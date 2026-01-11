Riccardo Simonetti wird unfreiwillig zur KI-Werbefigur

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Archivbild: Riccardo Simonetti meint, die sozialen Medien haben sich verändert (Bild: WDR / Annika Fußwinkel)

Riccardo Simonetti ist unfreiwillig zur Werbefigur geworden  als täuschend echte KI-Fälschung. "Ich sitze in meinem Wohnzimmer und habe so ein Produkt beworben und das war einfach eins zu eins AI-Fake", sagt der queere Moderator und Autor im dpa-Interview. "Es sah wirklich so aus, dass ganz viele Menschen das geglaubt haben."

Der 33-Jährige beklagt die Veränderung der sozialen Medien. Konnten Nutzer*­innen etwa die Plattform "Myspace" noch individualisieren, sei es mittlerweile so, dass alle dieselben Trends mitmachten.

"Deine Videos werden nur noch ausgespielt, wenn du dieselbe Musik benutzt, dieselben Reels machst wie jeder andere", sagt der Moderator. "Algorithmen sehen dich nur, wenn du das machst, was alle machen. Jeder versucht nur noch 'ne Kopie von jemand anderem zu sein."

Simonetti bringt bald einen neuen Videopodcast heraus, gemeinsam mit Palina Rojinski. Die erste Folge des Spotify-Formats "Saus & Applaus" erscheint am 17. Juli (queer.de berichtete).

"Ich finde auch, dass Algorithmen einfach auch sehr gefährlich sind", sagt Rojinski. Sie könnten dazu beitragen, dass sich Sichtweisen verengen. Wer ein- oder zweimal Videos zu einem bestimmten Thema anschaue, bekomme anschließend nur noch Inhalte präsentiert, die dieselbe Perspektive widerspiegelten.

Sie glaubt, es sei leicht, in Fallen zu geraten und "wirklich nicht gut recherchierte Videos als bare Münze zu nehmen". Ihrer Ansicht nach bräuchte es Regulierungen. (cw/dpa)

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