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Los Angeles

Nach Coming-out: Beartooth-Sänger Caleb Shomo reicht Scheidung ein

Vor zwei Monaten outete sich der Beartooth-Frontmann als schwul  mit Unterstützung seiner Ehefrau. Jetzt wollen sich die beiden scheiden lassen.


Caleb Shomo bei einem Konzert seiner Band in Virginia (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)

Zwei Monate nach seinem öffentlichen Coming-out als schwul hat Caleb Shomo, der Frontmann der amerikanischen Metalcore-Band Beartooth, gemeinsam mit seiner Ehefrau Fleur Shomo die Scheidung eingereicht. Die beiden waren fast 14 Jahre verheiratet.

Der 33-jährige US-Musiker und die 41-jährige britische Schauspielerin ("The Pitt") reichten laut Medienberichten die Scheidung diese Woche gemeinsam bei einem Gericht in Los Angeles ein. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass das Paar, das keine gemeinsamen Kinder hat, den 27. März als offizielles Trennungsdatum angegeben hat.

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Der Weg zum Coming-out und die Rolle der Suchtbewältigung

Knapp zwei Monate später, am 23. Mai, outete sich Shomo via Instagram öffentlich als schwul (queer.de berichtete). Im Vorfeld hatte es Spekulationen über seine sexuelle Orientierung gegeben. In seinem damaligen Statement beschrieb der Sänger seine sexuelle Identität als einen Prozess, mit dem er sich bereits seit längerer Zeit auseinandergesetzt habe.

Shomo stellte dabei auch eine Verbindung zu seiner Musik und seiner psychischen Gesundheit her. Er erklärte, dass er ein Jahrzehnt lang versucht habe, seine Gefühle mit Alkohol zu betäuben. Erst der Schritt in die Nüchternheit habe ihm den Weg geebnet, sich seiner sexuellen Orientierung zu stellen und sich selbst zu akzeptieren. Die Alben seiner Band Beartooth hätten sich folglich über Jahre mit Themen wie religiöser Erziehung, Depression und Selbsthass befasst. Künftig wolle er sich in seiner Musik vollkommen offen und ohne Versteckspiele ausdrücken.

Fleur Shomo, mit der der Sänger seit 2012 verheiratet war, reagierte kurz nach dem Coming-out mit einem eigenen Social-Media-Beitrag. Sie äußerte Verständnis und Unterstützung für Calebs Weg, die letzten Monate seien aber "eine sehr verwirrende und schmerzhafte Zeit" gewesen. Sie betonte, dass die gemeinsame Zeit von Liebe geprägt gewesen sei, und bat die Fans, Caleb weiterhin zu unterstützen.

Neues Beartooth-Album Ende August

Beruflich stehen für Shomo und Beartooth im August die Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums "Pure Ecstasy" (Amazon-Affiliate-Link ) am 28. August an. Bereits vor dem Coming-out ihres Frontmanns veröffentlichte die Band Ende Februar die Vorabsingle "Free". Der Song befasst sich intensiv mit dem Prozess, endlich man selbst zu sein und sich in der eigenen Haut wohlzufühlen  weg von der ständigen Angst, den Erwartungen anderer nicht zu entsprechen. Der Song ist weniger hart und poppiger als ältere Beartooth-Lieder.

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Eine zweite Single, der Titeltrack "Pure Ecstasy", wurde Mitte Mai eine Woche vor dem Coming-out veröffentlicht. Der Song ist härter als "Free" und enthält den seit Jahren gewohnten Beartooth-Sound. Inhaltlich geht um die Erkenntnis, dass die Bewältigung der eigenen Vergangenheit und mentaler Dämonen kein kurzer Sprint ist, sondern ein lebenslanger Konflikt, dem man sich jedoch mutig stellen sollte.

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Beartooth wird nach der Albumveröffentlichung auch auf Tournee gehen  und schaut in Deutschland vorbei. Zwischen dem 17. und 26. September wird die Band in Frankfurt/Main, Oberhausen, Hannover, Berlin und München auftreten. (cw)

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