Jens Spahn und sein Ehemann sind Eltern geworden



Jens Spahn (r.) und Ehemann Daniel Funke im Juni 2025 bei einem Sommerfest der "Bild"-Zeitung (Bild: IMAGO / Eventpress)

Gestern, 17:23h 3 Min.

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Der CDU-Politiker Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke bilden ab sofort eine Regenbogenfamilie. Der 46-jährige Unions-Fraktionschef im Bundestag bestätigte der "Bild": "Mein Mann ist Papa geworden, und ich mit ihm. Georg ist unser ganzes Glück. Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen."



Funke hat inzwischen auf Instagram ein Bild hochgeladen, das die beiden Männer mit einem Kinderwagen zeigt. "We are family", schrieb er dazu. Der 44-Jährige, der seit 2017 mit dem Politiker verheiratet ist, soll der leibliche Vater des Kindes sein, das von einer Leihmutter in den USA ausgetragen wurde.



"Uns ist bewusst, dass beim Thema Leihmutterschaft oft Unsicherheit herrscht und auch manches Vorurteil besteht", so Spahn gegenüber "Bild". "Aber wie sagte der große Franz Beckenbauer: 'Der liebe Gott freut sich über jedes Kind.'"

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Leihmutter "gehört zur Familie"

Die Leihmutter solle weiter eine Rolle im Leben des Kindes spielen. "Sie gehört nun quasi zur Familie und wird Georgs Lebensweg begleiten", schrieben die beiden laut "Bild" in einer Mitteilung, in der sie Freunde und Kolleg*innen über die Geburt ihres Sohnes informierten.



"Wir sind überglücklich und schockverliebt in den kleinen Mann und freuen uns, wenn Ihr ihn bald selbst kennenlernt", so die Botschaft weiter. "Voller Freude auf ein gemeinsames Leben zu Dritt, die stolzen Papas." Spahn und Funke halten sich gerade bis August mit dem Sohn in den USA auf. Georg war der Vorname von Jens Spahns Vater, der 2024 gestorben ist.



Spahn hatte mehrfach über einen Kinderwunsch gesprochen, etwa im letzten November (queer.de berichtete). Es gebe keine konkreten Pläne zur Familiengründung, meinte Spahn in einem anderen Interview 2021. "Aber wenn, dann bald, wir werden ja auch nicht jünger."

Debatte um bestehenes Leihmutterschafts-Verbot im Inland

Eine Debatte über Leihmutterschaft hatte es bereits im April gegeben, als der Virologe und CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Streeck und sein Ehemann Paul Zubeil ihre Elternschaft bestätigten. "Ja, wir können bestätigen, dass wir Eltern geworden sind", sagte Streeck damals der "Bunten". Laut dem Magazin wurde auch das Kind dieses Paars in den USA geboren (queer.de berichtete).



In den USA ist Leihmutterschaft nach Angaben von Kinderwunsch-Beratungswebsites nicht einheitlich geregelt, sondern jeweils auf Ebene der Bundesstaaten. Eine Elternschaft muss in Deutschland nachträglich rechtlich anerkannt werden.



In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten, entsprechende Verträge gelten als sittenwidrig und damit wirkungslos. Leihmütter und ein Paar, das sie in Anspruch nimmt, werden in Deutschland aber nicht bestraft, sondern nur etwaige Vermittler. Auch eine Eizellenspende ist in Deutschland nicht erlaubt. Mediziner können sich strafbar machen, wenn sie eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt.



Bedenken gibt es in Deutschland vor allem gegen eine Kommerzialisierung. Eine von der damaligen Ampel-Regierung im März 2023 eingesetzte Kommission kam zu dem Ergebnis, dass eine Legalisierung der Eizellenspende verfassungsrechtlich möglich wäre. Eine sogenannte altruistische Leihmutterschaft wäre dem Gesetzgeber rechtlich möglich, wenn diese auf Ausnahmefälle beschränkt würde. Beispiel wäre etwa ein enges Verhältnis zwischen den Wunscheltern und der Leihmutter.



Zu einer Gesetzesänderung kam es nicht und sie ist auch nicht in Sicht. In einem Interview im Mai wurde Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) gefragt, ob die Möglichkeit einer Leihmutterschaft für schwule Paare in Deutschland eröffnet werden solle. Sie antwortete damals: "Wir haben dazu nichts im Koalitionsvertrag vereinbart, und ich sehe dafür in der Bundesregierung auch keine Mehrheit."



In einem Beschluss des CDU-Parteitags im Februar dieses Jahres hieß es: "Angesichts ethischer, rechtlicher und praktischer Bedenken gegenüber Leihmutterschaft bekräftigt die CDU Deutschlands ihre Forderung, Leihmutterschaft  auch in altruistischen Modellen  in Deutschland weiterhin zu verbieten, um Missbrauch, Ausbeutung und gesundheitliche Risiken zu verhindern." (cw)



ergänzt um letzte Absätze