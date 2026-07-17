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Am Parkfeld, Wiesbaden

Symbolbild

In Wiesbaden-Biebrich ist ein 21-Jähriger queer­feindlich beleidigt und körperlich angegriffen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Freitag mit. Der Vorfall ereignete sich bereits am Abend des 22. Juni, wurde der Polizei aber erst am 15. Juli bekannt.

Der junge Mann hielt sich gegen 18:20 Uhr in der Straße Am Parkfeld auf, als er auf eine Gruppe von sechs bis acht Jugendlichen traf. Aus der Gruppe heraus wurde er zunächst queer­feindlich beleidigt und von einer Person angespuckt. Im weiteren Verlauf trat ein Jugendlicher im Vorbeifahren auf einem E-Scooter nach dem 21-Jährigen. Zudem sollen die Angreifenden Steine in seine Richtung geworfen haben.

Der Staatsschutz Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeug*­innen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Gruppe machen können, sich zu melden.

Im Polizeipräsidium Westhessen gibt es seit 2010 eine spezielle Ansprechstelle für die LGBTI-Community. Polizeioberkommissarin Victoria Willich, Wachpolizist Alexandro Klimpel oder Polizeihauptkommissar Florian Meerheim stehen Betroffenen queer­feindlicher Straftaten sowie queeren Vereinen und Institutionen als vertrauensvolle Anlaufstelle zur Verfügung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen. Die LSBTIQ-Ansprechstelle ist unter der Telefonnummer (0611) 345-1516 oder per E-Mail an rainbow.ppwh@polizei.hessen.de erreichbar. (cw/dpa)

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Am Parkfeld, Wiesbaden
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