Madonna und Shakira: Wie lange wird die Halbzeitshow beim WM-Finale?

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Die Halbzeitpause im WM-Finale am Sonntag soll offenbar um einige Minuten verlängert werden. Zwischen den beiden Halbzeiten werden voraussichtlich zwischen 20 und 25 Minuten liegen, berichtet unter anderem die BBC.



Während der Pause im "New York New Jersey Stadium" wird eine elfminütige Halbzeitshow im Stil des Super Bowls stattfinden. Auftreten werden dabei Shakira (49), die bereits bei der Eröffnungsfeier das Publikum verzauberte sowie Madonna (67) und die K-Pop-Boyband BTS. Vor wenigen Tagen wurde außerdem bekannt, dass Justin Bieber (32) zum Line-up der Veranstaltung am Sonntag gehört. Neben den Headliner*innen sollen auch Burna Boy (35), Gustavo Dudamel (45) und der PS22-Chor mit Coldplay im Rahmen des Finales auftreten. Sänger Chris Martin (49) hat die Show kuratiert.



Die BBC berichtet unter Berufung auf Quellen innerhalb der FIFA davon, dass die Pause etwa 20 Minuten dauern wird. Es soll aber offenbar auch die Option geben, zunächst die übliche 15-minütige Halbzeitpause einzulegen und anschließend die geplante elfminütige Show zu veranstalten.

Große Shows rund um das Finale geplant

Die "New York Times" berichtet unterdessen, die FIFA strebe an, dass die Halbzeitpause im WM-Finale nicht länger als 20 Minuten dauert. Es kommt äußerst selten vor, dass die 15-minütige Pause verlängert wird, so dass dies eine besondere Herausforderung für die Spieler und Trainer darstellen könnte.



Die Halbzeitpause im Finale der letztjährigen Klub-Weltmeisterschaft dauerte aufgrund eines Auftritts von Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems und Emmanuel Kelly insgesamt 24 Minuten.



Vor dem WM-Finale am Sonntag, das um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wird, gibt es noch eine Abschlusszeremonie für das Turnier. Mit dabei sind Medienberichten zufolge Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams und IShowSpeed. Jennifer Hudson wird die Nationalhymne der Vereinigten Staaten singen, obwohl das amerikanische Team bereits im Achtelfinale ausgeschieden ist. Das ZDF überträgt das Endspiel und die Showeinlagen live.



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Spanien sicherte sich am Dienstag im ersten Halbfinale mit einem 2:0-Sieg gegen Frankreich den Einzug ins Finale. Dort trifft das Team entweder auf England oder Argentinien, die am heutigen Mittwoch in Atlanta aufeinandertreffen. (spot/cw)