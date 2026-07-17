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Queere Beichtmutter: Olivia Jones konfrontiert Promis mit den Schattenseiten ihres Lebens (Bild: ProSieben / Nikola Milatovic)

Dragqueen Olivia Jones liest prominenten Sünder*­innen wieder die Leviten und konfrontiert sie mit den Schattenseiten ihres Lebens. Diesen Herbst kommt die neue und inzwischen fünfte Staffel der Reality-Show "Das große Promi-Büßen". Das bestätigte der ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn am Donnerstag bei einer Senderveranstaltung in Hamburg.



Zum Cast gehören diesmal der frühere Fußballstar Eike Immel und die in Dubai wohnende Reality-Diva Georgina Fleur, wie schon vor ein paar Wochen bekanntgegeben wurde (queer.de berichtete).



Der Startzeitraum "Herbst" kann in der Fernsehsendersprache auch schon August oder September bedeuten  Januar und Februar werden nämlich oft als "Frühjahr" bezeichnet, was also mehr als "früh im Jahr" zu verstehen ist denn als Frühling. "Herbst" meint dann mehr die Zeit nach der allgemein herrschenden TV-Sommerpause. Nach und nach kommen ab August wieder mehr neue Filme, Serien und Shows im linearen klassischen Fernsehen und bei den Streamingdiensten.



Im vergangenen Jahr stellte sich beim Promi-Büßen unter anderem der Journalist und Fußballkommentator Jörg Dahlmann seinen sogenannten Verfehlungen und ging am Ende als Sieger hervor.

Seit 2022 gab es jedes Jahr eine neue Staffel von "Das große Promi-Büßen". Bei Trash-TV-Fans gehört das Reality-Format zu den Höhepunkten im Jahr. Es hat eine der besten Fallhöhen und verrücktesten Konstellationen, wenn eine große bunte Dragqueen kleine Medien-Sünder*innen in die Mangel nimmt. Joyn formuliert es wie folgt: "In der 'Runde der Schande' wird Drag-Ikone Olivia Jones wieder zur moralischen Instanz und liest den zehn Promis ungeschönt die Leviten. Es wird die Zeit der Abrechnung, der Tränen und der (hoffentlich) ehrlichen Reue."



Zum Cast gehören 2026 auch die betont "maskulinen" (viele würden sagen: toxischen) Männer Aleks Petrovic und Marwin Klute. Die beiden Heteros waren beim RTL-Format "Temptation Island VIP" mit frauenfeindlichen Äußerungen und Eifersuchtsverhalten aufgefallen. (cw/dpa)