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Symbolbild: Die Polizei sucht Zeug*­innen der beiden Vorfälle (Bild: IMAGO / Ralph Peters)

Bei einem queer­feindlichen Angriff in Frankfurt ist ein Mann verletzt worden. Der 62-Jährige wurde nachts im Allerheiligenviertel mit einer Glasflasche geschlagen, wie die Polizei mitteilte.

Der unbekannte Täter hatte demnach bereits zuvor im Bereich eines Kiosks eine Glasflasche auf den Boden geworfen und ging auf den Geschädigten los, als dieser sich nach dem Grund erkundigte. Der Täter nannte die sexuelle Orientierung seines Opfers, das den Angaben zufolge Hand in Hand mit seinem Partner unterwegs war  und schlug mit einer weiteren Flasche zu.

Der 62-Jährige wurde im Gesicht verletzt. Der mutmaßliche Täter soll anschließend in Richtung Allerheiligentor geflohen sein und wird im Polizeibericht folgendermaßen beschrieben: "männlich; ca. 25 Jahre alt; 175-180 cm groß; dünne Statur; kurze, lockige Haare; weißer Jogginganzug". Die Polizei bittet Zeug*­innen um Hinweise unter der Telefonnummer (069) 755-10 100.

Auch auf den Eingangsbereich einer queeren Szenebar in der Alten Gasse wurden in der Nacht aus einer Gruppe heraus Glasflaschen geworfen, wie die Polizei mitteilt. Es wurde niemand verletzt, doch es entstand Sachschaden an einer Glasscheibe in der Nähe. Die Polizei konnte einen flüchtenden 21-Jährigen fassen, der sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müsse.

Derzeit wird in Frankfurt der Christopher Street Day (CSD) gefeiert, heute soll die queere Demoparade durch die Innenstadt ziehen. Erwartet werden mehr als 10.000 Teilnehmer*­innen. Am Römer soll die Regenbogen­flagge gehisst werden. (cw/dpa)

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