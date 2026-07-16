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Kontroverse nach Baby-News
Ein "echter Skandal": Kritik der Kirchen an Spahn
- Heute, 08:03h 1 Min.
Schmidt316 / wikipedia) Der Passauer Bischof Stefan Oster wittert einen "echten Skandal" (Bild:
Die Kritik an Unionsfraktionschef Jens Spahn wird größer: Sie kommt nach dem Bekanntwerden seiner Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA nun auch aus den Kirchen.
Der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Ernst-Wilhelm Gohl, teilte mit, in Deutschland gebe es ein klares Verbot der Leihmutterschaft. "Wenn nun ausgerechnet ein Politiker öffentlich macht, dass er im Ausland Leihmutterschaft in Anspruch genommen hat, geht es auch um Doppelmoral und Glaubwürdigkeit."
Auch in der katholischen Kirche regt sich Kritik. Der Passauer Bischof Stefan Oster erklärte: Wenn "ein prominenter CDU-Politiker in Sachen Leihmutterschaft zur Erfüllung eigener Wünsche gegen die Gesetze des Landes und gegen die Grundlinien der eigenen Partei in dieser für unser Menschenbild so wichtigen Sache bewusst verstößt und damit auch noch positiv werbend für Leihmutterschaft eintritt, halte ich das für einen echten Skandal." Zunächst hatte die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) darüber berichtet. (dpa)