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Dieses Mal keine Datingshow

"Villa der Versuchung": Nicolas Puschmann kehrt ins Reality-TV zurück

Nicolas Puschmann meldet sich im Reality-TV zurück. Der einstige "Prince Charming" zieht in die "Villa der Versuchung". Verona Pooth führt in der zweiten Staffel 14 Prominente in Versuchung.


Nicolas Puschmann wird wieder in einer Realityshow zu sehen sein (Bild: IMAGO / Future Image / M. Behrens)

Nicolas Puschmann (35) ist Teil der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung". Der schwule Hamburger, der 2019 als erster "Prince Charming" bekannt wurde, machte seine Teilnahme selbst bei Instagram öffentlich und kündigte dort seinen Auftritt in Sat.1 mit einem Clip an.

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In einer Instagram-Story blickt der 35-Jährige zudem auf den Moment zurück, als er im Januar 2026 das Flugticket für Thailand erhalten hat. "Mein erstes Mal Reality, ohne dass ich Leute date  wird ungewohnt", erklärt er in die Kamera. Seine Fans werden "eine ganz andere Seite" von ihm kennenlernen, verspricht Puschmann zudem in einer weiteren Story.

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Wer sich etwas gönnt, verkleinert den Jackpot

Zu sehen ist die neue Runde ab dem 3. August um 20:15 Uhr beim Sender und parallel auf der Streamingplattform Joyn. Am Prinzip der Show ändert sich nichts. 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in eine Villa, die nur auf den ersten Blick nach Paradies aussieht. Statt weicher Betten und großzügiger Verpflegung warten harte Matten und knappe Rationen. Jeder Komfort kostet Geld und wird direkt von der gemeinsamen Gewinnsumme abgezogen, die bei 250.000 Euro startet.

Durch die zwei Wochen führt erneut Verona Pooth (58). In regelmäßigen Abrechnungen zieht die Gastgeberin Bilanz darüber, wer standhaft geblieben ist und wer schwach geworden ist. Weil jede nachgegebene Verlockung den möglichen Gewinn für die gesamte Gruppe schmälert, gerät der Zusammenhalt schnell unter Druck.

Weitere Namen des Aufgebots für die zweite Staffel verkündete Sat.1 bereits. Zum Cast gehören dieses Mal Schauspielerin Jenny Elvers, Reality-Urgestein Thorsten Legat, der frühere Super-RTL-Kindermoderator Paddy Kroetz, Society-Lady Tatjana Gsell und Realitystar Tommy Pedroni. Komplettiert wird die bestätigte Runde von Roland Ludomirska, Elsa Latifaj, Realitystar Chika Ojiudo-Ambrose, Ballermann-Sängerin Frenzy Blitz sowie Content Creator Erik Seidl, der im Netz als "Satansbratan" auftritt. Zu den Prominenten, die ebenfalls zum Cast gehören sollen, zählen Schauspielerin Jana Pallaske, die auch als Jana Urkraft bekannt ist, Annika Kärsten-Hoenig und schwule Unternehmer Jens Hilbert.

Vom Dating-Format bis aufs Tanzparkett

Für Puschmann ist die Villa nicht der erste Ausflug ins Fernsehen. 2019 suchte er in der ersten Staffel von "Prince Charming" auf Kreta unter 20 Männern nach einem Partner und wurde so zum ersten Protagonisten des schwulen Dating-Formats (queer.de berichtete).

Danach blieb er dem Bildschirm treu. 2021 tanzte er bei "Let's Dance" gemeinsam mit Vadim Garbuzov als erstes männliches Paar der deutschen Ausgabe und stand am Ende auf dem dritten Platz (queer.de berichtete). Im selben Jahr gab er in der RTL-Serie "Unter uns" sein Schauspieldebüt und verkörperte einen Frauenarzt (queer.de berichtete). Auch bei "Das perfekte Dinner" und "Die Passion" trat er auf. (cw/spot)

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