Die Doppelmoral der schwulen CDU-Väter

Von

Heute, 08:38h 3 Min.

Heute, 08:38h 3 Min.

Ein Kind ist ein Grund zur Freude, und das gilt selbstverständlich auch für Jens Spahn und seinen Mann Daniel Funke. Spahn selbst brachte es gegenüber der "Bild"-Zeitung auf den Punkt: "Mein Mann ist Papa geworden, und ich mit ihm." Sohn Georg sei ihr ganzes Glück (queer.de berichtete). Wer wollte dem schwulen Paar diese Freude nicht gönnen? Jedes Kind, das in eine liebevolle Familie hineinwächst, ist ein Gewinn für diese Familie.



Angesichts der Hasswelle, die bereits über die junge Regenbogenfamilie hereinbricht, hat der Unions-Fraktionschef die Solidarität der queeren Community verdient. Denn kritikwürdig ist nicht sein Kinderwunsch, sondern allein der Weg dorthin. Und wir müssen darüber reden, wer sich diesen Weg überhaupt leisten kann.

- Werbung -



Jens Spahn muss sich Fragen gefallen lassen

Georg kam in den USA zur Welt, ausgetragen von einer Leihmutter. In Deutschland ist genau das verboten. Über die Gründe lässt sich streiten, und genau diese Debatte wäre längst überfällig. Die CDU von Jens Spahn aber hat sich festgelegt, sogar per Parteitagsbeschluss: Erst im Februar bekräftigten die Delegierten die Forderung, Leihmutterschaft selbst in nichtkommerziellen Modellen weiterhin zu verbieten.



Wer als Spitzenpolitiker die Beschlüsse der eigenen Partei mitträgt oder ihnen zumindest nicht öffentlich widerspricht, sie im eigenen Leben aber einfach über den Atlantik outsourct, muss sich Fragen gefallen lassen. Wie ernst nimmt Jens Spahn das Leihmutterschafts-Verbot ohne Ausnahme eigentlich? Und wie glaubwürdig ist eine Partei, deren führende Köpfe ihre eigenen Grundsätze offenbar für den Wahlkampf reservieren und für sich selbst eine Ausnahme buchen? Spahn steht in der CDU zudem nicht allein da: Schon im April waren sein Parteifreund Hendrik Streeck, der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, und dessen Mann Paul Zubeil auf demselben Weg Väter geworden (queer.de berichtete).

Spahns Regenbogenfamilie ist mehr als eine private Angelegenheit

Noch vor elf Jahren hatte Jens Spahn seine Haltung unmissverständlich formuliert. 2015 schrieb er im Magazin "GQ": "Als schwuler Mann und Christ kann ich mich persönlich nur sehr schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs anfreunden." Zehn Jahre später ist von dieser Skepsis nichts mehr zu spüren  der Kinderwunsch hat sie offenbar leise entsorgt. Das ist völlig okay, sollte der Öffentlichkeit aber auch erklärt werden.



Hinzu kommt eine enorme soziale Schieflage: Eine Leihmutterschaft in den USA kostet, je nach Agentur und Bundesstaat, schnell einen sechsstelligen Betrag. Der Weg zur eigenen Familie steht schwulen Paaren mit Kinderwunsch damit zwar theoretisch offen, praktisch aber nur denen mit dem passenden Kontostand. Für die allermeisten bleibt er unerreichbar.



Jens Spahn hatte seinen Wunsch nach einer Familie immer wieder öffentlich gemacht. Dass er ihn sich nun erfüllen konnte, während seine eigene Partei die notwendige Debatte über eine altruistische Leihmutterschaft im Keim zu ersticken versucht und gleichzeitig rechtliche Verbesserungen für queere Paare blockiert, ist weit mehr als eine private Angelegenheit. Es offenbart eine politische Doppelmoral: Was politisch für alle verboten bleiben soll, wird privat möglich gemacht  sofern Geld und Einfluss vorhanden sind. Genau darin liegt das eigentliche Problem.