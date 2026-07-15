Die queere Community in der Slowakei braucht unsere Unterstützung

Von Christian Höller

Heute, 05:18h 5 Min.

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Rund fünfeinhalb Stunden dauert die Fahrt mit dem Zug von München in die slowakische Hauptstadt Bratislava, wobei ein Umstieg am Wiener Hauptbahnhof notwendig ist. Auf den ersten Blick sieht Bratislava wie eine moderne europäische Stadt aus, doch bei queeren Rechten gibt es dort massive Rückschritte. Gleich­geschlechtliche Ehen sind in der Slowakei seit langer Zeit verboten. Im Vorjahr wurde die slowakische Verfassung erneut geändert, um queeren Menschen das Leben noch schwerer zu machen.



Auf Initiative des linksnationalistischen Regierungschefs Robert Fico schränkte das slowakische Parlament die Rechte von trans Menschen und gleich­geschlechtlichen Paaren ein. So wurden Geschlechts­anpassungen bei trans Menschen erschwert. Hinzu kommt, dass die Anerkennung nichtbinärer Menschen verboten wurde. In der seit 1. November 2025 geltenden slowakischen Verfassung steht: "Die Slowakische Republik erkennt nur zwei Geschlechter an, nämlich männlich und weiblich, die biologisch gegeben sind" (queer.de berichtete). Außerdem wurde gesetzlich bestimmt, dass ausschließlich verheiratete hetero Paare Kinder adoptieren dürfen.



Damit sich die EU-Kommission nicht einmischt, beschloss das Parlament in Bratislava, dass die "Souveränität" der Slowakei in wichtigen kulturellen und ethischen Fragen wie Familienleben und Bildung Vorrang vor EU-Rechten hat. Regierungschef Fico orientierte sich bei diesen Maßnahmen an der Anti-Diversitätspolitik von US-Präsident Donald Trump.

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Widerstand der queeren Community

Doch die queere Community leistet dagegen Widerstand. Am 18. Juli wird beim CSD in Bratislava gegen die queerfeindliche Gesetzgebung protestiert. Zur Unterstützung werden Aktivist*innen aus anderen Ländern  wie aus Österreich, Deutschland und Ungarn  in die slowakische Hauptstadt reisen. Der CSD in Bratislava ist im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten eine kleinere Veranstaltung. Im Vorjahr nahmen zwischen 16.500 und 17.000 Personen daran teil. Denn in der Slowakei braucht es oft Mut, sich in der Öffentlichkeit als queere Person zu zeigen. Ende Juni feierten im benachbarten Budapest über 100.000 Menschen queere Sichtbarkeit. Es war die erste freie Pride-Demo seit der Abwahl des rechtsnationalistischen Regierungschefs Viktor Orban (queer.de berichtete). Noch größer ist der CSD im nur eine Stunde von Bratislava entfernten Wien, an dem sich Mitte Juni 320.000 Menschen für queere Rechte eingesetzt haben.



Eine Zugreise von Deutschland in die Slowakei zeigt auch, dass es in der EU bei der Durchsetzung von queeren Rechten noch erheblichen Nachholbedarf gibt. Denn in jedem Land gelten völlig andere gesetzliche Bestimmungen. Ein Beispiel dafür ist die Änderung des Geschlechtseintrags. In Deutschland ist es seit rund eineinhalb Jahren leichter, den Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz können Menschen relativ einfach über eine Erklärung beim Standesamt ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen anpassen. Sie müssen sich dafür drei Monate im Voraus anmelden. Für Minderjährige gelten eigene Bestimmungen. Zuvor mussten Betroffene in der Bundesrepublik eine langwierige und kostspielige Prozedur mit Gutachten und Gerichtsbeschlüssen über sich ergehen lassen.



Gutachten für Änderung des Geschlechtseintrags in Österreich



Im benachbarten Österreich sind die Gesetze anders. Für die Änderung des Geschlechtseintrags ist dort immer noch ein medizinisches Sachverständigengutachten bestehend aus einem Befund (Tatsachenfeststellung) und einem Gutachten im engeren Sinn (Urteil/Schlussfolgerungen) erforderlich. Das Gutachten muss von entsprechend geschulten psychiatrischen, klinisch psychologischen, urologisch-gynäkologischen und/oder endokrinologische Fachkräften stammen. Aus dem Gutachten muss hervorgehen, dass "das subjektive Geschlechtsempfinden gefestigt ist und sich daran mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nichts mehr ändern wird", wie es auf einer entsprechenden Homepage des Bundeskanzleramts in Wien heißt.



Besonders schlimm ist die Situation in der Slowakei. Dort ist die Änderung des Geschlechtsantrags nur noch aus schwerwiegenden Gründen und unter strengen Auflagen möglich. Denn wie erwähnt werden in der Verfassung offiziell nur noch zwei Geschlechter anerkannt und diese müssen nach Ansicht des slowakischen Grundgesetzes "biologisch gegeben" sein.

Stark zersplitterte Rechtslage in der EU

Wie lässt sich in der Europäischen Union eine solche uneinheitliche, stark zersplitterte Rechtslage begründen? Wie kann es sein, dass in EU-Ländern Gesetze gelten, die wissenschaftlichen Grundsätzen widersprechen? Zwar hat die EU-Kommission wegen der queerfeindlichen Verfassungsänderung ein Verfahren gegen die Slowakei eingeleitet (queer.de berichtete). Doch dem linksnationalen Regierungschef Fico ist das egal. Er sagt, er freue sich auf den Konflikt mit der EU-Kommission: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns irgendeine internationale Organisation befehlen darf, wie viele Geschlechter es gibt, wer heiraten darf und wer nicht heiraten darf." Das sei laut Fico "eine rein innerstaatliche Angelegenheit. Das ist ein sehr starker Bestandteil der nationalen Identität."



Schon 2014 wurde in der Slowakei die Verfassung geändert, wonach die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert wird (queer.de berichtete). Wie absurd die unterschiedliche Lage in der EU ist, zeigt die Tatsache, dass gleichgeschlechtliche Paare aus der Slowakei zur Hochzeit ins benachbarte Österreich reisen. Jüngst sorgte in slowakischen Medien eine schwule Hochzeit für Schlagzeilen. So hat der bekannte Oppositionspolitiker Michal Sabo seinen Freund Michal efčík geheiratet. Dafür fuhr die schwulen Männer mit Freund*innen und Verwandten in die österreichische Stadt Hainburg. Hainburg hat etwas mehr als 7.000 Einwohner*innen, liegt an der österreichisch-slowakischen Grenze und ist nur wenige Kilometer von der slowakischen Hauptstadt Bratislava entfernt. In Österreich ist die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare seit 2019 erlaubt (queer.de berichtete).





| Facebook / mxsabo | Die Hochzeit von Michal Sabo und Michal efčík