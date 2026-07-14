Mexikos erster offen schwuler Bürgermeister erschossen



Benjamín Medrano Quezada wurde nur 59 Jahre alt (Bild: Congreso de la Unión)

Heute, 14:19h 3 Min.

3 Min.

Benjamín Medrano Quezada, der 2013 als erster offen schwuler Politiker Mexikos zum Bürgermeister einer Stadt gewählt wurde, ist im Alter von 59 Jahren in der Millionenstadt Guadalajara (Bundesstaat Jalisco) erschossen worden.



Der tödliche Vorfall ereignete sich am vergangenen Dienstag, als Medrano gerade eine Eisdiele verließ. Nach Medienberichten konnte sein Leichnam erst am Donnerstagabend offiziell identifiziert werden. Die Behörden im Bundesstaat Jalisco haben Ermittlungen zu den Hintergründen des Verbrechens aufgenommen. Konkrete Tatmotive oder Verdächtige wurden bislang nicht öffentlich gemacht.

- Werbung -



Medrano blickte auf eine langjährige politische Karriere zurück: Nach kommunalen Mandaten zog er 2010 er für die Mitte-Partei PRI ins Parlament des Bundesstaates Zacatecas ein. Im Juli 2013 wurde er zum Bürgermeister der 130.000 Einwohner*innen zählenden Großstadt Fresnillo gewählt  einer Region, die stark von Kartellkriminalität geprägt ist. Laut Medienberichten war er der erste offen schwule Mann auf einem derartigen Posten. Von 2015 bis 2018 war er dann Mitglied des mexikanischen Bundesparlamentes. Später war er der Organisator eines großen Volksfestes und war als Unternehmer und Schlagersänger tätig.

Medrano war Gegner von LGBTI-Rechten



Obwohl Medranos Wahl zum Bürgermeister als historischer Durchbruch für die Sichtbarkeit queerer Menschen in der mexikanischen Politik galt, vertrat er zeitlebens kontroverse Positionen. Er outete sich zwar öffentlich, sprach sich jedoch ausdrücklich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare sowie gegen "schrille" CSD-Demos aus. Hintergrund ist, das die Wählerschaft in Fresnillo und im Bundesstaat Zacatecas stark traditionell, katholisch und von einer ausgeprägten Machismo-Kultur geprägt ist.



In den letzten Jahren gab es auch Korruptionsvorwürfe gegen Medrano, die von seiner Familie allerdings als Rufmordkampagne aus dem linken Lager bezeichnet wurde. Wegen der Vorwürfe lebte er mehrere Jahre versteckt vor der Justiz im Verborgenen  zeitweise in den USA. Nach Angaben seines Bruders Juan Carlos Medrano Quezada hatte der Politiker kurz vor seiner Ermordung eine gerichtliche Entscheidung zu seinen Gunsten erwirkt, weshalb er sich wieder offener in der Öffentlichkeit bewegte. Der Bruder bezeichnete die Situation als "politische Verfolgung" und forderte eine lückenlose Aufklärung des Mordes durch die Behörden.

So ist die Lage queerer Menschen in Mexiko

Die Lage von queeren Menschen in Mexiko ist von einem extremen Kontrast geprägt: Einerseits gelten die Gesetze im Land als sehr fortschrittlich. Seit 2022 ist etwa in ganz Mexiko die gleichgeschlechtliche Eheschließung möglich (queer.de berichtete). Bereits seit 2001 verbietet die mexikanische Verfassung  anders als das deutsche Grundgesetz  ausdrücklich die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. Zwei Drittel der Bundesstaaten haben zudem ein Selbstbestimmungsgesetz für trans Menschen eingeführt.



Trotzdem ist Queersein außerhalb der liberalen Metropolen wie Mexiko-Stadt durch stark ausgeprägte Machismo-Strukturen und einen tief verwurzelten gesellschaftlichen Konservatismus schwierig. Mexiko verzeichnet laut queeren Organisationen nach Brasilien die zweithöchste Rate an Morden an queeren Personen in Lateinamerika. Besonders trans Frauen sind überproportional häufig Opfer tödlicher Gewalt. Der Hass zeigte sich auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft, als mexikanische Fans mit homophoben Sprechchören die Gegner ihres Teams beschimpften (queer.de berichtete). (dk)