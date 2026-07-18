Eine Nacht als Braut, ein Leben im Kampf

Von Marie Simons

Heute, 13:40h 4 Min.

Heute, 13:40h 4 Min.

Armbänder, die über ein Handgelenk gestreift werden. Eine große, reich mit Blumenketten verzierte Holzstatue. Hände, die sich voneinander lösen. Zwei weinende Gesichter, eng aneinander gepresst. Gesang, Jubel, Menschenmassen. Dazwischen die Nahaufnahme eines Gesichts: das Gesicht von Bawadharini Sekar, der Protagonistin des Dokumentarfilms "Bride of Aravan".



Die einleitenden Worte der trans Aktivistin sind Statement und Aufforderung zugleich: "Auch wenn alle Menschen auf dieser Welt gleich sind, so haben wir Transgender (Bawadharinis Ausdrucksweise) doch einen besonderen Platz in der Geschichte. Es ist, als wäre ein Kapitel nur für uns geschrieben worden, das unsere Existenz seit Jahrhunderten feiert. Ein Kapitel, in dem steht, dass etwas Göttliches sich in uns manifestiert. Trans Personen wurden nicht erst gestern geschaffen. Sie existieren seit dem Anbeginn der Zeit. Sie sind so alt wie die Menschheit selbst."



Innerhalb weniger Minuten entzieht "Bride of Aravan" jenen Debatten den Boden, die trans Identitäten als "bloße Modeerscheinung" abtun wollen. Mit wenigen Sätzen verweist der Film auf die Tatsache, dass trans Identitäten immer schon existiert haben  hier als Teil jahrhundertealter Mythen, Traditionen und kultureller Erzählungen Südindiens. Diese Verwurzelung macht der ethnografische Dokumentarfilm von Lesley Branagan und Yatra Srinivassan sichtbar, der die Vorbereitungen und den Verlauf des Koovagam-Festivals im Bundesstaat Tamil Nadu verfolgt.

Symbolische Hochzeit mit der göttlichen Figur Aravan



Poster zum Film: "Bride of Aravan" wird am 25. Juli beim Indischen Filmfestival Stuttgart gezeigt

Während dieses alljährlichen Rituals kommen tausende Hijras (das traditionelle dritte Geschlecht in Indien) und gender-nonkonforme Menschen zusammen, um sich symbolisch mit der göttlichen Figur Aravan zu verheiraten. Dieses Ritual basiert auf dem Mahabharata-Epos, einem der wichtigsten hinduistischen Texte. Es erzählt die Legende von Aravan, der sich der Göttin Kali opfern muss. Bevor er aber sein Schicksal akzeptiert, fordert er von Gott Krishna folgende Bedingung: Er will heiraten, bevor er am nächsten Morgen stirbt. Krishna stimmt zu, und da sich niemand findet, der einen todgeweihten Mann heiratet, verwandelt sich Krishna in Mohini und heiratet Aravan. Im Rahmen der rituellen Nachstellung werden trans Frauen als Verkörperung von Mohini begriffen, werden verehrt und ihr Segen wird eingeholt.



Die zwei Tage des Festivals, die der Film begleitet, eröffnen einen außergewöhnlichen Gegenentwurf zum Alltag: einen seltenen Raum, in dem trans Frauen nicht um Sichtbarkeit kämpfen müssen, sondern in ihrer Existenz bestätigt und gefeiert werden. Der intensive Eindruck wird noch durch die Perspektive verstärkt: Die Kamera beobachtet nicht von außen, sondern bewegt sich mit den gefilmten Personen, fängt immer wieder Details in Großaufnahme ein, etwa die sorgfältig hergestellten Holzstatuen von Mohini und Aravan.



Die Kamera bleibt dicht an der Hauptfigur Bawadharini. Wir begleiten sie bei ihrem Besuch im Beauty-Salon, beim Auswählen der festlichen Saris, beim Tanzen und Feiern mit ihrer Jamath, ihrer Wahlfamilie. Der Film fängt eine gewisse Intimität ein, ohne Bawadharinis Lebensrealität voyeuristisch auszubeuten. Dies ist nicht zuletzt auf die langjährige Zusammenarbeit der Filmschaffenden mit der lokalen trans Community zurückzuführen.

Alltägliche Ausgrenzung, Marginalisierung und Brutalität

Die Freude und Ausgelassenheit, die spürbar ist, wird jedoch immer schmerzhafter. Denn es wird deutlich, dass diese Zeit eine offensichtliche Ausnahme zum Alltag darstellt. Im Interview und per Voice-over erzählt Bawadharini, dass sie trotz ihres Master-Abschlusses in IT lange keine Anstellung finden konnte, in der sie ihre Identität leben darf. Sie spricht davon, dass sie und ihre Wahlfamilie darauf angewiesen sind, zu betteln. Sie spricht von Sexarbeit und damit einhergehender brutaler Polizeigewalt, von Vergewaltigungen und Suiziden von Freund*innen.



Diese nüchtern erzählten Erlebnisse werden immer wieder über Szenen gelegt, die die Feierlichkeiten zeigen. Und hier ist genau der Punkt: Die Realität könnte auch anders sein. Die alltägliche Ausgrenzung, die Marginalisierung und Brutalität werden noch spürbarer. Es zeigt sich eine absurde Beliebigkeit darin, dass eine Person, die an einem Tag als Braut des Aravan verehrt wird, am nächsten Tag erneut um die Anerkennung ihrer eigenen Existenz kämpfen muss.



| Direktlink | Teaser zum Film

Die Kraft queerer Gemeinschaft



Was im Kopf bleibt, sind die Momente der Zärtlichkeit zwischen Bawadharini und ihrer Wahlfamilie. Wenn sie sich gegenseitig Armreifen überstreifen, sich an den Händen halten, Tee füreinander zubereiten oder gemeinsam durch Fotoalben blättern. Wenn sie sich am Ende der Feierlichkeiten in den Armen liegen und gemeinsam um den "gefallenen" Aravan trauern, dessen Statue am Ende der Festlichkeiten zeremoniell zerlegt wird.



Auch wenn "Bride of Aravan" den sehr spezifischen Erfahrungen von trans Frauen, von Hijras folgt, erzählt der Film auch von etwas anderem: Er zeigt die Kraft queerer Gemeinschaft und die Bedeutung von Fürsorge und Zärtlichkeit, die über das Koovagam-Festival hinausweisen.



Der Dokumentarfilm wird am Samstag, den 25. Juli 2026 beim 23. Indischen Filmfestival Stuttgart gezeigt (11 Uhr im EM 2). Eine breitere Veröffentlichung ist für Anfang 2027 geplant.