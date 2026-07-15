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Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Bild: Freie Hansestadt Bremen)

Die Zuständigkeit für Bußgeldverfahren gegen sogenannte Konversions­behandlungen von queeren Menschen liegt in Bremen künftig bei der Gesundheits­behörde. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, Claudia Bernhard (Linke), hervor. Grundlage ist eine entsprechende Verordnung.

Konversions­behandlungen zielen darauf ab, die sexuelle Orientierung oder die selbstempfundene geschlechtliche Identität eines Menschen zu verändern oder zu unterdrücken. Sie richten sich vor allem an Jugendliche und werden neben heilkundlichen auch in religiösen und weltanschaulichen Kontexten angeboten. Schätzungen zufolge sind bundesweit jährlich zwischen 1.000 und 2.000 Menschen betroffen.

Bei unter 18-Jährigen sowie bei Personen, deren Einwilligung auf einem Willensmangel beruhte, sind solche Behandlungen strafbar. Bereits das Werben, Anbieten oder Vermitteln kann mit einer Geldbuße von bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

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Bernhard rief Betroffene dazu auf, sich bei der Behörde zu melden: "Meinen Mitarbeiter:innen und mir ist sehr bewusst, welche Überwindung eine solche Anzeige kosten kann. Dennoch möchte ich Betroffene ermutigen, sich zu melden, damit gegen entsprechende Praktiken und gegen diejenigen, die sie anbieten, vermitteln oder durchführen, vorgegangen werden kann."

Die Behörde weist darauf hin, dass nicht erst die Durchführung einer Konversionsbehandlung schade  bereits die Konfrontation mit einem entsprechenden Angebot könne bei Betroffenen das diskriminierende Gefühl vermitteln, ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität sei behandlungsbedürftig, mit teils erheblichen psychischen Folgen.

Wer mit Werbung für Konversionsbehandlungen konfrontiert wurde oder denen solche Behandlungen angeboten oder vermittelt wurden, kann sich per E-Mail an ann-kathrin.kunzmann@gesundheit.bremen.de wenden. Ein sensibler Umgang wird zugesichert. (cw)

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