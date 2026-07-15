Lesbisches Video in Kirche aufgenommen: Bistum prüft rechtliche Schritte



Die Regensburger Basilika St. Emmeram war Kulisse für das Video zum Song "You believe in Jesus, I believe in Pussy" (Bild: Allie_Caulfield / flickr , TikTok)

Heute, 14:14h 3 Min.

3 Min.

Ein in der Regensburger Basilika St. Emmeram gedrehtes lesbisches Musikvideo sorgt derzeit für Kontroversen. In dem Video zu dem Song "You believe in Jesus, I believe in Pussy" der queeren 22-jährigen Schweizer Sängerin Milune sind sie und ihre Partnerin unter anderem leicht bekleidet im Kirchenschiff, küssend vor dem Altar sowie im Beichtstuhl zu sehen.



Nach Angaben des Bistums Regensburg wurden die Aufnahmen ohne die erforderliche Genehmigung erstellt. "Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das Video am Freitag gesehen habe", erklärte Roman Gerl, der Pfarrer der vor 1.200 Jahren erbauten Basilika, am Montag der Katholischen Nachrichtenagentur KNA. Der als queer­freundlich geltende Bischof, der die Basilika schon für einen Regenbogengottesdienst geöffnet hatte, sprach von einem "absoluten No-Go" und bezeichnete das Video als "frivol".



Das Bistum distanzierte sich deutlich von den Aufnahmen, sah religiöse Gefühle verletzt und prüft derzeit rechtliche Schritte, um die weitere Verbreitung des Videos zu verhindern. Die juristische Drohgebärde dürfte auch mit der negativen Einstellung gegenüber Homo­sexuellen des verantwortlichen Bischofs Rudolf Voderholzer zusammenhängen: Der 66-Jährige zählt zu den queer­feindlichsten Kirchenführern in Deutschland und behauptete etwa in der Vergangenheit, die Einschränkung von queeren Rechten diene dem "Wohl der Menschen" (queer.de berichtete). Voderholzer ist auch strikt gegen die Segnung homo­sexueller Paare  mit der Segnung von Tieren oder gar Autos hat er hingegen kein Problem.

Milunes Management: War eine Genehmigung überhaupt nötig?

Das Management der Künstlerin erklärte gegenüber der Schweizer Zeitung "Blick", erst nachträglich erfahren zu haben, dass für die Dreharbeiten eine Genehmigung nötig gewesen wäre, "entgegen unserem ursprünglichen Verständnis". Das Video wurde inzwischen aus dem Internet entfernt. Nur noch Schnipsel sind erhältlich.



Bei der Veröffentlichung des Videoclips hatte Milune gegenüber "Blick" noch erklärt, nicht provozieren zu wollen: "Obwohl ich auch verstehe, wenn Menschen vom Titel irritiert sind. Aber ich will damit einfach sagen, dass jeder an das glauben soll, was ihm guttut." Sie erklärte, sie glaube an die weibliche Urkraft und daran, "dass Gott eine Frau ist". Denn: "Pussy kreiert Leben."

"Zwischen ihren Beinen habe ich Sinn gefunden"

In dem Lied (auf Youtube anhören) geht es thematisch darum, einer lesbischen Liebesbeziehung eine sakrale Bedeutung zuzuschreiben. Die provokante Titelzeile stellt religiösen Glauben sexueller lesbischer Selbstbestimmung gegenüber. Das englischsprachige Lied enthält übersetzt Textzeilen wie: "Sie ist meine Maria Magdalena mit einer Zigarette / Bekam einen Heiligenschein, als sie all ihre Unschuld verlor / Zwischen ihren Beinen habe ich, glaube ich, Sinn gefunden / Kannst du es glauben?"



Milune hat trotz ihrer noch relativ jungen Karriere bereits eine beachtliche Auswahl an Songs veröffentlicht, die sich meist im Bereich des melancholischen, modernen Electropop bewegen. Ihre Musik befasst sich stark mit queeren Emotionen, Selbstfindung und Beziehungen. Ihr Debütalbum "Hearts Lust" (Amazon-Affiliate-Link ) wurde 2025 veröffentlicht.



Kritik aus der queeren Community



Kritik an der Aktion kommt auch aus der queeren Community vor Ort. Der Verein Queeres Regensburg e. V. bedauerte den Vorfall, weil sie den Dialog mit dem dortigen Pfarrer Roman Gerl belaste. Er habe sich zuvor durch die Öffnung der Basilika für einen Regenbogengottesdienst für Dialog und Offenheit eingesetzt.



Die ungenehmigte Videoaktion beschädige das über Jahre mühsam aufgebaute Vertrauensverhältnis und erschwere den weiteren Austausch zwischen der Kirche und der queeren Community. "Sichtbarkeit und künstlerische Freiheit sind wichtige Werte. Sie dürfen jedoch nicht auf Kosten des Respekts gegenüber anderen oder zulasten derjenigen gehen, die sich seit Jahren für einen ehrlichen Dialog zwischen Kirche und queeren Menschen einsetzen", erklärte der Vorstand des Vereins. (dk)