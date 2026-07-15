Cottbuser OB will absolutes Genderverbot stoppen

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58784

Cottbus

Oberbürgermeister Tobias Schick

In Cottbus gibt es Streit ums Gendern im Sprachgebrauch der Verwaltung. Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) will einen Beschluss der Stadtverordneten stoppen, der das generische Maskulinum in offiziellen Texten vorschreibt.

Das generische Maskulinum ist eine sprachliche Form, bei der Personenbezeichnungen in ihrer grammatisch männlichen Form verwendet werden, um Menschen aller Geschlechter zu bezeichnen  also Begriffe wie "Lehrer", "Bürger", "Mieter" oder "Ärzte". Die Debatte um das generische Maskulinum und geschlechter­gerechte Sprache ist seit langem kontrovers.

Die in Cottbus beschlossenen Regelungen sollen nicht nur fürs Rathaus, sondern auch für die ehrenamtlich Tätigen in den Fraktionen, in Ortsbeiräten und anderen Gremien gelten. Schick sagte dazu, er sei nicht befugt, ihnen vorzuschreiben, wie sie zu reden und zu schreiben hätten.

Im Juni stimmte die Mehrheit der Stadtverordneten einem Antrag der Fraktionen von AfD und der Mittelstandsinitiative Brandenburg/Zukunftssicheres Cottbus zu. Danach ist die Verwendung "geschlechtersprachlicher Sonderformen" in der hauptamtlichen Verwaltung und in der ehrenamtlichen Verwaltung unzulässig. Das meint vor allem den Gender­stern, den Genderdoppelpunkt und Genderunterstrich. Die Verwaltung  also laut Antrag das Rathaus ebenso wie ehrenamtliche Stadtverordnete  müsse stattdessen das generische Maskulinum oder geschlechtsneutrale Sammelbezeichnungen verwenden.

"Die Verwaltungssprache soll sich an den Regeln der amtlichen deutschen Rechtschreibung orientieren und für alle Bürger möglichst einfach lesbar, barrierearm und nachvollziehbar sein", heißt es im Antrag. Die Regeln sollen für amtliche Schreiben und Formulare gelten, aber auch für Internetauftritte und andere Mitteilungen an die Bürger*­innen.

- Werbung -

Die Stadtverwaltung teilte am Dienstag mit, der Cottbuser Oberbürgermeister habe den Beschluss des Stadtparlaments nach einer rechtlichen Prüfung beanstandet. Er verstoße gegen die Hauptsatzung der Stadt. Diese lege im Gegensatz zu den im Antrag formulierten Regelungen bereits fest, dass für Bezeichnungen sowohl die weibliche als auch männliche Form gewählt werden müsse, sofern keine neutrale Form möglich sei. "Im Antrag ist dagegen die Verwendung des generischen Maskulinums gefordert und beschlossen worden."

Eine Verwendung von Sonderzeichen wie etwa einem Genderstern, der nichtbinäre Menschen sichtbar macht, war bereits vorher nicht zulässig. Das entspreche den aktuellen Empfehlungen des Rates der deutschen Rechtschreibung.

Über den Antrag müssen die Stadtverordneten nun erneut abstimmen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Bleibe eine Mehrheit bei dem Votum, komme es zur erneuten Beanstandung. Anschließend prüfe die Kommunalaufsicht die Rechtmäßigkeit des Beschlusses. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Cottbus
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 165 gewonnen - inklusive 18 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 131 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 165/200
    82,5%
    Stand 15.07.26, 14:30h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt Geschlechtergerechte Sprache
24.06.26 | Bayern
Freie Wähler verhindern Gender-Regelung in Hochschulgesetz
29.04.26 | Hetero-Nostalgie
Mike Krüger genervt von Debatten über queere Menschen
06.02.26 | Landesarbeitsgericht Hamburg
Arbeitgeber*­innen dürfen geschlechter­gerechte Sprache vorschreiben
13.11.25 | Kulturstaatsminister im "Zeit"-Interview
Weimer: "Lasst uns den Kulturkampf in der politischen Mitte gemeinsam beenden!" 
06.11.25 | Hass bleibt populär
"Mitte-Studie": Weniger Homophobie, aber mehr Transphobie
04.11.25 | Friedrichsdorf (Hessen)
CDU schafft Gendersprache bei Feuerwehr ab: Jetzt gibt es nur noch die weibliche Form
-w-
Neu auf queer.de
Eindrucksvoller Vergleich
Ex-Dschungelcamperin Jolina Mennen hat fast 40 Kilo abgenommen
Bewerbungsphase gestartet
ESC 2027: Deutschland sucht seinen nächsten Act
"You believe in Jesus, I believe in Pussy"
Lesbisches Video in Kirche aufgenommen: Bistum prüft rechtliche Schritte
Stellenausschreibung
Dresden: Gerede e.V. sucht Projektleitung in der "Fachstelle LSBTI"
Geschlechter­gerechte Sprache
Cottbuser OB will absolutes Genderverbot stoppen
Video des Tages
Offizieller Trailer zu "Staatsschutz" veröffentlicht
Bis zu 25 Minuten?
Madonna und Shakira: Wie lange wird die Halbzeitshow beim WM-Finale?
Auslieferung aus Tschechien
Neonazi Liebich nach Deutschland ausgeliefert