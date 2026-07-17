Countdown für "Kaulitz & Kaulitz": Lohnt sich das Warten?

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Bill und Tom Kaulitz (36) sind wieder in ihrem Element: Die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" begleitet die Tokio-Hotel-Musiker erneut über mehrere Monate hinweg durch ihren turbulenten Alltag. Anders als 2024 und 2025, als die neuen Folgen bereits im Juni erschienen, startet die achtteilige Staffel diesmal erst am 23. Juli bei Netflix. Das Datum ist bewusst gewählt, wie die beiden in ihrem Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" verraten haben. "Wir kommen nach der WM, weil da wollen eh alle Leute Fußball gucken", erklärte Bill. "Da haben wir gedacht: Warten wir lieber noch ein bisschen."



Einen ersten Vorgeschmack liefert ein Trailer, der am 26. Juni veröffentlicht wurde. Unter dem Posting sammelten sich schnell mehr als 70.000 Likes. Unter den Fans, die auf die dritte Staffel hinfiebern, befinden sich auch einige Prominente. Moderatorin Marlene Lufen (55) kommentierte: "Ich kann's nicht erwarten!!!" Kollegin Lola Weippert (30) zeigte sich ebenfalls ungeduldig: "Ihr könnt uns doch nicht so lange warten lassen."

Spiel, Spaß und Spannungen

Schon die ersten Folgen zeigen, wie offen der queere Bill und sein hetero Bruder Tom Kaulitz erneut Einblicke in ihr turbulentes Leben geben: von ausschweifenden Partys in Los Angeles über ein "Vogue"-Shooting im Heimatdorf Loitsche bis hin zu einer folgenschweren Panne beim Jubiläumsauftritt von Tokio Hotel und hitzigen Auseinandersetzungen zwischen den Brüdern.



Auch diesmal nehmen die Zwillinge kein Blatt vor den Mund. Bill, weiterhin auf der Suche nach dem Richtigen, verordnet sich zunächst einen "Penis-Detox". Tom zweifelt allerdings daran, dass sein Bruder die selbst auferlegte Enthaltsamkeit lange durchhält. Und dann taucht plötzlich Realitystar Jannik Kontalis (36) an Bills Seite im Whirlpool auf.

"Absolutes Trash-Format mittlerweile"

Besonders zu Beginn geht es in der dritten Staffel ganz schön unter die Gürtellinie, wenn es um "Bills Schmuddelhaus" und seine Leidenschaft für diverse Männer geht. "Absolutes Trash-Format mittlerweile", urteilte Tom bereits im Trailer.



Doch die Staffel schlägt auch ernstere Töne an. Neben Erinnerungen an die Kindheit im kleinen Dorf bei Magdeburg beschäftigen sich die Brüder zunehmend mit dem Älterwerden, der eigenen Sterblichkeit und der Frage, was sie für ein möglichst langes Leben tun können. (cw/spot)