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Auch männliche Stripper können sich bewerben

Kompars*­innen für TV-Serie "Euphorie" gesucht


Szene aus der ersten Staffel von "Euphorie" (Bild: RTL / Zeitsprung / Nirén Mahajan)

Für die zweite Staffel der Fernsehserie "Euphorie" werden mehr als 1.200 Kompars*­innen und Kleindarsteller*­innen gesucht. In der sechsteiligen, ziemlich queeren Jugendserie geht es um die deutsche Adaption der amerikanischen HBO-Serie "Euphoria", die bei RTL+ läuft (Kritik der ersten Staffel).

"Eingeladen sind Menschen jeglicher Ethnizitäten und Nationen sowie aller Geschlechter und Genderidentitäten im Alter von 1 bis 70 Jahren", sagte Geschäftsführer Burkhard Eick von der Agentur Eick & Weber. "Gerne können sich auch diejenigen bewerben, die bereits in der ersten Staffel im Einsatz waren."

Für große Drehtage würden unter anderem mehrere hundert Schüler*­innen und Fußballfans des Schalke 04 benötigt. Ebenfalls gesucht würden Tennisspieler*­innen, Kampfsportler*­innen und tanzfreudige Leute für Party-Szenen. Für die richtige Stimmung suche man auch erfahrene DJs. Darüber hinaus sind für viele Szenen echte Paare und Familien erwünscht, unter anderem für eine türkisch-marokkanische Hochzeit.

Zusätzlich werden auch speziellere Rollen vergeben: Neben echten Croupiers und Waffenmeister*­innen müssen männliche Stripper und Fußball-Hooligans besetzt werden. "Abgesehen von Komparsen besetzen wir auch Kleindarsteller, die einen oder mehrere Einsatztage zusammen mit den Schauspielern haben werden", sagte Eick. "Personen mit Schauspielerfahrung sind also ebenfalls herzlich willkommen."

Die Dreharbeiten sollen Ende August bis Ende November hauptsächlich im Großraum Köln und im Ruhrgebiet stattfinden. Interessent*­innen können online bewerben. Bewerbungsschluss ist der 20. November.

"Euphorie" ist eine eigenständige Neuinterpretation der US-Vorlage, die die Handlung an deutsche Verhältnisse anpasst. Sie spielt im Ruhrgebiet, überwiegend in Gelsenkirchen. (cw/dpa)

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