Neonazi Liebich nach Deutschland ausgeliefert



Liebich bei einem Gerichtstermin in Pilsen am 18. Mai (Bild: IMAGO / CTK Photo)

Heute, 11:35h 3 Min.

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Neonazi Marla Svenja Liebich ist von Tschechien nach Deutschland gebracht worden. Das teilte die tschechische Polizei am Mittwochvormittag auf der Plattform X mit. Der verurteilte Rechtsextremist soll nach Justizangaben in das Frauengefängnis im sächsischen Chemnitz gebracht werden.



Eskorta s nmeckou extremistkou, která ráno opustila litomickou vazební vznici, práv pekroila státní hranice a v pítích minutách bude uprchlice formáln pedána nmeckým kolegm. #policiepp https://t.co/hvcFvsm5u4 pic.twitter.com/E6iNU5iAbi Policie R (@PolicieCZ) July 15, 2026

| / PolicieCZ | "Die Eskorte mit der deutschen Extremistin, die heute Morgen die Untersuchungshaftanstalt in Litoměřice (Leitmeritz) verlassen hat, hat gerade die Staatsgrenze überquert und in den nächsten Minuten wird die Flüchtige formell den deutschen Kollegen übergeben."

Sobald Liebich in Chemnitz ist, muss die Anstaltsleitung des Frauengefängnisses entscheiden, ob Liebich dort einsitzt. Ursprünglich sollte er dort die Haft schon Ende August 2025 angetreten (queer.de berichtete). Der 55-Jährige war jedoch geflohen und wurde erst im April dieses Jahres in Tschechien gefasst (queer.de berichtete).



Daraufhin war Liebich ins tschechische Pilsen (Plzen) gebracht worden. Das Gericht in der Stadt im Westen Tschechiens hatte dann Anfang Juni entschieden, dass Liebich an die deutschen Behörden übergeben werden soll. Später hatte das Oberlandesgericht in Prag Beschwerden des 55-Jährigen gegen die Auslieferung abgewiesen. Sie seien nicht begründet gewesen, hieß es (queer.de berichtete).

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Schon seit vielen Jahren immer wieder auffällig

Liebich hatte seit 2014 regelmäßig Demonstrationen organisiert, oft auf dem Marktplatz in Halle in Sachsen-Anhalt. Immer wieder kam es dabei auch zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstrant*innen. Auch gegen CSDs demonstrierte Liebich mehrfach  queere Menschen bezeichnete er dabei etwa als "Parasiten der Gesellschaft" und warnte vor "Trans-Faschismus". Mehrfach mussten sich Gerichte mit Anschuldigungen gegen Liebich auseinandersetzen.



Im Juli 2023 wurde der Rechtsextremist  damals noch als Mann mit dem Vornamen Sven  vom Amtsgericht Halle wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt.



In sechs Anklagen hatte die Staatsanwaltschaft unterschiedliche Vorwürfe gegen den 1970 in Merseburg im Saalekreis (Sachsen-Anhalt) geborenen Rechtsextremisten erhoben. Einige Vorfälle lagen zu Beginn des Prozesses bereits mehrere Jahre zurück. Liebich sei ein Gratwanderer und überschreite in manchen Fällen die Grenze des Rechts, hatte die Richterin damals erklärt. In vorigen Prozessen sprachen Gerichte lediglich Geld- oder Bewährungsstrafen aus.



Liebich wehrte sich gegen das Urteil vom Amtsgericht, scheiterte damit jedoch. Nach der Verurteilung zu der Haftstrafe hatte Liebich dann den Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich ändern lassen. Außerdem wurde der Name von Sven in Marla Svenja angepasst. Kritiker*innen hielten das für eine Provokation und sprachen von einem Missbrauch des Selbstbestimmungsgesetzes.

Kommt Liebich wirklich in ein Frauengefängnis?

Liebich wurde zum Haftantritt in das Frauengefängnis von Chemnitz geladen, weil das Gefängnis von der Meldeadresse von Liebich aus das nächstgelegene ist. Nach der Ankunft in Chemnitz wird Liebich unter anderem medizinisch untersucht. Die Anstaltsleitung in Chemnitz wird auch entscheiden, ob er seine Strafe in einem Frauen- oder Männergefängnis absitzen wird. Vor dem Gericht in Pilsen hatte Liebich angegeben, nicht nach Deutschland gebracht werden zu wollen, weil er Angst habe, in einem deutschen Männergefängnis ums Leben zu kommen.



Auf der Plattform X stellte Liebich bereits Forderungen für seine Haft  etwa eine Einzelzelle: "Ich kann und will mir absolut nicht vorstellen, die Zelle mit irgendjemand anderem zu teilen."



Der Neonazi machte außerdem für den kommenden Landtagswahlen Werbung für die AfD in drei ostdeutschen Bundesländern: "Ab dem 6. September heißt es Mitteldeutschland blau machen!" (dpa/dk)