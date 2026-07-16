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Sandro Halank / wikipedia) Sophie Koch ist seit Mai 2025 Beauftragte der Bundes­regierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (Bild:

Die Queer­beauftragte der Bundes­regierung, Sophie Koch (SPD), hat sich gegen eine kommerzielle Leih­mutter­schaft in Deutschland ausgesprochen. In der Debatte um die Vaterschaft von Unionsfraktionschef Jens Spahn sagte sie der "Rheinischen Post": "Viele queere Menschen haben einen Kinderwunsch. Diesen sollten sie sich auch erfüllen können. Die kommerzielle Leih­mutter­schaft halte ich aber nicht für den richtigen Weg."



Koch betonte, Kinder queerer Paare müssten rechtlich abgesichert sein  unabhängig davon, wie sie zur Welt gekommen seien. Das derzeitige Abstammungsrecht biete insbesondere für Kinder lesbischer Paare, aber auch bei schwulen oder trans Eltern keinen ausreichenden Schutz. Hier sei eine Reform dringend notwendig, forderte die SPD-Politikerin.



Zu Spahn sagte Koch: "Ich freue mich sehr darauf, Herrn Spahn auf diesem Weg an der Seite der queeren Community zu sehen."



Hintergrund ist die derzeitige Rechtslage, wonach bei verheirateten lesbischen Paaren nur die gebärende Frau automatisch als rechtlicher Elternteil gilt, während bei verheirateten heterosexuellen Paaren auch der Mann automatisch als rechtlicher Elternteil anerkannt wird. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte sich zuletzt offen für eine Reform des Abstammungsrechts gezeigt (queer.de berichtete).



Konkrete Pläne, die Rechte lesbischer Mütter gesetzlich zu garantieren, gab es im Bundesjustizministerium bereits im Herbst 2024. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition wurden sie jedoch nicht umgesetzt. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht diesbezüglich keine Änderungen im Abstammungsrecht vor. Generell werde man sich bei etwaigen Reformen im Familienrecht "vom Wohl des Kindes leiten lassen", heißt es hier nur recht allgemein. (mize)