welche Akteur*innen organisiert sind.



Bemerkenswert auch diese Beobachtung: Die Medienberichterstattung zum Thema trans ist überproportional hoch, gemessen am Anteil der trans Community an der Gesamtbevölkerung und so an der relativen gesellschaftlichen Relevanz. Dass diese Massen von Artikeln (im Schnitt monatlich 264) hauptsächlich negativ berichten, versteht sich fast von selbst.



Für Minister Murray sind trans Frauen keine Frauen



Der vorläufige Tiefpunkt war Anfang Juni der Auftritt des britischen Gesundheitsministers James Murray, der sich deutlich auf die Seite der genderkritischen Bewegung schlug und erklärte, für ihn seien trans Frauen nicht länger Frauen, um gleichzeitig von der Würde von trans Personen zu faseln:

Ich bin der Ansicht, dass geschlechtergetrennte Räume auf der Grundlage des biologischen Geschlechts geschützt werden sollten, wobei ich gleichzeitig an die Würde von Transpersonen glaube und anerkenne, dass biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht zwei verschiedene Dinge sind; dabei muss jedoch absolut klar sein, dass geschlechtergetrennte Räume, beispielsweise innerhalb des NHS [Nationaler Gesundheitsdienst], auf der Grundlage des biologischen Geschlechts geschützt werden müssen.

Geht's TERFiger? Das war übrigens vorhersehbar  ein gefundenes Fressen für die Initiative Queer Nations (IQN) und Till Randolf Amelung, der sogleich titelte: "Großbritanniens Labour Party 2026: Plötzlich haben Frauen keinen Penis mehr" (vergessen wurde vor lauter Feixen allerdings: "und Männer keine Vagina"), verbunden mit der Frage, wann der oder die erste SPD-Politiker*in das Fähnchen im opportunistischen Wind schwenkt.

Amelungs schlecht kaschierte Schadenfreude

Amelung sieht im politischen Kurswechsel von James Murray einen "neuen Realitätssinn" und fragt, ob das Vereinigte Königreich Trendsetter beim Thema trans Frauen sei. Für Transfeindlichkeit braucht es keinen Trendsetter  die klebt uns von Anfang an wie Scheiße am Hacken. Und das ist so geblieben.



Angesichts einer Reaktion, wie sie uns Amelung im IQN-Blog nicht zum ersten Mal liefert, frage ich mich: Was mag der Antrieb dafür sein? Woher kommt diese nur schlecht kaschierte Schadenfreude? Ist das Selbsthass? Was treibt einen trans Mann dazu, anstatt die Transfeindlichkeit zu kritisieren, umso schäbiger den trans Aktivismus anzugreifen? Findet Amelung, für den die Kategorie biologisches Geschlecht heilig ist, es etwa okay, wenn er als Frau angesprochen wird? Und benutzt er die Damentoilette, weil es ja bei der Notdurft um das biologische Geschlecht geht? Oder versteckt er sich feige hinter seinem Bart?



Die Fragen wird er wohl nicht beantworten, sondern sich bei nächster Gelegenheit wieder freuen, dass die Zeiten für die trans Community rauer und ungemütlicher werden. Aber das hat uns seit 1949 angetrieben, für das zu kämpfen, was wir immerhin erreicht haben.