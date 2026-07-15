Ex-Dschungelcamperin Jolina Mennen hat fast 40 Kilo abgenommen

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Jolina Mennen zeigt beim Hundefutterkauf, wie viel Gewicht sie verloren hat (Bild: Instagram)

Jolina Mennen (33) kann ihren eigenen Erfolg kaum fassen: Die trans Influencerin und ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin hat innerhalb der vergangenen Jahre fast 40 Kilogramm verloren. Auf Instagram zeigte sie ihren Fans jetzt, wie viel Gewicht sie tatsächlich abgenommen hat  und fand dafür einen eindrucksvollen Vergleich.



"Das ist so verrückt, wenn man sich das mal richtig vor Augen hält", schrieb die 33-Jährige zu ihrem Video. "Kein Wunder, dass mir früher vieles so schwerfiel."



Drei Säcke Hundefutter als Vergleich



Bereits im April hatte Jolina Mennen ihre Community mit einer Vorher-Nachher-Collage überrascht und verraten, dass sie damals bereits 30 Kilogramm abgenommen hatte. Inzwischen sind weitere sieben Kilo dazugekommen.



In ihrem neuen Instagram-Clip erklärt sie: "Ich habe mittlerweile 37 Kilo abgenommen und bin hier gerade beim Hundefutterkaufen. Was das miteinander zu tun hat, zeige ich euch jetzt."



Anschließend stapelt sie in einem Supermarkt drei Säcke Hundefutter auf ihren Armen. Jeder Sack wiegt zwölf Kilogramm  zusammen also 36 Kilogramm. "So ein Sack hat zwölf Kilo. Das heißt, ich habe nicht einen davon, nicht zwei davon, sondern sage und schreibe drei Stück davon abgenommen. Oh mein Gott, so bin ich durch die Gegend gelaufen", sagt Mennen sichtlich bewegt.



So hat Jolina Mennen abgenommen



Ein Wundermittel steckt hinter ihrer Verwandlung nach eigenen Angaben nicht. Erst vor wenigen Wochen verriet die Influencerin, worauf ihr Erfolg basiert: "Eine Kombination aus Bewegung (die mir Spaß macht), bewusster Ernährung (die mir schmeckt und nicht auf Kosten anderer Lebewesen ist) und ganz viel Aufarbeitung meiner persönlichen Psyche", zitiert die "Abendzeitung".

Seit Anfang des Jahres ernährt sich Jolina Mennen vollständig vegan und verzichtet außerdem auf Alkohol. Die Gewichtsabnahme sei für sie deshalb nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Reise gewesen.



Neben ihrer Ernährungsumstellung entschied sich Mennen im vergangenen Jahr außerdem für weitere Veränderungen. 2025 ließ sie ihre Brustimplantate entfernen und unterzog sich anschließend einer Brust- sowie Armstraffung. (spot/cw)