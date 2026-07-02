Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58810

Die Regenbogen­fahne wurde zum Monnem Pride vor der Kirche gehisst, der abgesägte Mast wurde gesichert (Bilder: kathma.de)

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat einen 58-Jährigen identifiziert, der vor einer katholischen Kirche in Mannheim den Fahnenmast einer Regenbogen­flagge abgesägt haben soll. "Dieser hat nun nicht nur den entstandenen Schaden an dem Fahnenmast zu ersetzen, sondern gelangt zudem wegen Sachbeschädigung zur Anzeige", teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die Tat ereignete sich am Montagabend vor der katholischen Kirche St. Sebastian am Mannheimer Marktplatz (queer.de berichtete). Der rund neun Meter hohe Mast stürzte gegen 18.45 Uhr auf das Pflaster, verletzt wurde niemand. Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde sprach den Täter an, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Parkring flüchtete. Mast und Flagge ließ er zurück. Mehrere Zeug*­innen beobachteten den Vorfall, einer alarmierte die Polizei. Pfarrer Lukas Glocker erstattete Strafanzeige.

Die Regenbogen­fahne war anlässlich des Monnem Pride gehisst worden. Die Katholische Kirchengemeinde Mannheim hatte sich in diesem Jahr bereits zum dritten Mal gemeinsam mit der Evangelischen Kirche und weiteren christlichen Initiativen im Rahmen eines ökumenischen Netzwerks an der Veranstaltung beteiligt. Pfarrer Glocker hatte das Hissen der Fahne bewusst initiiert: "Die Fahne macht sichtbar, dass jedem Menschen, unabhängig von sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, Herkunft, Religion, Aussehen oder Hautfarbe mit Respekt und Achtung begegnet werden soll."

Das Leitungsteam der Kirchengemeinde erklärte, Regenbogen­fahnen vor Kirchen seien ein sichtbares Zeichen dafür, dass allen Menschen mit Respekt begegnet werden solle. Man sei überzeugt, "dass Hass, Ausgrenzung und Abwertung der Seele schaden und auch das Miteinander verletzen". (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Regenbogenfahne
15.07.26 | Pfarrer erstattet Strafanzeige
Mast mit Regenbogen­fahne vor Mannheimer Kirche abgesägt
04.07.26 | Verteidigungsministerium
Regenbogen­fahne als "Botschaft der Versöhnung und Verantwortung"
03.07.26 | "We the people"
Regenbogen­fahnen wehen zum US-Jubiläum an Berliner Nationalgalerie
03.07.26 | Niederlausitz
Rechte Attacken in Cottbus: Unbekannte klauen Regenbogen­fahne aus Grünen-Büro
03.07.26 | Niedersachsen
Emlichheim: Regenbogen­fahne vor REWE-Markt gestohlen
02.07.26 | Verdacht auf versuchten Mord
"Angriff auf queeres Leben in Cottbus": Polizei ermittelt nach Brandanschlag
-w-
Neu auf queer.de
"Keine Angst"
Queer­freundlicher Rapper Danger Dan vom ZDF ausgeladen
Bild des Tages
Obsession mit dem männlichen Körper
Auch queere Fans blieben zu Hause
Kritik an FIFA: Massive Menschenrechtsverletzungen bei WM
Video des Tages
Das ist der neue Film von Monika Treut!
Selbst eine Umarmung wäre drin
Dieter Bohlen wäre offen für ein Comeback von Modern Talking
Auch männliche Stripper können sich bewerben
Kompars*­innen für TV-Serie "Euphorie" gesucht
Netflix-Film
Endlich Sex! Abschied von den "Heartstopper"-Kids
Gewinnspiel
Adam Lambert