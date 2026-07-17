Endlich Sex! Abschied von den "Heartstopper"-Kids

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Heute, 09:01h 5 Min.

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Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute Schon die TV-Serie "Heartstopper" (2022-2024) hatte eine vage märchenhafte Qualität. Visuell durch die verspielten Comic-Elemente, die immer wieder zwischendurch über den Bildschirm flatterten (die Geschichte basiert auf Comics der britischen Autorin Alice Oseman)  vor allem aber durch ihren Inhalt.



Da ist zunächst mal die idealisierte Liebe zwischen dem scheuen schwulen Teen Charlie (Joe Locke) und dem toughen bisexuellen Rugbystar Nick (Kit Connor), die letztlich alle kleinen und größeren Hindernisse überwindet, die das Leben den Jungs entgegenwirft, selbst eine Essstörung. Dann ist da ihr maximal diverser Kreis von Freund*innen, in dem sich wundersamerweise jegliche sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität tummelt, welche die Menschheit bis anhin entdeckt hat. Alle natürlich mit ihren eigenen Herausforderungen, doch nie welche, die sich nicht im Laufe einer Serienstaffel überwinden ließen.

Die Prüderie hat ein Ende



Poster zum Film: "Heartstopper Forever" kann exklusiv auf Netflix gestreamt werden

Und schließlich ist da noch das zuverlässig unglaublich verständnisvolle Umfeld der Teens  von den Eltern über die Lehrer*­innen bis hin zu den restlichen Schüler*­innen. Klar, Bullying kommt natürlich vor (alles andere wäre wohl doch zu märchenhaft), wird aber entweder schon bald verarbeitet oder mit ein paar strengen Worten von Autoritätspersonen unterbunden. Ein wenig wunderlich war immer auch, wie wenig Sex eine Rolle spielte, gerade zwischen Charlie und Nick. Wer selbst mal ein männlicher Teenager war, dem fällt es vermutlich schwer, sich an derart langanhaltende Phasen freiwilliger Enthaltsamkeit zu erinnern.



Zumindest die vielfach geäußerte Kritik der Prüderie nimmt das große Filmfinale nun so ernst, dass der Sex zwischen Charlie und Nick beinahe etwas überbetont wird. "Heartstopper Forever" beginnt mit der Wahl zum Schulsprecher  zu den Kandidierenden gehört auch der längst offen schwule Charlie, der von seinen Freund*­innen enthusiastisch unterstützt wird und natürlich auch gewinnt. Umgehend versucht er, einen queeren Club an der Schule zu etablieren, der als eine Art Safe Space dienen soll. Und als er zwei Kids dabei erwischt, wie sie einen kleineren (mutmaßlich schwulen) Jungen quälen, stellt er sie sofort zur Rede und droht ihnen mit einer Schul-Suspendierung.

Ein Abschiedsgeschenk für die Fans

Das Hauptthema des Films jedoch ist eine dunkle Warnung, welche die diversen Pärchen umtreibt: Teenager-Liebeleien halten nicht! Ein mahnendes Beispiel für alle ist die dauerkriselnde Beziehung von Tao (William Gao) und seiner trans Freundin Elle (Yasmin Finney). Diese will in Berlin Kunst studieren, und beide zweifeln daran, dass ihre Liebe diese große Distanz überstehen kann.



Dieselbe Sorge treibt auch Charlie und Nick ein wenig um, denn Nick hat sich das einige Stunden entfernte Leeds für sein Studium ausgesucht, das bald beginnen wird. Zudem irritiert Nick Charlie mehrfach mit Anfällen von Eifersucht  als ob es dafür irgendeinen Grund gäbe! Umso mehr sorgt er sich, weil Nick so sehr auf ihn fixiert wirkt, dass er ohne ihn kaum mehr lebensfähig scheint. Gleichzeitig verweigert Nick dazu hartnäckig das Gespräch.



"Heartstopper" bietet Queers einen fiktionalen TV-Safe-Space (Bild: Netflix)

"Heartstopper Forever" versucht sich also  wie schon die dritte Staffel der Serie  mit etwas ernsteren, erwachseneren Themen. Dies ist erneut mit großen Dramen und überschäumenden Gefühlen verbunden, aber eben: Ernsthafte Sorgen, dass das nicht am Ende schon alles irgendwie gut kommt, macht man sich keine Sekunde. Umso mehr als das eine große Drama zwischen Charlie und Nick schon recht konstruiert daherkommt. Wirklich Neues bringt der Film letztlich nicht; er ist wohl in erster Linie ein Geschenk an die Fans, um ihnen den Abschied von diesen Figuren etwas zu erleichtern, deren Darsteller*innen dem Teenageralter unübersehbar längst entwachsen sind.



Queerer Safe Space in einer sich verdüsternden Realität



"Heartstopper" hat offenbar viele junge und auch einige ältere Queers glücklich gemacht als eine Vision für eine bessere Welt, gerade in der herausfordernden Selbstfindungsphase der Jugend. Alice Oseman entwickelte ihre Figuren Mitte der 2010er Jahre  eine aus heutiger Perspektive fast schon idyllische Zeit, in der es vielleicht noch vorstellbar war, dass eine solch erfreuliche Zukunft Realität werden könnte.



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Die gesellschaftliche Entwicklung seither ging hart in die entgegengesetzte Richtung: Gerade an Schulen müssen queere Kids laut neueren Studien und Umfragen eine Menge Hass und Bullying ertragen. In einigen konservativen US-Bundesstaaten dürfen queere Identitäten in der Schule mittlerweile kaum noch erwähnt werden, nicht mal mehr in deren Bibliotheken. Dass Großbritannien seine trans Gesetze deutlich verschärft hat, wird im Film immerhin kurz angetippt.



Angesichts all dieser Realitäten bietet "Heartstopper" den Queers sozusagen einen fiktionalen TV-Safe-Space  nicht ganz so irreal-fantastisch wie "Game of Thrones" oder "The Lord of the Rings", aber mit vergleichbarem Potenzial für Eskapismus in eine bessere Welt, in der am Ende zuverlässig das Gute gewinnt. Ein Märchen eben.

Infos zum Film



Heartstopper Forever. Drama. Großbritannien 2026. Regie: Wash Westmoreland. Cast: Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Tobie Donovan, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Rhea Norwood, Anna Maxwell Martin, Jenny Walser, Fisayo Akinade, Nima Taleghani, Leila Khan, Bradley Riches, Darragh Hand, Eddie Marsan, Derek Jacobi. Laufzeit: 114 Minuten. Sprachen: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch (optional). FSK 12. Seit 17. Juli 2026 auf Netflix