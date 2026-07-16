"Inspirierend": Dua Lipa unterstützt "Flamingo-Revolution" in Albanien

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Dua Lipa (30) hat sich hinter die "Flamingo-Revolution"-Proteste gegen ein umstrittenes Luxusresort in Albanien gestellt, das mit Investoren aus dem Umfeld der Trump-Familie verbunden ist. Die Sängerin bezeichnete die Demonstrationen gegen das milliardenschwere Bauprojekt als "inspirierend" und lobte das Engagement der Menschen vor Ort.



In ihrem Podcast "Service95 Book Club" sprach Dua Lipa mit der albanischen Wissenschaftlerin und Autorin Lea Ypi über die Protestbewegung, die inzwischen in die sechste Woche geht. "Ich finde es so inspirierend zu sehen, wie sehr Menschen sich wirklich kümmern", sagte die Musikerin.



Für Dua Lipa hat das Thema auch eine persönliche Bedeutung: Die Sängerin wurde in London geboren, ihre Eltern stammen aus dem Kosovo und sind ethnische Albaner. Einen Teil ihrer Kindheit verbrachte sie in der kosovarischen Hauptstadt Pristina. Immer wieder betont sie ihre enge Verbindung zur albanischen Kultur und engagiert sich für die Region.

Proteste gegen Luxusresort auf geschützter Insel

Auslöser der Demonstrationen ist ein geplantes Immobilienprojekt in Albanien, das unter anderem den Bau eines Luxusresorts auf der Insel Sazan vorsieht. Das Projekt mit einem geschätzten Volumen von rund 1,6 Milliarden Euro wird von Investor*innen unterstützt, die vom US-Unternehmer Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, angeführt werden. Auch Kushners Ehefrau Ivanka Trump ist in die Pläne involviert.



Neben einem Resort auf Sazan, Albaniens einziger Insel, sollen außerdem rund 10.000 Villen an der Küste der Zvërnec-Halbinsel entstehen. Beide Gebiete gelten als ökologisch wertvoll und beherbergen empfindliche Ökosysteme sowie Lebensräume für seltene Vogelarten.



Besonders kritisch sehen Umweltschützer*innen, dass das albanische Parlament im Dezember 2024 die Regeln für Bauprojekte in geschützten Gebieten geändert hatte. Dadurch wurde der Weg für die Entwicklung geebnet. Hinweise darauf, dass Jared Kushner selbst Einfluss auf diese Gesetzesänderung genommen habe, gibt es jedoch nicht.



"Was ich tatsächlich beunruhigend finde, ist das Prinzip, dass eine Regierung einfach das Gesetz ändern kann, um den Umweltschutz aufzuheben  ohne irgendeine öffentliche Diskussion", erklärte Dua Lipa in ihrem Podcast.

"Flamingo-Revolution": Junge Albaner*innen kämpfen für die Natur

Die Protestbewegung wird in Albanien auch als "Flamingo-Revolution" bezeichnet  benannt nach den Flamingos und anderen Tierarten, die in den betroffenen Naturschutzgebieten leben. Besonders in der Hauptstadt Tirana gehen seit Wochen Menschen auf die Straße.



Aleksander Trajce, Leiter der Naturschutzorganisation Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA), begrüßte Dua Lipas Unterstützung. Ihre Aussagen seien "fantastisch und gut getimt" gewesen. Vor allem jüngere Albaner, die die Sängerin als Vorbild sehen, seien dadurch motiviert worden. "Es war eine sehr kraftvolle Aussage. Viele junge Albaner, die sie als Idol sehen, wurden inspiriert", sagte Trajce gegenüber dem "Guardian". (spot/cw)