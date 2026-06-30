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Mannheim

Die Regenbogen­fahne wurde zum Monnem Pride vor der Kirche gehisst, der abgesägte Mast wurde gesichert (Bilder: kathma.de)

Vor der katholischen Kirche St. Sebastian am Mannheimer Marktplatz hat ein Unbekannter am Montagabend den Fahnenmast einer Regenbogen­flagge abgesägt. Das teilte die Polizei mit. Der rund neun Meter hohe Mast stürzte gegen 18.45 Uhr auf den Marktplatz, verletzt wurde niemand.

Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde sprach den Täter an, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Parkring flüchtete. Mast und Flagge ließ er zurück. Mehrere Zeug*­innen beobachteten den Vorfall, einer alarmierte die Polizei. Pfarrer Lukas Glocker erstattete Strafanzeige.

Der Mann wird auf 53 bis 60 Jahre geschätzt, hat eine leicht untersetzte Figur und schwarze, gewellte Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze braune Hose, dunkeltürkisfarbene Sportschuhe und eine rote Plastiktüte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeug*­innen um Hinweise unter der Telefonnummer (0621) 174-4444.

Die Regenbogen­fahne war anlässlich des Monnem Pride gehisst worden. Die Katholische Kirchengemeinde Mannheim hatte sich in diesem Jahr bereits zum dritten Mal gemeinsam mit der Evangelischen Kirche und weiteren christlichen Initiativen im Rahmen eines ökumenischen Netzwerks an der Veranstaltung beteiligt. Pfarrer Glocker hatte das Hissen der Fahne bewusst initiiert: "Die Fahne macht sichtbar, dass jedem Menschen, unabhängig von sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, Herkunft, Religion, Aussehen oder Hautfarbe mit Respekt und Achtung begegnet werden soll."

Das Leitungsteam der Kirchengemeinde erklärte, Regenbogen­fahnen vor Kirchen seien ein sichtbares Zeichen dafür, dass allen Menschen mit Respekt begegnet werden solle. Man sei überzeugt, "dass Hass, Ausgrenzung und Abwertung der Seele schaden und auch das Miteinander verletzen". (cw)

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Mannheim
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