Dossier des Landes Berlin beklagt Antisemitismus in Teilen der queeren Community



Teilnehmende des CSD Berlin 2022 (Bild: IMAGO / Müller-Stauffenberg)

Heute, 13:09h 4 Min.

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Der Berlin Senat hat kürzlich das Dossier "Umfang, Verbreitung und Relevanz von Antisemitismus in queeren Szenen in Berlin" (PDF) herausgegeben. Das Problem des Judenhasses habe demnach in der queeren Community der Bundeshauptstadt nach den Terrorangriffen der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden Gaza-Krieg zugenommen, heißt es in dem Papier.



Das Dossier wurde im Auftrag des Ansprechpartners des Landes Berlin zu Antisemitismus bei der Landesstelle für Gleichbehandlung  gegen Diskriminierung (LADS) erstellt. Autor der Untersuchung ist der Journalist Stefan Lauer, der unter anderem das Buch "Judenhass Underground" mitherausgegeben hat.



Methodisch versteht sich das Dossier als ein qualitatives "Schlaglicht" und nicht als repräsentative quantitative Studie. Da es im Bereich spezifisch queerbezogener antisemitischer Einstellungen erhebliche Forschungslücken und kaum statistische Daten gibt, stütze sich die Arbeit auf die Auswertung von Diskursen, etwa auf Social Media, die Analyse von Fachliteratur und Interviews mit queeren Personen.

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Problem "israelbezogener Antisemitismus"

Beklagt wird erstarkender "israelbezogener Antisemitismus". Dieser übertrage "klassische judenfeindliche Stereotype  wie Weltverschwörung, Geldgier, Boshaftigkeit und Gottesmord  auf den Staat Israel, der als jüdisches Kollektiv wahrgenommen wird". Zu den Ergebnissen gehört, dass in Teilen der internationalisierten, linken Berliner Queer-Szene die strikte Ablehnung Israels zunehmend als Zugangsvoraussetzung oder "Loyalitätstest" gelte. Wer den Staat Israel nicht kompromisslos verdamme und das Hamas-Massaker als Befreiungskampf verharmlose, werde aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.



Dies führe dazu, dass sich jüdische Menschen in der Community unter permanenten Rechtfertigungsdruck gesetzt sehen oder aus Räumen und Veranstaltungen gedrängt werden. Queere Jüd*innen würden von anderen queeren Menschen einem "permanenten Loyalitätsdruck" ausgesetzt.



Laut dem Dossier findet dieser Antisemitismus in Berlin vor allem in digitalen Räumen und in spezifischen, stark vernetzten Subkulturen statt. Erwähnt werden dabei alternative Veranstaltungen wie der "Internationalist Queer Pride", der als Gegenpart zum "kommerziellen" CSD entstanden ist, der Dyke March* oder Teile der Berliner Clubkultur.



Das Dossier stellt fest, dass israelbezogener Antisemitismus als eine Art "globale Integrationsideologie" wirke. Dies führe zu der paradoxen Situation, dass sich progressive queere Aktivist*innen mit islamistischen Akteuren, wie der Terrororganisation Hamas oder dem iranischen Regime, solidarisieren, deren Werteordnung fundamental frauen- und queerfeindlich ist.



Viele queere jüdische Menschen könnten sich diesem Antisemitismus nicht mehr entziehen. So wird Ariel Elbert vom jüdisch-queeren Verband Keshet Deutschland e.V. im Dossier mit den Worten zitiert: "In Berlin sind wir gerade an einem Extrempunkt in queeren Communitys angelangt. Viele jüdische Personen entfliehen dem, verlassen die Stadt oder ziehen trotz Krieg nach Israel."

Queere Szene setzt sich nicht mit Antisemitismus auseinander

Innerhalb der queeren Szene finde eine kritische Auseinandersetzung mit Antisemitismus praktisch nicht statt, attestierte das Dossier. Von außen gebe es wenig hilfreiche Reaktionen, die sich in zwei Kategorien aufteilen lassen: "Eine davon ist Polemik: 'Queers for Palestine' sei gleichbedeutend mit 'Chickens for KFC', eine Argumentation, die mittlerweile sogar vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu verwendet wird, um Proteste gegen den Krieg in Gaza zu delegitimieren."



Die zweite Reaktion sei Repression. "Das zeigt sich regelmäßig  ganz genauso in nichtqueeren Kontexten -, wenn Demonstrationen zum Thema entweder verboten werden oder es währenddessen zu teils massiver Polizeigewalt kommt. Oder wenn die einzige Reaktion staatlicher Stellen auf Antisemitismus Abschiebung heißt und die Sicherheit von Jüdinnen*Juden für eine rechtskonservative Agenda instrumentalisiert wird."



Eine wirksame Antwort auf den Antisemitismus müsse aber aus der queeren Community heraus kommen, "die sich ihrer Verantwortung stellt". Dazu brauche es erst einmal empirische Daten: Während die "Mitte-Studie" der Friedrich-Ebert-Stiftung seit Jahren antisemitische Einstellungen in der gesellschaftlichen Mitte aufzeige, fehlten diese Daten für die queere Community. Zudem sei "zielgruppenspezifische Bildungsarbeit" notwendig.



Das Fazit lautet: "Ein Befreiungskampf, der eine Minderheit opfert, um sich auf die vermeintlich richtige Seite der Geschichte zu stellen, verrät seine eigenen Ideale. Eine queere Utopie, in der Jüdinnen*Juden nur dann willkommen sind, wenn sie ihre Identität verleugnen, ist keine. Der Kampf gegen Antisemitismus ist kein Nebenschauplatz, sondern Bedingung für eine glaubwürdige queere Politik." (dk)