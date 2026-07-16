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"Der Zoo der unsichtbaren Tiere" ist am 16. Juli 2026 im Verlag Beltz & Gelberg erschienen

Ein Zoo, in dem tagsüber gähnende Leere herrscht und nachts Drachen, Einhörner, Dinosaurier und ein Yeti zum Leben erwachen: Das ist die Ausgangslage von "Der Zoo der unsichtbaren Tiere" (Amazon-Affiliate-Link ), dem neuen Kinderroman von Andreas Z. Simon.



Im Mittelpunkt steht Suna, die überraschend einen Zoo erbt  und bald herausfindet, dass darin seit Jahren Fabelwesen vor der Welt verborgen gehalten werden. Gemeinsam mit ihren Freund*­innen Roberta und Lucas muss sie die Tiere vor einem Unternehmer retten, der das Gelände in ein Profitprojekt verwandeln will. Suna hat einen türkischen Background und wächst bei zwei Müttern auf, Lucas ist Schwarz: "Vielfalt gehört für die Kinder, für die ich schreibe, längst zur Realität  im Buch darf sie genauso selbstverständlich auftreten", sagt Simon.



Wichtiger als die Botschaft war dem Autor aber das Lesetempo: "Ich wollte ein Buch schreiben, das Lesemuffel packt: kurze Kapitel, viel Action im Kopfkino und Figuren, in denen sich möglichst viele Kinder wiederfinden können."



Der 136-seitige Roman mit Illustrationen von Alexander Knorre ist Teil der Reihe "Ready" des Verlags Beltz & Gelberg, die sich gezielt an Kinder richtet, denen das Lesen noch schwerfällt  mit kurzen Kapiteln und Geschichten, die direkt in die Handlung ziehen. Das Buch eignet sich zum Selberlesen ab der dritten Klasse sowie zum gemeinsamen Lesen in Schule, Bibliothek und Familie.



Andreas Z. Simon arbeitet seit den frühen 2000er Jahren als Autor und Regisseur mit Schwerpunkt Kinderfernsehen. Bekannt ist er vor allem durch die KiKA-Reihe "Dein Song". (cw/pm)

Infos zum Buch



Andreas Z. Simon: Der Zoo der unsichtbaren Tiere. Roman für Kinder ab 9 Jahren mit Illustrationen von Alexander Knorre. 136 Seiten. Reihe Ready. Verlag Beltz & Gelberg, Weinheim 2026. Gebundene Ausgabe: 12  (ISBN 978 3 407 81412 8). E-Book: 10,99 