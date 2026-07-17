Spahn zunehmend innerparteilich unter Druck



Jens Spahn (Bild: RTL)

Heute, 14:24h 7 Min.

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Nach Bekanntgabe der Elternschaft von Unions-Fraktionschef Jens Spahn mit Hilfe einer Leihmutter in den USA gerät der CDU-Politiker immer mehr unter Druck. So forderte Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Daniel Peters am Freitag den Rücktritt seines Parteifreundes: "Jens Spahn ist als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar und muss zurücktreten", sagte Peters der "Bild".



Spahn habe als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine besondere Vorbildfunktion innerhalb der Union. "Mit einer Leihmutterschaft in den USA hat Spahn sich in voller Absicht über in Deutschland geltendes Recht hinweggesetzt", so Peters, der auch im CDU-Bundesvorstand sitzt. "Zudem nimmt er für sich in Anspruch, als Privatperson ganz anders handeln zu können als er als CDU-Mandatsträger abstimmt. Das geht überhaupt nicht." Die CDU stehe für Glaubwürdigkeit und Klarheit, gerade in ethisch sensiblen Fragen.



Auch aus anderen Teilen der CDU gibt es Kritik. Marion Rosin, Vorsitzende der Thüringer Frauen Union, forderte in den Funke-Medien ebenfalls Spahns Rücktritt. Wer das deutsche Verbot der Leihmutterschaft durch eine Auslandslösung umgehe, setze sich über den Geist des deutschen Gesetzes hinweg.

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Passen persönliches Handeln und öffentliche Überzeugung zusammen?

Kritik kommt auch aus dem CDU-Arbeitnehmerverband: "Wenn die CDU und CSU Leihmutterschaften aus ethischen Gründen ablehnen und die Union als Gesetzgeber diese auch verbietet, dann sollte dieser Maßstab auch für ihre führenden Repräsentanten gelten", heißt es in einer Stellungnahme des stellvertretenden Bundeschefs der Jungen CDA, Sean Zielinski, bei Instagram. "Gerade wer politische Verantwortung trägt, muss sich auch daran messen lassen, ob persönliches Handeln und öffentliche Überzeugung zusammenpassen."



Unterdessen betont die CSU, dass sie am Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland auf gar keinen Fall rütteln wolle. "Die CSU hält am Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland fest. Es geht um die Glaubwürdigkeit unserer Politik und das Werteverständnis der CSU", sagte der bayerische CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek der Deutschen Presse-Agentur in München. Gleichzeitig erklärte er: "Ich respektiere eine private Entscheidung und gratuliere Jens Spahn und Daniel Funke zur Geburt ihres Sohnes Georg", so Holetschek. Bereits zuvor hatte die CDU klargestellt, dass sie ebenfalls am Verbot festhalten wolle (queer.de berichtete).

Bettina Jarasch: "Unglaublich bigott und hechlerisch"

Kritik kommt auch aus anderen Parteien. Bettina Jarasch, die grüne Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus, erklärte gegenüber dem "Tagesspiegel", sie finde es "unglaublich bigott und heuchlerisch, eine Leihmutter aus anderen Ländern zu bezahlen und gleichzeitig hier polemisch gegen Leihmutterschaft Politik zu machen". Ähnliche Kritik kam auch von der SPD.



Der offen schwule Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers erklärte: "Ich freue mich immer, wenn es Zuwachs gibt", sagte aber einschränkend, dass es ein schwieriges ethisches Thema sei. Für ihn selbst komme Leihmutterschaft nicht infrage, behauptete er  allerdings hatte dies Spahn vor einigen Jahren auch gesagt.



Grünen-Chef Felix Banaszak forderte unterdessen Spahn auf, sich der politischen Debatte zu stellen: "Es ist immer besser, wenn man im Einklang mit dem lebt, was man in sein eigenes Programm schreibt und auch politisch von anderen erwartet", sagte er im Fernsehsender Welt. Er sei selbst Vater einer Tochter, deshalb "wünsche ich persönlich Jens Spahn und auch seinem Ehemann alles Gute". Die ethische Frage bei Leihmutterschaft sei "nicht trivial". "Und es hat vermutlich Gründe, warum sich Jens Spahn in der Vergangenheit so positioniert hat, wie er das getan hat", so Banaszak. Deswegen sei es nachvollziehbar, "dass das auch insbesondere in der Union für Irritation sorgt und auch über die Union hinaus".



Die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Kathrin Gebel, sagte dem RND, politische Maßstäbe sollten auch dann gelten, wenn das eigene Leben betroffen ist. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Henning Höne erklärte, Leihmutterschaft sei eine komplexe ethische Frage, bei der er unterschiedliche Meinungen respektieren könne. "Was ich nicht respektieren kann, sind Politiker, die in Deutschland für Gesetze sorgen, die sie dann mit Geld und Kontakten international umgehen."



Kritisiert wurde insbesondere ein elf Jahre altes Zitat von Spahn gegenüber "GQ". 2015 hatte der damalige gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion noch gesagt: "Als schwuler Mann und Christ kann ich mich persönlich nur sehr schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs anfreunden."



Erst im Februar hatte die CDU bei ihrem Bundesparteitag beschlossen, am Verbot der Leihmutterschaft festzuhalten, "um Missbrauch, Ausbeutung und gesundheitliche Risiken zu verhindern." Spahn hatte sich damals nicht zum Thema geäußert, obwohl seine Leihmutter zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger gewesen ist.



Als sich die Union im Februar auf ihrem Parteitag erneut gegen eine Legalisierung von altruistischer Leihmutterschaft aussprach, ergriff Jens Spahn nicht das Wort.

Da war das Paar bereits im 4. Monat schwanger.



Als Jens Spahn sich im Mai zur Wiederwahl als Markus Bublitz (@markus_bublitz) July 17, 2026 / markus_bublitz

Peter Dabrock, der frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, brachte die Problematik gegenüber dem WDR auf den Punkt: "Ich habe ein Störgefühl, wenn jemand, der selber die Regeln für andere macht, sich  jedenfalls im Sinne des Graubereichs  nicht an diese Regeln hält." Auch er rief den CDU-Politiker auf, sich dazu an der öffentlichen Debatte zu beteiligen.



CDU-Fraktionschef Jens Spahn war immer gegen die Legalisierung von Leihmutterschaft. Dass nun gerade er ein Kind von einer Frau austragen ließ, stößt auf breite Kritik. Er erwarte eine Stellungnahme, sagte der Ex-Vorsitzende des Ethikrats, Peter Dabrock, in der Aktuellen Stunde. pic.twitter.com/PLhlEQ1uWm WDR (@WDRaktuell) July 16, 2026 / WDRaktuell

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Spahn hatte die Geburt seines Sohnes am Mittwochabend in der "Bild"-Zeitung bekanntgegeben (queer.de berichtete). Leiblicher Vater des Kindes sei sein Ehemann. Spahn sagte außerdem, dass beim "beim Thema Leihmutterschaft oft Unsicherheit herrscht und auch manches Vorurteil besteht", ohne auf seine eigene frühere Ablehnung einzugehen. Er fuhr fort: "Aber wie sagte der große Franz Beckenbauer: 'Der liebe Gott freut sich über jedes Kind.'"



Aus seiner Partei erhielt Spahn trotz der Kritik auch viele Glückwünsche, selbst von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Auf einer Pressekonferenz hielt sich der 70-Jährige aber zu seiner eigenen Meinung zum Thema zurück und sagte lediglich: "Ich bin bereits am letzten Freitag von Jens Spahn darüber informiert worden, dass er und sein Mann Eltern werden. Ich habe ihm dazu gratuliert."



So ist die Rechtslage in Deutschland



In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten, ebenso die Vermittlung. Verträge über eine Leihmutterschaft gelten hierzulande zivilrechtlich als sittenwidrig und sind damit wirkungslos. Die rechtliche Mutter ist immer die Frau, die das Kind geboren hat. Nicht strafbar machen sich hingegen die "Wunscheltern", die ihr Kind von einer Leihmutter im Ausland austragen lassen.



Die größte Hürde ist dann, dass dieses Baby nach Deutschland einreisen darf. Dafür müssen deutsche Behörden die Rechtslage, vor allem die Abstammung und Staatsangehörigkeit, prüfen und ihre Zustimmung geben.



Wie das Justizministerium mitteilt, ist die Anerkennung einer Entscheidung über die rechtliche Elternschaft nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Einzelfall möglich, wenn zumindest einer der Elternteile mit dem Kind genetisch verwandt ist.



Wie findet man eine Leihmutter?



Im Internet werben unter anderem Agenturen mit Sitz in Nordamerika mit der Vermittlung von Leihmüttern. Sie versprechen, auf Grundlage von Profilen den "perfekten Match" für Paare zu finden und sie mit Beratung bei medizinischen, rechtlichen und vertragsrechtlichen Fragen zu begleiten. "Sobald die rechtlichen Verträge abgeschlossen sind, wird der Embryotransfer geplant", heißt es zum Beispiel auf der Webseite eines Anbieters. Die Kosten für den gesamten Prozess gibt dieser mit 140.000 bis 160.000 US-Dollar (etwa 122.000 bis 140.000 Euro) an.



Nach einer wissenschaftlichen Studie in einem brasilianischen Fachjournal aus dem Jahr 2022 entstanden Wunscheltern in den USA damals für den gesamten Prozess inklusive Rechts- und Medizinkosten sogar Ausgaben bis zu 200.000 Dollar.



Im Internet vermittelt ein anderer Anbieter Leihmütter in anderen Ländern ab 37.500 Euro. In der Ukraine gibt dieses Unternehmen die Kosten mit 49.000 Euro an, für 59.000 Euro mit Wunschgeschlecht des Babys. Die Preise enthalten den Angaben zufolge eine "Kompensation der Dienstleistungen der Leihmutter". Nach Angaben einer Beratungswebsite "würde eine typische Entschädigung für die Leihmutter etwa 50 Prozent der Gesamtkosten der Leihmutterschaft ausmachen".



Wo und wie ist Leihmutterschaft legal?



In den USA ist Leihmutterschaft legal, die rechtlichen Einzelheiten dazu legt jeder Bundesstaat selbst fest. Es gibt ethische Leitlinien für Leihmütter. Sie zu bezahlen, ist in den USA erlaubt. Neben den USA kommen für eine Leihmutterschaft auch andere Länder infrage. In Kanada ist allerdings nur eine altruistische Leihmutterschaft erlaubt. Das heißt: Die Leihmutter darf nicht bezahlt werden, bekommt aber Auslagen erstattet.



In der EU ist die Frage rechtlich nicht einheitlich geregelt, jeder Mitgliedsstaat hat eigene Vorgaben. In Griechenland ist Leihmutterschaft unter Auflagen und mit gerichtlicher Genehmigung möglich. Die Ukraine erlaubte lange auch kommerzielle Leihmutterschaften und war ein wichtiges Zielland für Interessenten. Der russische Angriffskrieg erschwerte solche Verfahren. Auch in Russland ist Leihmutterschaft legal. Allerdings verbot das Land 2022 im Rahmen seiner Homosexuellenpanik, dass Menschen aus dem Ausland diesen Dienst in Anspruch nehmen  das Verbot verhindere, dass die Kinder "bei gleichgeschlechtlichen Paaren landen oder Opfer eines Verbrechens werden", erklärte der Vorsitzende der Duma damals (queer.de berichtete).



Wie funktioniert Leihmutterschaft medizinisch?



Über Agenturen vermittelte Leihmütter werden vorab medizinisch getestet. Zudem werden ihnen Vorgaben gemacht, etwa auf Alkohol oder Zigaretten zu verzichten. Der Embryo wird in vitro gezeugt, also außerhalb des Mutterleibs aus einer Eizelle und einer Samenzelle, und in die Gebärmutter der Leihmutter eingesetzt. Diese muss vorher hormonell darauf eingestellt werden, die Schwangerschaft zu beginnen. Oft sind mehrere Versuche nötig. Ist die Leihmutter schwanger, werden sie und das Baby wie üblich medizinisch betreut und in bestimmten Abständen untersucht. (dpa/dk)