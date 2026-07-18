Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58827

Berlin

Shitstorm gegen Polizei nach Hissen von Regenbogen­flagge

"Verstoß gegen das Neutralitätsgebot", "Verdrängen der Nationalflagge", "Huldigen einer Ideologie": Nach dem Hissen der Regenbogenflagge vor dem Berliner Polizeipräsidium hagelt es Hass im Netz.


Seit 2008 wird vom dem Berliner Polizeipräsidium zum CSD die Regenbogenfahne gehisst (Bild: Polizei Berlin)

Nach dem Hissen der Regenbogenflagge vor dem Berliner Polizeipräsidium hat der Verein VelsPol Berlin-Brandenburg starke Anfeindungen im Internet beklagt. Mit Entsetzen habe man als Netzwerk von queeren Angehörigen in der Polizei, der Justiz und dem Zoll feststellen müssen, dass die Polizei Berlin seitdem in den sozialen Netzwerken intensiven Diffamierungen, Hass und Hetze ausgesetzt sei, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag.

- Werbung -

"Das Hissen der Regenbogenfahne vor einer Polizeidienststelle bedeutet nicht, dass die Polizei Berlin gegen das Neutralitätsgebot verstößt, dass die Polizei einer Ideologie nachhängt, dass die Polizei Berlin unsere Nationalfahne verdrängen will", erklärte der Landesvorsitzende Marco Klingberg. "Es bedeutet, dass die Polizei Berlin sich für eine vielfältige Gesellschaft, gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung und gegen Queerfeindlichkeit einsetzt." Angesichts intensiver Angriffe auf gesellschaftliche Grundwerte sei dies "ein wichtiges und dringliches Zeichen".

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Fahne wird seit 2008 vor dem Polizeipräsidium gehisst

Seit 2008 werde die Regenbogenfahne anlässlich des Christopher Street Days (CSD) vor dem Polizeipräsidium gehisst. Auch aus der Polizei selber habe es dazu damals viel Kritik gegeben, räumte Klingberg ein. Das habe sich aber gebessert.

Die Polizei hatte das Hissen der Flagge am Donnerstag mit mehreren Fotos in sozialen Netzwerken bekannt gemacht. Viele Kommentare begrüßten die symbolische Aktion, überwiegend gab es jedoch kritische Reaktionen sowie auch aggressive und queerfeindliche Beschimpfungen. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 177 gewonnen - inklusive 19 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 134 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 177/200
    88,5%
    Stand 18.07.26, 08:30h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt CSD Berlin
18.07.26 | Rainbow Award
Berlin: Lesbisch-schwules Stadtfest zeichnet CDU-Politiker aus
14.07.26 | Beschluss des Parteivorstands
Linke unterstützt WorldPride-Bewerbung von Berlin
13.07.26 | "Der CSD gehört zur DNA Berlins"
Stefan Evers übt leise Kritik an Julia Klöckner
10.07.26 | Kai Wegner zieht sich zurück
Kritik am CSD-Engagement in Berlin: "Selbstprofilierung zwei Monate vor der Wahl"?
06.07.26 | Tempelhof-Schöneberg
Marcel de Groot mit "Preis für queere Vielfalt" ausgezeichnet
06.07.26 | Bild des Tages
Schwule Sichtbarkeit in der Kunst
-w-
Neu auf queer.de
Rainbow Award
Berlin: Lesbisch-schwules Stadtfest zeichnet CDU-Politiker aus
Bild des Tages
Queere Intimität als Tagtraum
Video des Tages
"The Shards" verspricht Sex, Mord und ein schwules Geheimnis
Polizeibericht
Vor CSD in Frankfurt: Verletzter bei queer­feindlichem Angriff
Gastkommentar
Wenn Freiheit eine Frage des Geldes ist
Gewinnspiel
Mercury in München
Sophie Koch
Leihmutter-Debatte: Queer­beauftragte fordert Reform des Abstammungsrechts
Kontroverse nach Baby-News
Ein "echter Skandal": Kritik der Kirchen an Spahn