Ein queerer Wohlfühlfilm aus Deutschland

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Heute, 04:35h 4 Min.

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Zum Einzug bekommt Leonie (Emma Suthe) eine Filterkaffeemaschine geschenkt. Sie macht Freudensprünge und hüpft zu ihrer besten Freundin ins Bett. Die Teenies sind sich nahe, liegen verkuschelt nebeneinander. Vom Geschenk hat Marlene (Merle von Mach) auch was, sagt sie. Wenn sie Leonie in ihrer neuen Berliner WG besucht, bekommt sie immerhin einen Kaffee.



Für die besten Freundinnen beginnt nach der Schule ein neuer Lebensabschnitt. Leonie weiß nur noch nicht so wirklich, was sie eigentlich machen will. Sie arbeitet in einem Bioladen, erkennt aber nicht mal Pastinaken. Marlene hat mehr Plan, sie fängt an zu studieren.

Selbstsuche und Selbstfindung



Poster zum Film: "Ninja Motherf*cking Destruction" startet am 16. Juli 2026 im Kino

Dann verliebt sich Leonie in Naomi (Marie Tragousti). Alles ist aufregend. Eine Fernbeziehung nach Rostock, die erste Liebe, es gibt viel zu entdecken. Leonie entfernt sich dabei immer mehr von ihrer besten Freundin. Das liegt auch daran, dass ihre Partnerin mit psychischen Problemen kämpft. Das fordert Leonie, doch die glücklichen Momente überwiegen.



In ihrem ersten Film "Ninja Motherf*cking Destruction" erzählt Regisseurin Lotta Schwerk, wie es ist, als queere Frau erwachsen zu werden, sich selbst zu finden  und vor allem zu suchen. Wie es ist, das kleine oder das große Chaos zu ordnen, oder es zumindest zu versuchen. Statt einer klaren Dramaturgie zu folgen, interessiert sich ihr Film vor allem für Stimmungen. Die fängt Kameramann Fion Mutert ganz fabelhaft ein.



Der Film zeigt das Leben, wie es ist



Seine Nahaufnahmen transportieren eine große Wärme, selbst in schmerzhaften Phasen, sowie Vertrautheit, Intimität und Nähe. Nur selten sieht man queeres Begehren und Freund*­innenschaft so unaufgeregt, authentisch und gleichberechtigt.



Überhaupt wirken Dialoge, Konflikte und Herausforderungen der Figuren erstaunlich lebensnah: Was in "Ninja Motherf*cking Destruction" passiert und gesagt wird, kennen viele. Der Film verzichtet auf unplausible Wendungen, einen konstruierten Höhepunkt oder dramatischen Ausraster  sondern zeigt einfach das Leben, wie es ist. Das gilt insbesondere auch für Naomis psychische Probleme, die sehr nuanciert und klischeefrei erzählt werden. Über die gesamte Spielfilmlänge hinweg hätten die Figuren dafür allerdings noch etwas mehr Tiefe gebraucht. Das hätte auch für mehr Abwechslung gesorgt.

Nicht nur die Figuren werden erwachsen

Der Film fühlt sich stellenweise sogar dokumentarisch an. Das liegt vor allem an der Machart, die dieses filmische Projekt herausstechen lässt: Die Autodidaktin Lotta Schwerk drehte den Film acht Jahre lang, passte das Drehbuch immer wieder an. Das merkt man vor allem daran, dass sehr kreativ mit Zeitsprüngen umgegangen wird. Plötzlich tragen die Figuren Masken wegen Corona, kurz danach ist von der Pandemie nichts mehr übrig. Auf eine Szene an einem verschneiten Bahnsteig folgt eine sommerliche Atmosphäre. Das verwirrt anfangs, aber man gewöhnt sich daran.



Doch nicht nur die Figuren werden erwachsen. Auch auf handwerklicher Ebene ist eine Entwicklung spürbar: Der Ton raschelt zu Beginn noch häufig, die Darstellerinnen vermurmeln so manche Silben. Das alles wird jedoch immer professioneller.



Herausragende Geschichten ohne Förderung



So erzählt "Ninja Motherf*cking Destruction" nicht nur von Leonie, Marlene und Naomi, sondern auch vom Filmemachen selbst. Die Langzeitbeobachtung kam dabei ganz ohne Förderung aus, Lotta Schwerk besuchte auch keine Filmhochschule. Wahrscheinlich wurde der Film nur so zu dem, der er geworden ist.



| Direktlink | Trailer zum Film

Damit ist Lotta Schwerk mit ihrem Film nicht allein: Alleine in diesem Jahr haben die jungen deutschen Filmemacher*innen Jacqueline Jansen mit "Sechswochenamt" oder Leon Kluth mit "Baba Kush" bewiesen, dass starke, herausragend erzählte Geschichten auch ohne institutionelle Förderung entstehen können.



Ein außergewöhnlicher Film



Zwar lässt sich zurecht kritisieren, dass gerade der queere Film es in Deutschland schwer hat bei Förderungen. Doch auch Fabian Stumm hat mit "Knochen und Namen" und "Sad Jokes" großartige Filme ohne Förderung gedreht.



Lotta Schwerk und ihrem Team ist ein außergewöhnlicher Film gelungen, in dem ganz viel Durchhaltevermögen und Vertrauen in das Projekt stecken müssen. Es hat sich gelohnt. "Ninja Motherf*cking Destruction" ist ein queerer Wohlfühlfilm, der auch in schwierigen Momenten voller Wärme bleibt.

Infos zum Film



Ninja Motherf*cking Destruction. Spielfilm. Deutschland 2025. Regie: Lotta Schwark. Cast: Emma Suthe, Marie Tragousti, Merle von Mach, Yildiz Tiryakioglu. Laufzeit: 79 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 12. Verleih: Salzgeber. Kinostart: 16. Juli 2026