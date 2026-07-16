Ein "echter Skandal": Kritik der Kirchen an Spahn

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Der Passauer Bischof Stefan Oster wittert einen "echten Skandal" (Bild: Schmidt316 / wikipedia

Die Kritik an Unionsfraktionschef Jens Spahn wird größer: Sie kommt nach dem Bekanntwerden seiner Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA nun auch aus den Kirchen.



Der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Ernst-Wilhelm Gohl, teilte mit, in Deutschland gebe es ein klares Verbot der Leih­mutter­schaft. "Wenn nun ausgerechnet ein Politiker öffentlich macht, dass er im Ausland Leih­mutter­schaft in Anspruch genommen hat, geht es auch um Doppelmoral und Glaubwürdigkeit."



Auch in der katholischen Kirche regt sich Kritik. Der Passauer Bischof Stefan Oster erklärte: Wenn "ein prominenter CDU-Politiker in Sachen Leih­mutter­schaft zur Erfüllung eigener Wünsche gegen die Gesetze des Landes und gegen die Grundlinien der eigenen Partei in dieser für unser Menschenbild so wichtigen Sache bewusst verstößt  und damit auch noch positiv werbend für Leih­mutter­schaft eintritt, halte ich das für einen echten Skandal." Zunächst hatte die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) darüber berichtet. (dpa)