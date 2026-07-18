BIMONI: Unterwäsche für Männer, die mehr als Basic wollen

Heute, 05:42h 4 Min.

4 Min.

Es gibt Unterwäsche, die man einfach anzieht.



Und es gibt Unterwäsche, die verändert, wie man sich darin fühlt.



BIMONI gehört zur zweiten Kategorie.



Die Marke aus München ist aus einem einfachen Gedanken entstanden: Männerunterwäsche muss nicht immer brav, hoch geschnitten, funktional und schwarz sein. Sie darf weicher sein. Knapper. Moderner. Mutiger.



Der erste eigene BIMONI-Style war deshalb ein Low-Rise-Modell: tiefer Bund, körpernaher Sitz, angenehmes Material und ein Look, der bewusst anders ist als klassische Standard-Unterwäsche.



Heute ist daraus eine eigene Bodywear-Welt geworden: Herrenunterwäsche, Bademode, Tanktops, Bodysuits, Singlets und ausgewählte Styles für Männer, die nicht jeden Morgen zur immer gleichen schwarzen Boxershorts greifen wollen.



Designed in Munich. Made for more than basics.

- Werbung -



Qualität, die man spürt



BIMONI entsteht nicht am Reißbrett eines anonymen Massenanbieters. Hinter der Marke stehen der Gründer Shuai, geboren in München, und ein kleines Team, das Stoffe auswählt, Schnitte testet, Passformen vergleicht und Produkte so lange weiterentwickelt, bis sie sich richtig anfühlen.



Dabei geht es nicht nur um Optik. Es geht um Materialien, die angenehm auf der Haut liegen: weich, glatt, elastisch, leicht oder kühlend. Es geht um Schnitte, die gut sitzen, und um Details, die man beim Tragen merkt.



Viele BIMONI-Styles entstehen aus genau diesem Anspruch: Unterwäsche und Bodywear anzubieten, die sich hochwertiger, besonderer und sinnlicher anfühlt als vieles, was man im klassischen Standardmarkt findet.



Nicht austauschbar. Nicht langweilig. Nicht nur praktisch.



Sondern bewusst ausgewählt, getestet und weiterentwickelt.



Low Rise, sexy Styles und mehr Auswahl



BIMONI hat mit Low Rise angefangen, weil viele klassische Männerunterwäsche zu hoch, zu schlicht oder zu gewöhnlich wirkt. Ein tiefer Bund verändert sofort den Look. Ein knapper Slip wirkt anders als eine Standard-Boxershorts. Ein Jockstrap sagt etwas anderes als ein Basic-Trunk. Und ein Badeslip am Pool ist keine Ausrede, sondern eine Entscheidung.



BIMONI steht für Styles, die man bewusst auswählt: für den Spiegel, den Urlaub, die Sauna, den Club, Pride, Dates, Nächte  und für Tage, an denen man sich einfach etwas besser fühlen will.



Ein Bestseller: Low Rise Lyocell Trunk



Ein Beispiel für den BIMONI-Anspruch ist eines der Bestseller-Modelle: der Low Rise Lyocell Trunk aus einer besonderen Mischung aus Lyocell und Baumwolle. Dieser Materialmix ist im klassischen Männerunterwäschemarkt so kaum zu finden  und genau deshalb so besonders komfortabel.



Lyocell wird aus natürlicher Zellulose gewonnen und ist bekannt für ein besonders glattes, weiches und leicht kühlendes Hautgefühl. Baumwolle bringt Natürlichkeit, Atmungsaktivität und Alltagstauglichkeit dazu.



Zusammen entsteht ein Stoff, der sich moderner und softer anfühlt als klassische Baumwollunterwäsche, aber trotzdem angenehm vertraut bleibt.



Für Männer, die gute Qualität nicht nur sehen, sondern direkt auf der Haut spüren wollen.



Die BIMONI-Familie: SEOBEAN, TAUWELL und GTOPX



Mit SEOBEAN, TAUWELL und GTOPX gehören heute mehrere registrierte Marken zur BIMONI-Familie. Jede Line hat ihren eigenen Charakter, ihre eigenen Schnitte und ihre eigene Fanbase.



● SEOBEAN steht für sportliche, körpernahe Styles mit moderner Männerästhetik.



● TAUWELL bringt weiche Materialien, angenehme Passformen und alltagstaugliche Designs in die Kollektion.



● GTOPX ergänzt die Familie mit auffälligeren, mutigeren und körperbetonteren Slips und Trunks.



Gemeinsam entsteht daraus eine vielseitige Auswahl für Männer, die Unterwäsche nicht dem Zufall überlassen wollen.



BIMONI kuratiert und entwickelt diese Lines mit einem klaren Blick auf Material, Passform, Qualität und Stil. Nicht als anonyme Standardware, sondern als Bodywear mit eigener Handschrift.

Aus München, nah an der Szene



BIMONI ist eine Marke aus München  und nicht nur ein Online-Shop. Die Marke ist auch in der Szene präsent, unter anderem durch Kooperationen und Auftritte im Umfeld von G3 Club, NY.Club und Werkroom München.



Das passt zur Idee hinter BIMONI: Bodywear soll nicht nur im Schrank liegen. Sie soll getragen werden. Selbstbewusst, körpernah und mit Stil.



Nicht als Kostüm. Sondern als Teil eines eigenen Looks.



Party Outfit zur Pride: Kooperation mit dem G3 Club München. Model: Fabricio D.  kombiniert mit Harness aus eigenem BIMONI-Design, Slip aus der BIMONI GTOPX-Line, Socken und Oberarmband (Bild: BIMONI)

Für Männer, die mehr wollen als Basics



BIMONI ist für Männer, die beim Anziehen nicht innerlich abschalten wollen.



Für Männer, die Stoffe fühlen, Details sehen und keine Lust mehr haben auf die immer gleiche schwarze Boxershorts. Für Männer, die Qualität suchen, aber nicht auf sexy Styles verzichten möchten.



Mehr Stoffgefühl. Mehr Auswahl. Mehr Auftritt.



Nicht Unterwäsche, die man nur kauft, weil sie im Dreierpack irgendwo im Regal liegt. Sondern Styles, die bewusst ausgewählt werden.



BIMONI ist keine Marke für Männer, die möglichst unsichtbar bleiben möchten. BIMONI ist für Männer, die ihre Schublade nicht länger brav halten wollen.



Low Rise Slip mit Öffnung: Ein super sexy Style aus der BIMONI-Familie  körpernah, mutig und gemacht für Dates, Nächte und besondere Momente (Bild: BIMONI)

Mit dem Codesparst duim BIMONI-Shop.