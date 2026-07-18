Merz: Rücktritt von Spahn "richtig" und "unvermeidlich"

Heute, 15:28h 5 Min.

5 Min.

Der Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) wurde in der Politik weitgehend positiv aufgenommen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bezeichnete den Schritt als "richtig" und "unvermeidlich". Merz teilte in einer Erklärung mit: "Glaubwürdigkeit ist in der Politik das höchste Gut."



CSU-Chef Markus Söder zollte Spahn für dessen Rücktritt seinen Respekt. "Dies sei "eine persönliche Entscheidung, dafür gebührt ihm Respekt. Ich danke Jens Spahn für die sehr gute Zusammenarbeit, gerade in schwierigen Zeiten", sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in München.



Auch CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek lobte die Lebensleistung von Jens Spahn ausdrücklich. Er habe "großen Respekt" vor dem Schritt, den Spahn jetzt gegangen sei. Spahn habe verschiedenste Ämter begleitet und sich in einer sicherlich schwierigen Situation nochmals nach vorne bewegt.



Zugleich erinnerte Holetschek an die "Verpflichtung für den Schutz und die Würde zum Lebensbeginn des Kindes". Das sei tatsächlich etwas, "was mich bewegt bei all der Diskussion, die schon richtig ist, dass wir das Verbot der Leihmutterschaft sehen und all die Dinge. Es ist ein Kind auf die Welt gekommen, das möglicherweise irgendwann mal auch sehen wird, was in dieser Zeit passiert ist".



Keine Rückendeckung im eigenen Wahlkreis



Der Rücktritt von Jens Spahn wird auch in der CDU seines Wahlkreises im Münsterland mit Erleichterung aufgenommen. Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Steinfurt, André Schwietert, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Politisch ist das Vorgehen [...] maximal unglücklich und der Rückzug von Jens ist hier absolut notwendig gewesen."



Die Glaubwürdigkeit der handelnden Politiker*innen sei mitentscheidend für die Zukunft der Demokratie, die an der Basis in den Kommunen und Stadtverbänden stets verteidigt werde. "Das Vorgehen von Jens Spahn, sosehr ich es aus persönlichen Gründen nachvollziehen kann, ist hier nicht förderlich für diese Glaubwürdigkeit." Parteiinterne Diskussionen seien in den vergangenen Tagen "teils sehr kontrovers" ausgefallen. Schwietert sagte, er persönlich freue sich für Spahn und seinen Mann über den Nachwuchs und wünsche alles Gute. "Für mich als Christdemokrat steht die Familie, egal in welcher Konstellation, an erster Stelle." Spahn vertritt seit dem Jahr 2002 den Wahlkreis Steinfurt I  Borken I im Bundestag.

- Werbung -



Hendrik Wüst bedauert Rücktritt

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat den Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (beide CDU) bedauert. "In der Entscheidung von Jens Spahn zum Rückzug liegt eine große Tragik", erklärte Wüst. "Ich bedaure diesen Schritt persönlich sehr und kann ihn zugleich gut nachvollziehen. Ich bin überzeugt: Viele Menschen werden das Dilemma zwischen politischem Anspruch und persönlicher Realität wahrgenommen haben."



Wüst befand, dass die Debatte in den vergangenen Tagen an vielen Stellen überzogen geführt worden sei. "Dennoch waren viele gestellte Fragen natürlich berechtigt." Er respektiere, dass Spahn "diesen wohl unausweichlichen Weg jetzt gewählt" habe. "Ich habe Verständnis dafür, dass Jens diesen Weg geht." Mit der öffentlichen Bekanntgabe der Geburt des Sohnes von Spahn und seinem Mann durch eine Leihmutterschaft seien Fragen gestellt worden "zu einem komplexen, sensiblen und persönlichen Thema mit gesellschaftlicher Tragweite", sagte Wüst. Er appellierte an die Öffentlichkeit, in der Debatte Rücksicht auf das Kind zu nehmen. "Kinder können am allerwenigsten für die Umstände ihrer Herkunft", so der NRW-Ministerpräsident. "Niemand sucht sich die Umstände seiner Geburt aus."



Schwuler CDU-Landeschef häkt Kritik an Spahn teilweise für überzogen



Brandenburgs CDU-Landeschef Jan Redmann hat Jens Spahn für den Rücktritt als Unionsfraktionschef Respekt gezollt. "Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie schwierig es sein kann, politische Verantwortung und höchstpersönliche Lebensentscheidungen in Einklang zu bringen", teilte der schwule Politiker der Deutschen Presse-Agentur mit. Spahn habe sich der Debatte gestellt und "für sich die Konsequenz gezogen", weil für ihn seine Familie an erster Stelle stehe, sagte Redmann. "Diese Entscheidung verdient Respekt."



Redmann hält die Kritik an Spahn teilweise für überzogen. "Manche Kritik hatte dabei jedoch Maß und Mitte verloren. Das christliche Menschenbild muss sich auch im Umgang miteinander beweisen", sagte der CDU-Landeschef.

SPD-Fraktionschef wünscht Spahn "viel Kraft"

Auch der Koalitionspartner SPD würdigte Spahns Entschluss. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte: "Wir haben in der Koalition sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet." Er fügte hinzu: "Als Mensch kann ich erahnen, was die letzten Stunden für Jens Spahn und seine Familie bedeutet haben. Ich wünsche Jens Spahn und seiner Familie für die Zeit nach dem Amt alles Gute und viel Kraft." Die inhaltliche Frage zur Leihmutterschaft müsse "die Union mit sich selbst klären", sagte Miersch.



Es sei "richtig", dass die CDU und Spahn Konsequenzen ziehen, schrieb die queerpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Nyke Slawik, in einem Social-Media-Post. "Dennoch: Dass Spahn nicht über den Maskenskandal, seine Verbindung zu Peter Thiel oder andere Skandale gefallen ist, sondern jetzt über die Doppelmoral in seiner Familienplanung und seiner politischen Haltung zur Leihmutterschaft, sagt irgendwie auch verstörend viel über das CDU-Mindset 2026 aus. Oder war es nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte?"



Ähnlich äußerte sich Maik Brückner, der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion. "Gut dass Spahn endlich weg ist", schrieb Brückner auf Instagram. "Aber komisch, warum es nicht wegen Maskendeals oder Treffen mit rechtsextremen Tech-bros ist. Auch nicht wegen Doppelmoral. Denn sonst wären die Unionsränge leer. Nein, er ist an den eigenen Reihen gescheitert, denen er am Ende eben doch zu queer war."



Spahn tritt mit Schreiben an Unionsfraktion zurück



Unionsfraktionschef Jens Spahn hatte zuvor in einem Schreiben an die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag mitgeteilt, von seinem Amt zurücktreten zu wollen (queer.de berichtete). Ihm sei in den letzten Tagen bewusst geworden, dass sein persönliches Glück, eine Familie zu gründen und Vater zu werden, nicht vereinbar sei mit seinem politischen Amt, heißt es darin (Rücktrittserklärung im Wortlaut).



Spahn war zuletzt immer stärker unter Druck geraten, weil er und sein Mann die Hilfe einer Leihmutter in den USA in Anspruch genommen hatten (queer.de berichtete). Auch Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte einen Rücktritt gefordert. (cw/dpa)



Die Sammlung der Reaktionen wurde mehrfach ergänzt.