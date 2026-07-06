Trauer um Klaus Timm

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Klaus Timm wurde 76 Jahre alt

Der schwule Gewerkschafter Klaus Timm ist tot. Wie der Bundesarbeitskreis Queer in ver.di mitteilte, starb Timm am 11. Juli 2026 im Alter von 76 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.



Timm gilt als Pionier und Gründer des Arbeitskreises Queer in der Gewerkschaft ÖTV, der Vorgängerorganisation von ver.di. Laut der Mitteilung setzte er sich dort bereits ab 1974 "mit Mut, Beharrlichkeit und dem Ziel, Diskriminierung am Arbeitsplatz zu bekämpfen" für die Rechte von queeren Menschen ein.



Auch beruflich bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), der Vorgängerorganisation der heutigen Deutschen Rentenversicherung Bund, engagierte sich Timm nach Angaben des Arbeitskreises für Gleichstellung, den Abbau von Vorurteilen gegenüber Homo­sexuellen und die Verankerung des Themas Vielfalt in Tarifverträgen.



Sein Engagement habe den Weg für die bundesweite Vernetzung queerer Gewerkschaftlerinnen geebnet  bis zur Anerkennung der LGBTI-Mitglieder als eigenständige Personengruppe in ver.di. Der Arbeitskreis erklärte dazu: "Ohne Klaus Timms wertvolle Arbeit wäre dies nicht in dieser Form möglich gewesen."



Der Bundesarbeitskreis Queer in ver.di sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus: "Sein Abschied bedeutet einen unwiderbringlichen Verlust für seine Familie und Angehörigen sowie für unsere Personengruppe Queer." Man danke Timm für den "unermüdlichen Kampf für Sichtbarkeit, Anti­diskriminierung, Solidarität und Gleichberechtigung". (cw)