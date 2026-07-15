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Bewerbungsphase gestartet

ESC 2027: Deutschland sucht seinen nächsten Act

Der SWR sucht den deutschen Act für den Eurovision Song Contest 2027. Sowohl etablierte Acts als auch Newcomer können sich ab sofort bis zum 21. September bewerben.


Der SWR sucht die neue Sarah Engels (Bild: ARD / SWR / Claudius Pflug)

Die Suche nach dem deutschen Act für den Eurovison Song Contest 2027 hat begonnen. Ab sofort läuft die Bewerbungsphase für den deutschen Vorentscheid, der den Titel "Eurovision Song Contest  Das Deutsche Finale" trägt. Einer Mitteilung des Südwestrundfunks (SWR) zufolge können sich Musiker*innen bis zum 21. September 2026 über eine Website des SWR bewerben.

Auch Newcomer*innen sind gefragt

Der SWR spricht in der Mitteilung neben Künstler*innen und Bands auch Songwriter*innen an. Als Voraussetzung für eine Bewerbung wird unter anderem eine umfassende Bühnenerfahrung genannt. Auch "herausragende gesangliche Qualitäten" sollten Interessierte mitbringen. Zudem betont die Rundfunkanstalt, dass nicht nur etablierte Acts, sondern auch Newcomer*innen gesucht sind. Sie sollten "ungewöhnlich und einzigartig" sein, heißt es weiter. "Unser Ziel ist ein Beitrag, der Deutschland auf der Höhe der Zeit repräsentiert", so der SWR.

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Unter den eingereichten Acts wird in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt. Dieses mündet in einer Live-Show, in der über den deutschen Beitrag entschieden wird. Das Finale des Vorentscheides soll voraussichtlich im Februar 2027 gezeigt werden  sowohl im Ersten als auch in der ARD-Mediathek.

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Wo steigt der Eurovison Song Contest 2027?

In diesem Jahr trat die Kölner Sängerin Sarah Engels (33) mit "Fire" für Deutschland beim ESC an. Für die ehemalige "DSDS"-Kandidatin reichte es lediglich für Rang 23, den drittletzten Platz. Der SWR hatte dieses Jahr erstmals den ESC-Vorentscheid organisiert, zuvor war rund 30 Jahre lang der NDR dafür verantwortlich.

Den ESC-Sieg holte die bulgarische Sängerin Dara (27) mit ihrem Song "Bangaranga" vor Israel und Rumänien (queer.de berichtete). Damit gewann Bulgarien erstmals den Eurovision Song Contest und darf den Wettbewerb 2027 ausrichten.

In welcher Stadt der Contest stattfindet, steht noch nicht fest. Im Rennen sind Burgas und die Hauptstadt Sofia. Die Städte Plowdiw und Warna sind bereits ausgeschieden, wie der bulgarische Sender BNT und die Europäische Rundfunkunion (EBU) bekannt gaben. (spot/cw)

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