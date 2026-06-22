Dresden: Gerede e.V. sucht Projektleitung in der "Fachstelle LSBTI"

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Wir, der Gerede e.V. mit Sitz in Dresden, suchen zum 01.09.2026 eine

Projektleitung in der "Fachstelle LSBTI"

mit einem Stundenumfang von 30 h/Woche. Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2026, eine Verlängerung in Abhängigkeit der Weiterfinanzierung ist angestrebt.

Alle Infos finden sich in der folgenden Stellenausschreibung:
https://gerede-dresden.de/verein/mitmachen

Die Stellenausschreibung kann als PDF hier heruntergeladen werden.

Bitte schick uns deine aussagestarke Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Referenzen (ohne Foto) in einer PDF bis spätestens 04.08.2026 per E-Mail an bewerbung@gerede-dresden.de.

Bewerbungen mit chosen names sind selbstverständlich möglich. Außerdem begrüßen wir Bewerbungen von Menschen mit vielfältigen Perspektiven und Erfahrungen ausdrücklich. Insbesondere möchten wir mehrfachmarginalisierte Personen zur Bewerbung ermutigen. Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 10. und 11.08.2026 statt.

Wir freuen uns auf dich!

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