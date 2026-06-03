Berlin: 38-Jähriger bedrohte Schwulen mit Messer

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Wie die Berliner Polizei meldet, wurde am Donnerstagnachmittag ein Mann im Ortsteil Wilhelmstadt mutmaßlich homophob beleidigt und mit einem Messer bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das 38-jährige Opfer gegen 17 Uhr im Südpark an der Heerstraße Ecke Jaczostraße von einem ihm unbekannten, ebenfalls 38 Jahre alten Mann angesprochen und gefragt, ob er homo­sexuell sei. Nachdem der Gefragte dies bejaht hatte, soll der Täter ein Messer aus seinem Hosenbund gezeigt und verbal gedroht haben, sein Gegenüber mit dem Messer zu verletzen. Der Bedrohte rannte weg und alarmierte die Polizei.



Einsatzkräfte nahmen den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes fest. Das mutmaßliche Tatmesser wurde bei ihm gefunden und beschlagnahmt. Der Tatverdächtige kam in Polizeigewahrsam, um seine Identität zu überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 38-Jährigen eine offene Fahndung vorlag. Diese war nach der Zahlung eines Geldbetrages erledigt.



Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Dies ist in Fällen von vermuteter queer­feindlicher Hass­kriminalität üblich.

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Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)