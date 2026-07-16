Ein "echter Skandal": Kritik der Kirchen an Spahn

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58831

Der Passauer Bischof Stefan Oster wittert einen "echten Skandal" (Bild: Schmidt316 / wikipedia)

Die Kritik an Unionsfraktionschef Jens Spahn wird größer: Sie kommt nach dem Bekanntwerden seiner Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA nun auch aus den Kirchen.

Der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Ernst-Wilhelm Gohl, teilte mit, in Deutschland gebe es ein klares Verbot der Leih­mutter­schaft. "Wenn nun ausgerechnet ein Politiker öffentlich macht, dass er im Ausland Leih­mutter­schaft in Anspruch genommen hat, geht es auch um Doppelmoral und Glaubwürdigkeit."

Auch in der katholischen Kirche regt sich Kritik. Der Passauer Bischof Stefan Oster erklärte: Wenn "ein prominenter CDU-Politiker in Sachen Leih­mutter­schaft zur Erfüllung eigener Wünsche gegen die Gesetze des Landes und gegen die Grundlinien der eigenen Partei in dieser für unser Menschenbild so wichtigen Sache bewusst verstößt  und damit auch noch positiv werbend für Leih­mutter­schaft eintritt, halte ich das für einen echten Skandal." Zunächst hatte die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) darüber berichtet. (dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Jens Spahn
18.07.26 | Gastkommentar
Wenn Freiheit eine Frage des Geldes ist
18.07.26 | Sophie Koch
Leihmutter-Debatte: Queer­beauftragte fordert Reform des Abstammungsrechts
18.07.26 | Leih­mutter­schaft-Debatte
Spahns Amt als Unionsfraktionschef wackelt
17.07.26 | Erste Rücktritts­forderungen
Spahn zunehmend innerparteilich unter Druck
16.07.26 | Widerspruch zwischen Parteilinie und Privatleben
CDU will am Verbot der Leih­mutter­schaft in Deutschland festhalten
16.07.26 | Debatte zur Leih­mutter­schaft
Rechte und Feministinnen sind sauer auf Spahns Kinderglück
-w-
Neu auf queer.de
Rainbow Award
Berlin: Lesbisch-schwules Stadtfest zeichnet CDU-Politiker aus
Bild des Tages
Queere Intimität als Tagtraum
Video des Tages
"The Shards" verspricht Sex, Mord und ein schwules Geheimnis
Polizeibericht
Vor CSD in Frankfurt: Verletzter bei queer­feindlichem Angriff
Gastkommentar
Wenn Freiheit eine Frage des Geldes ist
Gewinnspiel
Mercury in München
Sophie Koch
Leihmutter-Debatte: Queer­beauftragte fordert Reform des Abstammungsrechts
Kontroverse nach Baby-News
Ein "echter Skandal": Kritik der Kirchen an Spahn