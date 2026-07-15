Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58778

Mitglieder von AfroDiaspora 2.0 (Bild: AfroDiaspora 2.0)

Der Verein AfroDiaspora 2.0 ist mit dem Münchner Förderpreis "Münchner Lichtblicke" in der Kategorie Einrichtung ausgezeichnet worden. Wie die Landeshauptstadt München mitteilte, würdigte die Jury den Verein für seinen intersektionalen Ansatz für Schwarze und queere Communitys. AfroDiaspora 2.0 organisiert sich demnach aus der Community heraus und trägt sich ehrenamtlich; er schafft sichere Räume für Schwarze Menschen in München und stärkt ihre kulturelle Sichtbarkeit.

Insgesamt vergab die Stadt drei Hauptpreise und zwei lobende Erwähnungen für Vielfalt, Teilhabe und Zusammenhalt in München. Die mit insgesamt 11.000 Euro dotierte Auszeichnung überreichte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). Den Preis vergibt die Stadt seit 2002 gemeinsam mit dem Migrationsbeirat und der Lichterkette e.V. in den Kategorien Einzelperson, Projekt und Einrichtung.

In der Kategorie Einzelperson wurde Marian Offman geehrt, der sich als Beauftragter für den interreligiösen Dialog für Brücken zwischen Glaubensgemeinschaften einsetzt und die Charta des interreligiösen Dialogs initiierte. Den Projektpreis erhielt der Kartentausch des Bündnisses "offen!", das Guthaben von Bezahlkarten in Bargeld umwandelt und so Teilhabe im Alltag von Geflüchteten erleichtert.

- Werbung -

Lobend erwähnt wurden zudem das Projekt Queer BIPoCs Munich, das seit 2023 geschützte Räume für queere Menschen of Color schafft, sowie das Filmprojekt "Heute wird es anders" von stabil e.V., das Jugendliche, Anwohnende und Polizei ins Gespräch bringt.

Bürgermeisterin Dietl erklärte: "Wer in unserer Stadt lebt, gehört vom ersten Tag an dazu. Zusammenhalt entsteht nicht von selbst, Vielfalt ist eine tägliche Aufgabe." Peter Probst vom Vorstand der Lichterkette e.V. sagte: "Wir werden Trump und Putin nicht aufhalten können, aber wir können dafür sorgen, dass das Zusammenleben in unserer Stadt weiter friedlich bleibt und noch respektvoller wird." (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 165 gewonnen - inklusive 18 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 131 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 165/200
    82,5%
    Stand 15.07.26, 14:30h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Szene
15.07.26 | Wegbereiter queerer Gewerkschaftsarbeit
Trauer um Klaus Timm
13.07.26 | "Unsolidarisch"
Protestaktion gegen Polizei beim CSD Kiel
11.07.26 | MeerVielfalt e.V.
Neuer queerer Landesverband für Mecklenburg-Vorpommern gegründet
07.07.26 | Cologne Pride
Nach Buhrufen beim CSD Köln bekräftigt die CDU: "Auch wir sind Teil des CSD"
07.07.26 | Interview
Barrierefreiheit ist ein Grundrecht, kein Prestigeprojekt
06.07.26 | Cologne Pride
Neuer Teilnahmerekord beim CSD Köln
-w-
Neu auf queer.de
Eindrucksvoller Vergleich
Ex-Dschungelcamperin Jolina Mennen hat fast 40 Kilo abgenommen
Bewerbungsphase gestartet
ESC 2027: Deutschland sucht seinen nächsten Act
"You believe in Jesus, I believe in Pussy"
Lesbisches Video in Kirche aufgenommen: Bistum prüft rechtliche Schritte
Stellenausschreibung
Dresden: Gerede e.V. sucht Projektleitung in der "Fachstelle LSBTI"
Geschlechter­gerechte Sprache
Cottbuser OB will absolutes Genderverbot stoppen
Video des Tages
Offizieller Trailer zu "Staatsschutz" veröffentlicht
Bis zu 25 Minuten?
Madonna und Shakira: Wie lange wird die Halbzeitshow beim WM-Finale?
Auslieferung aus Tschechien
Neonazi Liebich nach Deutschland ausgeliefert